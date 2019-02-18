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Лучшие фото

«Дирижер» и еще 4 лучших фото минувшей недели

Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на наш фотохостинг с 11 по 17 февраля.
National Geographic Россия
18 февраля 2019 в 12:31
  • Дирижер
    Дирижер
    Фото: Евгений Мазурин
Заходный снимок сделан Евгением Мазуриным на озере Светлое в Алтайском Крае. С октября по апрель здесь зимуют лебеди-кликуны, а компанию им составляют кряковые утки. Именно утка и стала «дирижером» в лебедином хоре на этой шикарной фотографии.

Ещё четыре кадра, выделенные редакцией Nat-geo.ru – в этой галерее. Там вас ждет акварельное утро от Фёдора Лашкова, почти абстракция от Q-lieb-in, будни племени Хамер от Владислава Бельченко и ловец солнца от Николая Гернета. Приятного просмотра!

  • Акварельное утро
    Белые цапли и кудрявый пеликан в дельте Волги. Фото: Фёдор Лашков
  • 1 человек, 28 чаек и 29 теней
    Аэросъемка на одесском пляже Фото: Q-lieb-in
  • Будни племени Хамер, Эфиопия Фото: Владислав Бельченко
  • Рыбак идет через туман по реке Северная Двина, Архангельск Фото: Николай Гернет

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