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«Очередь на водопой» и другие фото недели
В подборке — 5 лучших фото, загруженных на nat-geo.ru с 28 января по 3 февраля. Какое вам нравится больше всего?
5 февраля 2019 в 14:56
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Андрей Андреев. Совет: эту картинку стоит увидеть полностью! Нажмите на значок лупы в правом верхнем углу.
• «Знаменитое местечко Дэдвлей (в переводе – «мертвое озеро» или «мертвое болото») окружено дюнами, а посреди него стоят остовы высушенных на корню деревьев. Спрятано оно в сердце пустыни Намиб, на территории нацпарка Намиб-Науклуфт.
Когда-то эту местность питала река: в сезон дождей она разливалась по равнине – получались болотца. 700 лет назад климат изменился, река высохла и пустыня захватила регион, отрезав приток воды.
Сейчас Дэдвлей – в кольце гигантских песчаных дюн (их высота – под 300-400 метров)! Самые крупные – «Большой папочка» и «Большая мамочка» («Big Daddy dune» и «Big Mama dune»)» – вспоминает фотограф Максим Сластников.
• Ракурс решает! Q-lieb-in, он же – Евгений Самученко, с помощью квадрокоптера сфотографировал дерево и ограду на снегу. Снимок сделан в Карпатах, на Украине.
• Узнаете камчатские пейзажи? Это, как комментирует фотограф, «лентикулярные облака над вулканом Кроноцкий». Снимал Денис Будьков.
• Он же – автор следующего фото. Авторская подпись к кадру: «Снег идет, и лиса думает: "Идти ли на охоту?"».
• «Знаменитое местечко Дэдвлей (в переводе – «мертвое озеро» или «мертвое болото») окружено дюнами, а посреди него стоят остовы высушенных на корню деревьев. Спрятано оно в сердце пустыни Намиб, на территории нацпарка Намиб-Науклуфт.
Когда-то эту местность питала река: в сезон дождей она разливалась по равнине – получались болотца. 700 лет назад климат изменился, река высохла и пустыня захватила регион, отрезав приток воды.
Сейчас Дэдвлей – в кольце гигантских песчаных дюн (их высота – под 300-400 метров)! Самые крупные – «Большой папочка» и «Большая мамочка» («Big Daddy dune» и «Big Mama dune»)» – вспоминает фотограф Максим Сластников.
• Ракурс решает! Q-lieb-in, он же – Евгений Самученко, с помощью квадрокоптера сфотографировал дерево и ограду на снегу. Снимок сделан в Карпатах, на Украине.
• Узнаете камчатские пейзажи? Это, как комментирует фотограф, «лентикулярные облака над вулканом Кроноцкий». Снимал Денис Будьков.
• Он же – автор следующего фото. Авторская подпись к кадру: «Снег идет, и лиса думает: "Идти ли на охоту?"».