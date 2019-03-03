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Армения в кадре: древние монастыри в объятиях гор
Увидеть Армению можно с совершенно разных, но по-своему прекрасных сторон.
3 марта 2019 в 17:21
Горные ущелья и бескрайние равнины, колоритные старые монастыри и прозрачные озера, изумительная кухня и легендарное гостеприимство – все это Армения, завоёвывающая сердца путешественников с первого взгляда. В сегодняшней фотоподборке – лучшие снимки Армении с нашего фотохостинг.
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Азатское водохранилище Фото: Vigen Hakhverdyan
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Огненный Арарат Фото: Vigen Hakhverdyan
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Озеро Акна (находится на высоте 3030 м, в Гегамском хребте) Фото: Hrach Hovhannisyan
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Татевский каньон и горы Баргушат Фото: Сергей Сутковой
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Вид на вечерний Ара-лер — потухший вулкан, расположенный в Арагацотнской области Фото: Armen Gasparyan
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Водопад в осеннем лесу в провинции Тавуш Фото: Michael Bartikyan
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Восход на горе Арагац Фото: Павел Минаев
Библейский Арарат хорошо виден даже из центра Еревана, но за самыми эффектными видами на библейскую гору стоит выехать за пределы города, где можно найти тысячу и один эффектный вид. У границы с Турцией, высится символ Армении – торжественный и неприступный монастырь Хор Вирап. В сердце Сюникской области за вуалью туманов скрывается другой живописный монастырь – Татевский, один из духовных центров страны.
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Вечерний покойТатевский монастырь Фото: Сергей Козлов
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Монастырский комплекс Хор Вирап Фото: Сергей Козлов
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Божественный светХрам Гарни Фото: Владислав Бельченко
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Сны ТатеваФото: Алексей Харитонов
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Высеченный в скале монастырь Герард Фото: Nikolay Ermoshkin
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Рассвет в Эчмиадзинском монастыре Фото: Владислав Бельченко
Но Армения – это не только захватывающие дух пейзажи, распахивающиеся перед гостями страны, и не только архитектура, поражающая строгими каменными чертами или оттенками розового туфа. Армения находит свое выражение и в людях. Гостеприимные, улыбчивые, искренние, они всегда готовы поделиться с вами историями своей жизни, жизни своих предков или легендами гор, высящихся вокруг.
Неважно, приедете вы в этот дивный край на выходные или посвятите ему целых две недели отпуска – Армения навсегда останется в вашем сердце.