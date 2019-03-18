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«Всяк кулик» и другие фото недели

Вот 5 самых ярких и сильных кадров из всех, которые появились в альбомах nat-geo.ru за последние 7 дней.
18 марта 2019 в 15:13
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  • «Всяк кулик» и другие фото недели
    Фото: Dar_Veter
«Всяк кулик» – так назвал снимок Dar_Veter. Акцент здесь – на кулике, но сразу ли вы его заметили? Такая «неканоничная» композиция делает снимок в разы интереснее.
  • Фото: Александр Абросимов

Много проще отыскать усатую синицу в зарослях камыша, которую снял Александр Абросимов (кстати, кадр так и называется – «Найди меня»).

Таких пернатых моделей легко спугнуть, зато другие представители фауны сам кого хочешь напугают! Вот, например, морской леопард – грозный хищник, которого сфотографировал в январе Станислав Захаров в Южном океане у берегов Антарктиды.
  • Фото: Станислав Захаров

«А вот и я!» Полевку снял Валерий Субачев в Главном ботаническом саду, в Москве. И снял, кстати, совсем недавно: в марте этого года.
  • Фото: Валерий Субачев

А вот классический камчатский сюжет: медведь на рыбалке на Курильском озере – самом большом нерестилище лосося в Азии. Автор фото – Денис Будьков.
  • Фото: Денис Будьков

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