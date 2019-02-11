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Пузырьковая сеть китов и другие фото недели
Новая подборка на nat-geo.ru! Кстати, ваши кадры тоже могут попасть в «Выбор редакции» — загружайте их в раздел «Фото»!
11 февраля 2019 в 16:54
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Вадим Балакин вернулся из Антарктиды не с пустыми флешками: в нашей подборке – аж две фотографии из его январской экспедиции.
На первой – особая охотничья стратегия горбачей. Поднырнув под стаю рыб, кит начинает всплывать по спирали, выдыхая воздух. Рыба оказывается окружена стеной из пузырьков и сбивается в кучу у поверхности: там она становится легкой добычей. После этого киты меняются ролями – тот, кто поел, сам становится загонщиком.
Автору повезло: только с дрона можно разглядеть такую охоту во всех подробностях.
Летящий по волнам пингвин генту (он же – субантарктический, он же – папуанский). Кадр удачный, ведь это самые быстрые пловцы среди всех пингвинов: под водой они развивают скорость до 36 км/ч!
«Поздравляю, у вас будет тройня!»: качественное макро с метким названием от Александра Шаварёва.
Чтобы фотографировать дикую природу, не обязательно уезжать из мегаполиса. Вот, например, пара серых неясытей, которых снял Михаил Крюков на Лосином острове. Это свежий кадр: он сделан в феврале 2019 года.
«Утро в офисе» – кадр от Евгения Фабисюка.
Кудрявый пеликан на водохранилище Керкини. Это рукотворное озеро в северной Греции – рай для бердвотчеров: здесь встречаются аж 300 видов птиц – даже редкие: серебристый пеликан, карликовый гусь и малый баклан.
На первой – особая охотничья стратегия горбачей. Поднырнув под стаю рыб, кит начинает всплывать по спирали, выдыхая воздух. Рыба оказывается окружена стеной из пузырьков и сбивается в кучу у поверхности: там она становится легкой добычей. После этого киты меняются ролями – тот, кто поел, сам становится загонщиком.
Автору повезло: только с дрона можно разглядеть такую охоту во всех подробностях.
Летящий по волнам пингвин генту (он же – субантарктический, он же – папуанский). Кадр удачный, ведь это самые быстрые пловцы среди всех пингвинов: под водой они развивают скорость до 36 км/ч!
«Поздравляю, у вас будет тройня!»: качественное макро с метким названием от Александра Шаварёва.
Чтобы фотографировать дикую природу, не обязательно уезжать из мегаполиса. Вот, например, пара серых неясытей, которых снял Михаил Крюков на Лосином острове. Это свежий кадр: он сделан в феврале 2019 года.
«Утро в офисе» – кадр от Евгения Фабисюка.
Кудрявый пеликан на водохранилище Керкини. Это рукотворное озеро в северной Греции – рай для бердвотчеров: здесь встречаются аж 300 видов птиц – даже редкие: серебристый пеликан, карликовый гусь и малый баклан.