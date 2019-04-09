Земля без границ: фотожурнал с МКС
В этих фотографиях, снятых на МКС, я попытался выразить то, что чувствую, глядя на Землю. Хрупкая красота нашей планеты не может не восхищать. Я был поражен тем, насколько тонка атмосфера, – слой газа, поддерживающий всё живое и делающий Землю более комфортной и плодородной планетой, чем, скажем, Марс или Венера.
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Днем было сложно заметить признаки присутствия человека на Земле. Планета выглядела скорее как огромный геологический пазл, сложенный силами природы и течением времени. Было хорошо видно, как вода формирует рельеф: ледники покрывали целые горные цепи, неуклонно продвигающиеся к океанам, а полноводные реки прокладывали себе путь, выписывая причудливые узоры.
Я просто снимал то, что казалось мне ошеломляюще прекрасным.
Мы привыкли считать, что мир разделен на государства и народы, но, когда смотришь на планету из космоса, не видишь отдельных стран. Единственные границы – те, что созданы природой 4,5 миллиарда лет назад.
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У Багамских островов 50 оттенков синего. Некоторые историки считают, что названия архипелага и страны (Содружество Багамских Островов) происходят от испанского baja mar, что означает «низкое море». Астронавт Тим Пик говорит, что совершенно не думал о политике, когда делал эти снимки: «Я пытался запечатлеть Землю такой, какой я ее видел; самое главное здесь то, что из космоса не видны границы между странами».
Так случилось, что на Земле появилась разумная жизнь. Человек смог создать технологии, позволяющие покидать родную планету и, глядя на нее из космоса, размышлять о своем существовании. Открывающийся вид вызывает восхищение и трепет.