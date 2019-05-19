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Приманка для пассажиров: как выглядели стюардессы в 1960-х
Подсказка: отлично!
National Geographic Traveler
19 мая 2019 в 09:50
Как замечает сотрудник компании KLM Клифф Мускит, коллекционер формы бортпроводниц и видный специалист в этом вопросе, одежда стюардесс в те годы считалась мощным средством привлечения пассажиров. В дизайнерских решениях сексуальность и психоделика уживались с присущей эпохе наивностью.
Особенно прославилась ныне покойная компания Braniff и Эмилио Пуччи, одевавшие бортпроводниц в коротенькие платьица кислотных цветов, долгополые шубы и космического вида шлемы. Конкуренты не отставали – впрочем, лишь до того момента, пока полеты из чуда не превратились в рутину. Нагляднее всего это демонстрирует пример американской компании Southwest Airlines. Какая же скука, эта ваша практичность!