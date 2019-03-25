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«О жизни и смерти» и другие фото недели

Исключительно сильный кадр — в начале сегодняшней подборки. Но и у остальных четырёх снимков — масса достоинств!
25 марта 2019 в 13:11
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  • «О жизни и смерти» и другие фото недели
«Пингвины часто становятся жертвами нападений со стороны морских леопардов и крупных хищных птиц. Им приходится бороться за свою жизнь, поэтому в больших колониях пингвинов можно частенько увидеть вот такие драматичные кадры. Этот снимок сделан на острове Десепшен (он же – остров Обмана), где обитает крупная, в несколько десятков тысяч, колония антарктических пингвинов», – пишет Андрей Андреев.

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А вот другой представитель океанской фауны – горбатый кит, снятый у островов Тонга (это в 8700 километрах к северо-востоку от бухты Десепшен). С другой стороны фотоаппарата – Алексей Зозуля. Название фото – «Лунный кит».

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Кстати, о Луне – вот кадр Светланы Казиной. «Если бы вы когда-нибудь понаблюдали за восходом полной Луны, вы весьма и весьма удивились бы скорости её передвижения и тогда точно бы поняли значение моего хэш-тега #догнать_луну.

Она невероятно быстро поднимается по небосклону: не успеваешь занимать точку съёмки, снимать, менять точку съёмки и снова снимать, и снова перебегать на другое место, игнорируя талую воду во всех впадинах леса... Дома, при свете лампы, обнаружила, что я по колено в грязи, колючках и коровьем навозе... Снято на Nikon D850 + Nikkor 200-500mm».

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И ещё одно чёрно-белое фото в подборке – «Друг за друга». Снято Евгением во время штормового ветра 9 марта 2019 на берегу реки Охта, Ленинградская область.

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На последнем, пятом, фото – чайки над замёрзшим озером. Сфотографировала Ксения Шабанова, авторское название – «Стая».

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