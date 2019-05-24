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Детская свадьба: фото из прошлого
Корейские дети из высшего общества позируют для свадебной фотографии. Этот снимок 1916 года, возможно, был приобретен для статьи в National Geographic «Исследуя неизвестные области «Пустынного королевства»» в 1919 году, но в журнале так и не появился.
Маргарет Г. Зэковитс
24 мая 2019 в 08:30
Невеста и жених, 10 и 12 лет соответственно, скорее всего, лишь прошли брачную церемонию и жили в отдельных апартаментах в доме родителей мальчика, дожидаясь, пока взрослые не решат их объединить. В среде аристократии такие детские браки устраивали для упрочнения связей между семьями.
Дети запечатлены в обычной одежде и в традиционных корейских головных уборах жениха и невесты.
По замечанию Йеон Джи Хванг из Корейского комитета по культуре, традиционная церемониальная одежда «возможно, была слишком велика для этой пары».
Дети запечатлены в обычной одежде и в традиционных корейских головных уборах жениха и невесты.
По замечанию Йеон Джи Хванг из Корейского комитета по культуре, традиционная церемониальная одежда «возможно, была слишком велика для этой пары».