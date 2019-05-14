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Сквозь зелень поросшей лесом горы Виктория-пик проглядывают высотки густонаселенного Гонконга. Фотография Николя Руэля сделана по принципу «два изображения — один снимок».
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Под куполом берлинского Рейхстага, где сегодня заседает бундестаг, посетители словно исследуют пространство в разных измерениях.
Двойственные миры Николя Руэля: фотожурнал
Можно ли увидеть то или иное место с разных углов одновременно? Да, если пойти на небольшие хитрости.
Фотографу Николя Руэлю обычно требуется восемь секунд, чтобы сделать снимок. Почему именно столько – не больше и не меньше? «Цифрой восемь обозначают бесконечность», – улыбается Руэль.
Он начинает работу с поиска городских площадок, где собирается много людей, где есть движение и энергия – очень хороши железнодорожные станции, церкви, библиотеки, стадионы. Руэль помещает камеру на штатив и устанавливает экспозицию на четыре секунды (обычно используют выдержку в 1/60 секунды или меньше). Затем, не закрывая объектив, поворачивает камеру и продолжает снимать еще четыре секунды, получая восьмисекундный «документальный фильм» в одной картинке.
При длинной выдержке движущиеся фигуры обычно становятся размытыми, а при двойной экспозиции два снимка накладываются друг на друга. Когда фотограф использует обе техники, лишь поворачивая камеру, снимок обретает особую глубину, позволяя зрителю словно оглянуться по сторонам, не двигаясь с места. Людные места привлекают Руэля больше, чем природа, поскольку меняются ежесекундно и всегда выглядят по-новому. Скажем, Таймс-сквер в Нью-Йорке и Оксфорд-Сёркус в Лондоне, два самых фотографируемых места в мире, оживают на его снимках и предстают перед зрителями такими, какими их никто не видел.
Фотограф ищет новые города для съемки: сейчас их – 68, но он планирует дойти до 100. Впрочем, эта серия фотографий может стать бесконечной – помните про восемь секунд и восьмерку бесконечности?