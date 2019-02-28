5 лучших фотографий всемирного конкурса «Снято на iPhone»

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Комментарий члена жюри Аннет де Граф: «Повествование ведет архитектура. За стенами среднестатистического многоквартирного дома в неизвестном городе идет жизнь. Отдельного упоминания заслуживают живые цвета и идеальная композиция с баскетбольной корзиной посередине. Отличный кадр». Фото: Снято на iPhone / Instagram: @justphotons
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Комментарий члена жюри Остина Манна: «Чтобы сделать такой снимок, нужно проявить большое терпение и идеально поймать момент… Благодаря Smart HDR и нулевой задержке затвора мы видим и глаза енота, и глубокие тени внутри бревна. Раньше при естественном освещении практически невозможно было добиться такого эффекта». Фото: Снято на iPhone / Instagram: @blakemarvin
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Комментарий члена жюри Брукс Крафт: «Это уникальная перспектива и новая интерпретация популярной темы фотосъемки отражений. Мне нравится, что в кадре присутствует человек, но непонятно, как именно был сделан снимок. Лужа имеет форму сердца и придает отражению приятную глазу симметрию. Такой кадр становится возможным благодаря глубине резкости в обычном режиме съемки iPhone. С цифровой зеркальной камерой трудно было бы удержать все это в фокусе». Фото: Снято на iPhone / Instagram: @dinalf
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Комментарий члена жюри Фила Шиллера: «Отражение похоже на картину — своего рода столкновение двух миров. Невольно начинаешь гадать, где и как был сделан этот снимок. Пролетающая птица в углу — единственный признак жизни в этой сюрреалистической композиции». Фото: Снято на iPhone / Instagram: @darrensohphoto
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Комментарий члена жюри Пита Соузы: «Прекрасный портрет, которому придаёт контекст умелое использование фона. Лицо ребенка расположено оптимально, так что фон непосредственно за ним выглядит прозрачным и не отвлекает внимания. Пейзаж знакомый — скорее всего, я и сам снимался на том же самом месте. Но этот снимок не похож на сотни других сделанных там кадров». Фото: Снято на iPhone / Instagram: @liz.scarrott
5 лучших фотографий всемирного конкурса «Снято на iPhone»
Apple представила победителей конкурса «Снято на iPhone», в котором участвовали работы, сделанные фотографами со всей планеты.
National Geographic Россия
28 февраля 2019 в 13:10
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Организаторы отмечают, что снимки-победители были сделаны на разные модели линейки – от iPhone 7 до iPhone XS Max.
Жюри конкурса выбрало 10 фотографий, но мы решили сделать свой дополнительный отбор и оставили 5 лучших, на наш взгляд, работ – они вынесены в верхнюю галерею.Посмотреть все работы победителей можно на странице официального релиза Apple.