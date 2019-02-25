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Львы-древолазы и другие фото недели
Каждый из этих снимков замечателен по-своему. Что же между ними общего? Все они были загружены на nat-geo.ru на прошлой неделе, с 18 по 24 февраля 2019 года.
25 февраля 2019 в 16:05
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«Кто к нам пожаловал?»
Молодая лиса с любопытством смотрит на фотографа, заглянувшего в гости. Снимал Сергей Галко в горах Полярного Урала (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Львы-древолазы
Снимал Андрей Андреев. Подпись к фото гласит: «Снимок сделан в Уганде, в Национальном парке Королевы Елизаветы».
Дуэт
Пингвины генту (они же – папуанские или субантарктические) поют свою полярную предзакатную песню. А что еще делать в разгар лета? Снято в Антарктиде в январе 2019. Автор – Вадим Балакин.
Чучело
А вот еще один представитель класса птиц! Но не антарктических, а московских: совсем недавно, в феврале, этого воробья снял Валерий Субачев в парке «Сокольники».
Подражание
Чайка в поисках пищи. Краснодарский край, Новороссийск. Фотограф – Ольга Халаса. Обратите внимание на рифму форм: в этом – изюминка кадра и мастерство фотохудожницы!