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«Отстань, я позирую!» и еще 4 лучших фото минувшей недели
Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на наш фотохостинг с 14 по 20 января.
National Geographic Россия
21 января 2019 в 16:25
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Павлом Сагайдаком, фотографом из Орска, Оренбургская область. Главные герои кадра – свиристели.
Ещё четыре кадра, выделенные редакцией Nat-geo.ru – в этой галерее. Приятного просмотра!
Ещё четыре кадра, выделенные редакцией Nat-geo.ru – в этой галерее. Приятного просмотра!
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«Свидание с бесконечностью»Озеро Толбо-Нуур, Монголия Фото: Александр Кукринов
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Smoking LeopardФото: Goran Anastasovski
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«Из города»Многие китайцы после рабочего дня в нагретом солнцем городе Санья стремятся в парки — отдыхать от зноя и городского шума. Фото: Станислав Аристов
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Новое здание парламента ФРГ (Дом Пауля Лёбе) Фото: АБ