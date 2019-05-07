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Старейшие деревья Земли на фоне звёзд: фотопроект «Бриллиантовые ночи»
Отыскать самые старые деревья на планете и снять их на фоне Космоса — такая цель у американки Бет Мун.
Фото: Beth Moon
7 мая 2019 в 19:11
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«...Чтобы снять этот баобаб ночью, почти целый день пришлось ехать по равнинам Макгадикгади (это в Батсване, Африка). Кругом – никаких удобств, так что встали лагерем прямо под деревьями. И очень удачно: небо было фантастически тёмным, а мимо прошло стадо слонов – и вообще нас не потревожило».
Вот уже 20 лет фотограф-самоучка Бет Мун снимает деревья. Раньше использовала плёнку и платиновую фотопечать (метод из позапрошлого века, который на выходе даёт монохромные и матовые изображения). Правда, ради проекта «Бриллиантовые ночи» проекта Бет перешла на цифру – такая техника куда чувствительнее к свету, а без этого не передашь всей красоты звёздного неба.
Можжевеловое дерево на вершине холма в Юте, парке Дед Хорс Пойнт.
Снимать ночью приходится на длинной выдержке, секунд 30, подгадывая так, чтобы крона не колыхалась на ветру – иначе всё получится смазанным. А главная трудность – найти подходящую модель.
Фотогеничных деревьев много – самые старые всегда можно узнать по широким, узловатым и перекрученным стволам. Но для проекта Мун годятся только те, что растут далеко от освещенных улиц и дорог. Приходится забираться подальше от цивилизации – или, как в случае с этим колчанным деревом в Намибии, платить отелю по соседству, чтобы в окнах погасили свет.
За 3 с половиной года Мун объехала США, съездила в Англию, Италию, Намибию, Ботсвану – и сняла самые старые деревья, что удалось отыскать – баобабы, секвойи, можжевельники и другие. Вот, например, олива в Апулии, Италия.
Замысел проекта родился у Бет, когда она наткнулась на одно исследование о связи между интенсивностью космического излучения и годичных колец у елей в Великобритании. «Это показалось таким логичным: само Солнце – звезда, так почему не может быть связи между деревьями и светом звёзд в ночи – как с солнечными лучами?»
25 метров в обхвате и 1400 лет – характеристики этого баобаба из Ботсваны. Свет вспышки по ночам беспокоил птиц-ткачиков, поселившихся в его кроне. В январе 2016 года дерева не стало: дожди запоздали, и старое дерево рухнуло.
Это не самые большие секвойи. Но Мун хотела представить, как эти огромные леса выглядели раньше – а не фотографировать один-единственный ствол-исполин, обнесенный загородкой.
А вот колчанные деревья (они же – алоэ дихотомические) в районе намибийского города Китмансхупа.
Официальный сайт Бет Мун
Вот уже 20 лет фотограф-самоучка Бет Мун снимает деревья. Раньше использовала плёнку и платиновую фотопечать (метод из позапрошлого века, который на выходе даёт монохромные и матовые изображения). Правда, ради проекта «Бриллиантовые ночи» проекта Бет перешла на цифру – такая техника куда чувствительнее к свету, а без этого не передашь всей красоты звёздного неба.
Можжевеловое дерево на вершине холма в Юте, парке Дед Хорс Пойнт.
Снимать ночью приходится на длинной выдержке, секунд 30, подгадывая так, чтобы крона не колыхалась на ветру – иначе всё получится смазанным. А главная трудность – найти подходящую модель.
Фотогеничных деревьев много – самые старые всегда можно узнать по широким, узловатым и перекрученным стволам. Но для проекта Мун годятся только те, что растут далеко от освещенных улиц и дорог. Приходится забираться подальше от цивилизации – или, как в случае с этим колчанным деревом в Намибии, платить отелю по соседству, чтобы в окнах погасили свет.
За 3 с половиной года Мун объехала США, съездила в Англию, Италию, Намибию, Ботсвану – и сняла самые старые деревья, что удалось отыскать – баобабы, секвойи, можжевельники и другие. Вот, например, олива в Апулии, Италия.
Замысел проекта родился у Бет, когда она наткнулась на одно исследование о связи между интенсивностью космического излучения и годичных колец у елей в Великобритании. «Это показалось таким логичным: само Солнце – звезда, так почему не может быть связи между деревьями и светом звёзд в ночи – как с солнечными лучами?»
25 метров в обхвате и 1400 лет – характеристики этого баобаба из Ботсваны. Свет вспышки по ночам беспокоил птиц-ткачиков, поселившихся в его кроне. В январе 2016 года дерева не стало: дожди запоздали, и старое дерево рухнуло.
Это не самые большие секвойи. Но Мун хотела представить, как эти огромные леса выглядели раньше – а не фотографировать один-единственный ствол-исполин, обнесенный загородкой.
А вот колчанные деревья (они же – алоэ дихотомические) в районе намибийского города Китмансхупа.
Официальный сайт Бет Мун