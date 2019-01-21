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Лучшие фото

«Отстань, я позирую!» и еще 4 лучших фото минувшей недели

Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на наш фотохостинг с 14 по 20 января.
National Geographic Россия
21 января 2019 в 16:25
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  • Отстань, я позирую!
    Отстань, я позирую!
    Фото: Павел Сагайдак
Заходный снимок сделан Павлом Сагайдаком, фотографом из Орска, Оренбургская область. Главные герои кадра – свиристели.

Ещё четыре кадра, выделенные редакцией Nat-geo.ru – в этой галерее. Приятного просмотра!

  • «Свидание с бесконечностью»
    Озеро Толбо-Нуур, Монголия Фото: Александр Кукринов
  • Smoking Leopard
    Фото: Goran Anastasovski
  • «Из города»
    Многие китайцы после рабочего дня в нагретом солнцем городе Санья стремятся в парки — отдыхать от зноя и городского шума. Фото: Станислав Аристов
  • Новое здание парламента ФРГ (Дом Пауля Лёбе) Фото: АБ

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