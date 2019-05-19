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Приманка для пассажиров: как выглядели стюардессы в 1960-х

Подсказка: отлично!
National Geographic Traveler
19 мая 2019 в 09:50
  • Приманка для пассажиров: как выглядели стюардессы в 1960-х
    Фото: Getty Images/Fotobank
При том что за последние 50-60 лет пассажирские самолеты стали несказанно комфортнее и научились летать в разы дальше, в одном авиация, похоже, деградировала. Глядя на фотографии стюардесс 60-х, хочется воскликнуть что-нибудь бессмысленно-восторженное вроде: «Вот она – юность мира!»

Как замечает сотрудник компании KLM Клифф Мускит, коллекционер формы бортпроводниц и видный специалист в этом вопросе, одежда стюардесс в те годы считалась мощным средством привлечения пассажиров. В дизайнерских решениях сексуальность и психоделика уживались с присущей эпохе наивностью.
Фото: Getty Images/Fotobank
Особенно прославилась ныне покойная компания Braniff и Эмилио Пуччи, одевавшие бортпроводниц в коротенькие платьица кислотных цветов, долгополые шубы и космического вида шлемы. Конкуренты не отставали – впрочем, лишь до того момента, пока полеты из чуда не превратились в рутину. Нагляднее всего это демонстрирует пример американской компании Southwest Airlines. Какая же скука, эта ваша практичность!

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