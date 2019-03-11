661
0
«Призраки тундры» и другие фото недели
Чем пополнился наш фотохостинг за последние 7 дней? Вот несколько отличных примеров!
11 марта 2019 в 14:46
93
Надежда. Тот случай, когда от перевода в черно-белый фото становится выразительнее!
На этом фото – заяц-беляк, но это уже не Арктика, а Сахалин. Кадр поймал Александр Алечиц – и назвал его «Летящей походкой».
А вот еще одно заснеженное фото! Но сделано оно было далеко на юге – в Антарктиде. Вадим Балакин уже не в первый раз попадает в рубрику «Лучшие фото» (и уж точно – не в последний). Этот кадр называется «Мы тут шли мимо...».
«По тонкому льду» – кадр Валерия Субачева. Полевая мышь пытается перебраться через замерзшую протоку в парке «Лосиный остров». Фото было загружено недавно – и поэтому попало в нашу мартовскую подборку (хоть и сделано в ноябре 2018).
Иногда 90% (а то и больше!) впечатления от снимка – это название. Вот работа ставшая на прошлой неделе «Фото дня» – и во многом благодаря авторской подписи: «...Папа, не уезжай!». Фотографировал Андрей Троицкий.
На этом фото – заяц-беляк, но это уже не Арктика, а Сахалин. Кадр поймал Александр Алечиц – и назвал его «Летящей походкой».
А вот еще одно заснеженное фото! Но сделано оно было далеко на юге – в Антарктиде. Вадим Балакин уже не в первый раз попадает в рубрику «Лучшие фото» (и уж точно – не в последний). Этот кадр называется «Мы тут шли мимо...».
«По тонкому льду» – кадр Валерия Субачева. Полевая мышь пытается перебраться через замерзшую протоку в парке «Лосиный остров». Фото было загружено недавно – и поэтому попало в нашу мартовскую подборку (хоть и сделано в ноябре 2018).
Иногда 90% (а то и больше!) впечатления от снимка – это название. Вот работа ставшая на прошлой неделе «Фото дня» – и во многом благодаря авторской подписи: «...Папа, не уезжай!». Фотографировал Андрей Троицкий.