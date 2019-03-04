750
0
5 лучших фото прошлой недели
Ваши снимки тоже могут войти в еженедельную подборку «самых-самых»! Загружайте свои фотоработы в альбомы на nat-geo.ru!
4 марта 2019 в 13:35
728
«Один дома». На фото Валерия Субачева – слеток серой неясыти. Этот вид сов может приспособиться даже к жизни в шумном мегаполисе: снято в московском парке в феврале 2019 года.
Порой кажется, что птицы – самые популярные модели у наших фотографов. А может, и не кажется: в конце концов, пернатые – самые многочисленные из позвоночных, да и живут они почти везде – даже в холодной Антарктиде!
Вот кадр Вадима Балакина, на нем – отражение папуанских пингвинов в небольшой лужице на пляже Южного океана. Название снимка – «Другой мир».
А вот кадр из Гренландии – и снова оммаж орнитологам и берд-вотчерам! Правда, здесь птица – акцент, а не доминанта снимка. «Bird in space» – так называется кадр Ксении Каргиной. «За этим можно наблюдать вечно: закатное солнце заливает вековые льды, над которыми, разрезая крылом пространство, парит птица» – пишет она.
«Маленькие защитники» – называет свой кадр Фёдор Лашков. И поясняет: «Мамы отдыхают, прижавшись боком друг к другу. А месячные поросята, которые, видимо часто вот так залезают погреться в тёплое местечко, с любопытством (но настороже!) наблюдают за мною, охраняют покой мам. Стоит немного шевельнуться – маленькие охранники сразу подают сигналы взрослым тревожным хрюканьем».
Фотосъёмка из засидки в лесу Андроповского района. Фотопроект «Открывая Ставрополье». Конец февраля 2019 года.
«Это восход Солнца над священной горой Монголии – Сутай, – пишет завсегдатай этой рубрики Светлана Казина. – Мне удалось наблюдать сначала появление золотого венца-нимба над вершиной горы, а затем и появление солнца. Нимб – это светящийся в контровом свете испаряющийся снег на вершине Сутай. Так дышала гора... Так она вздохнула, проснувшись и радуясь солнцу!»
Порой кажется, что птицы – самые популярные модели у наших фотографов. А может, и не кажется: в конце концов, пернатые – самые многочисленные из позвоночных, да и живут они почти везде – даже в холодной Антарктиде!
Вот кадр Вадима Балакина, на нем – отражение папуанских пингвинов в небольшой лужице на пляже Южного океана. Название снимка – «Другой мир».
А вот кадр из Гренландии – и снова оммаж орнитологам и берд-вотчерам! Правда, здесь птица – акцент, а не доминанта снимка. «Bird in space» – так называется кадр Ксении Каргиной. «За этим можно наблюдать вечно: закатное солнце заливает вековые льды, над которыми, разрезая крылом пространство, парит птица» – пишет она.
«Маленькие защитники» – называет свой кадр Фёдор Лашков. И поясняет: «Мамы отдыхают, прижавшись боком друг к другу. А месячные поросята, которые, видимо часто вот так залезают погреться в тёплое местечко, с любопытством (но настороже!) наблюдают за мною, охраняют покой мам. Стоит немного шевельнуться – маленькие охранники сразу подают сигналы взрослым тревожным хрюканьем».
Фотосъёмка из засидки в лесу Андроповского района. Фотопроект «Открывая Ставрополье». Конец февраля 2019 года.
«Это восход Солнца над священной горой Монголии – Сутай, – пишет завсегдатай этой рубрики Светлана Казина. – Мне удалось наблюдать сначала появление золотого венца-нимба над вершиной горы, а затем и появление солнца. Нимб – это светящийся в контровом свете испаряющийся снег на вершине Сутай. Так дышала гора... Так она вздохнула, проснувшись и радуясь солнцу!»