  • Фото из архива: основной инстинкт
    Фото: GettyImages
  • Фото из архива: основной инстинкт
    Фото: GettyImages
Архивное фото

Фото из архива: основной инстинкт

Вместе с архивным снимком вспоминаем интересные факты о зависимости от гаджетов и вечной потребности людей в новой информации.
31 марта 2019 в 17:48

Сейчас уже сложно вспомнить, как мы жили, когда не было смартфонов. Но снимки, сделанные полвека назад на улицах Нью-Йорка, убедительно доказывают: несмотря на весь технический прогресс, люди во все времена остаются теми же и не могут жить без новостей. Возможно, так же выглядели и улицы Древнего Рима в 59 году до н. э., когда Гай Юлий Цезарь начал издавать «Ежедневную ведомость». 

Эта старая фотография побудила нас вспомнить пару фактов о том, насколько сильно люди нуждаются в информации – или развлечении, каждому свое. 

• Газета The New York Post печатается на бумаге по сей день и считается одной из самых старых в США. Она издаётся с 1801 года и поначалу была весьма респектабельным изданием, но начиная с 70-х выходит в формате скандального таблоида.

• Один из старейших журналов мира о жизни и путешествиях тоже продолжает печататься – это The Scots Magazine, основанный в 1739 году в Эдинбурге. Даже в эпоху блогеров и ютьюберов верные традициям британцы не отказываются от бумаги – по статистике, примерно 50% населения Великобритании продолжает читать и выписывать печатную прессу. Хотя на лондонских улицах уже куда чаще встречаются джентльмены с телефонами, а не с газетами – у четырёх из пяти жителей Англии есть смартфон.

• В городах Китая появились специальные знаки на асфальте – ими отмечены дорожки: одни – для пешеходов без смартфонов в руках, другие – для тех, кто на ходу чатится и делает селфи. По вторым вы идёте «на свой страх и риск».

• Некоторые отели предлагают гостям услугу «цифрового детокса», отбирая у гостей гаджеты – чтобы до конца отпуска гуляли и разговаривали друг с другом, а не утыкались в экраны. Но, по статистике компании Expedia, уже более 60% путешественников не готовы отправиться в дорогу без смартфона. Большинство считает его даже более необходимым в поездке, чем зубная щётка, дезодорант или водительские права.

Тоже интересно

Крыша Лондона: архивное фото

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№68, февраль — март 2019).
Обсудить
СМИ2
Турция недовольна: почему туристы из России не выходят из отелей
Турция недовольна: почему туристы из России не выходят из отелей
Тоже интересно
Птичий архив, или Откуда под крышей храма взялись старинные документы?
Птичий архив, или Откуда под крышей храма взялись старинные документы?
Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни