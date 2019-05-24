  • Детская свадьба: фото из прошлого
    Фото: Мэри Г. Лукас, из архива National Geographic
  • Детская свадьба: фото из прошлого
    Фото: Мэри Г. Лукас, из архива National Geographic
Архивное фото

Детская свадьба: фото из прошлого

Корейские дети из высшего общества позируют для свадебной фотографии. Этот снимок 1916 года, возможно, был приобретен для статьи в National Geographic «Исследуя неизвестные области «Пустынного королевства»» в 1919 году, но в журнале так и не появился.
Маргарет Г. Зэковитс
24 мая 2019 в 08:30
Невеста и жених, 10 и 12 лет соответственно, скорее всего, лишь прошли брачную церемонию и жили в отдельных апартаментах в доме родителей мальчика, дожидаясь, пока взрослые не решат их объединить. В среде аристократии такие детские браки устраивали для упрочнения связей между семьями. 

Дети запечатлены в обычной одежде и в традиционных корейских головных уборах жениха и невесты. 

По замечанию Йеон Джи Хванг из Корейского комитета по культуре, традиционная церемониальная одежда «возможно, была слишком велика для этой пары».

Тоже интересно

Почему собаки не узнают хозяев на экранах смартфонов?

Обсудить
СМИ2
Рыбаки бьют тревогу: что происходит с водоемами России
Рыбаки бьют тревогу: что происходит с водоемами России
Тоже интересно
Как страшно быть девочкой
Как страшно быть девочкой
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно