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«Всяк кулик» и другие фото недели
Вот 5 самых ярких и сильных кадров из всех, которые появились в альбомах nat-geo.ru за последние 7 дней.
18 марта 2019 в 15:13
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Dar_Veter. Акцент здесь – на кулике, но сразу ли вы его заметили? Такая «неканоничная» композиция делает снимок в разы интереснее.
Много проще отыскать усатую синицу в зарослях камыша, которую снял Александр Абросимов (кстати, кадр так и называется – «Найди меня»).
Таких пернатых моделей легко спугнуть, зато другие представители фауны сам кого хочешь напугают! Вот, например, морской леопард – грозный хищник, которого сфотографировал в январе Станислав Захаров в Южном океане у берегов Антарктиды.
«А вот и я!» Полевку снял Валерий Субачев в Главном ботаническом саду, в Москве. И снял, кстати, совсем недавно: в марте этого года.
А вот классический камчатский сюжет: медведь на рыбалке на Курильском озере – самом большом нерестилище лосося в Азии. Автор фото – Денис Будьков.
Много проще отыскать усатую синицу в зарослях камыша, которую снял Александр Абросимов (кстати, кадр так и называется – «Найди меня»).
Таких пернатых моделей легко спугнуть, зато другие представители фауны сам кого хочешь напугают! Вот, например, морской леопард – грозный хищник, которого сфотографировал в январе Станислав Захаров в Южном океане у берегов Антарктиды.
«А вот и я!» Полевку снял Валерий Субачев в Главном ботаническом саду, в Москве. И снял, кстати, совсем недавно: в марте этого года.
А вот классический камчатский сюжет: медведь на рыбалке на Курильском озере – самом большом нерестилище лосося в Азии. Автор фото – Денис Будьков.