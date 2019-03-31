Фото из архива: основной инстинкт
Сейчас уже сложно вспомнить, как мы жили, когда не было смартфонов. Но снимки, сделанные полвека назад на улицах Нью-Йорка, убедительно доказывают: несмотря на весь технический прогресс, люди во все времена остаются теми же и не могут жить без новостей. Возможно, так же выглядели и улицы Древнего Рима в 59 году до н. э., когда Гай Юлий Цезарь начал издавать «Ежедневную ведомость».
Эта старая фотография побудила нас вспомнить пару фактов о том, насколько сильно люди нуждаются в информации – или развлечении, каждому свое.
• Газета The New York Post печатается на бумаге по сей день и считается одной из самых старых в США. Она издаётся с 1801 года и поначалу была весьма респектабельным изданием, но начиная с 70-х выходит в формате скандального таблоида.
• Один из старейших журналов мира о жизни и путешествиях тоже продолжает печататься – это The Scots Magazine, основанный в 1739 году в Эдинбурге. Даже в эпоху блогеров и ютьюберов верные традициям британцы не отказываются от бумаги – по статистике, примерно 50% населения Великобритании продолжает читать и выписывать печатную прессу. Хотя на лондонских улицах уже куда чаще встречаются джентльмены с телефонами, а не с газетами – у четырёх из пяти жителей Англии есть смартфон.
• В городах Китая появились специальные знаки на асфальте – ими отмечены дорожки: одни – для пешеходов без смартфонов в руках, другие – для тех, кто на ходу чатится и делает селфи. По вторым вы идёте «на свой страх и риск».
• Некоторые отели предлагают гостям услугу «цифрового детокса», отбирая у гостей гаджеты – чтобы до конца отпуска гуляли и разговаривали друг с другом, а не утыкались в экраны. Но, по статистике компании Expedia, уже более 60% путешественников не готовы отправиться в дорогу без смартфона. Большинство считает его даже более необходимым в поездке, чем зубная щётка, дезодорант или водительские права.