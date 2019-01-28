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«Сквозь шугу» и еще 4 лучших фото минувшей недели

Представляем 5 самых интересных кадров из почти тысячи работ, что были загружены на наш фотохостинг с 21 по 27 января.
National Geographic Россия
28 января 2019 в 19:19
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  • «Сквозь шугу» и еще 4 лучших фото минувшей недели
    Фото: Виктор Квасов
Шуга – это крошево из снега и льда, появляющееся перед тем, как водоем окончательно замерзнет. На фото, сделанном Виктором Квасовым, мужчина продирается на лодке сквозь шугу на реке Печора в Республике Коми. Эта река начинает замерзать уже в конце октября.

Еще четыре фотографии, отобранные редакторами Nat-geo.ru на минувшей неделе – в этой галерее. Приятного просмотра! 

  • Во время фестиваля в Катманду монахи часами сидели в одной позе и пели мантры. Молодой монах воспользовался короткой передышкой и выглянул на свет. Фото: Gil Kreslavsky
  • Зарисовка из жизни потомков древнейшего племени Урос: перуанское озеро Титикака и плавающие соломенные острова. Фото: Александр Кукринов
  • Эта женщина приехала в Непал из Тибета. Каждый день она проходит кору — ритуальный обход, в ходе которого она молится и постигает медитацию. По ее убеждениям, только так можно накопить заслуги, которые позволят улучшить карму и получить лучшее перерождение в следующей жизни. Фото: Алексей Терентьев
  • Колманскоп, город-призрак в песках Намибии. Когда-то здесь добывали алмазы, но месторождение иссякло, а вместе с ним в городке иссякла и жизнь. Фото: Максим Сластников

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