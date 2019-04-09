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Земля без границ: фотожурнал с МКС

Астронавт Европейского космического агентства сделал уникальные снимки Земли.
Фото и текст: Тим Пик
9 апреля 2019 в 11:53
  • Земля без границ: фотожурнал с МКС
    Вид с Международной космической станции на отмели и рифы, окружающие Кубу (передний план), Флориду (в центре) и Багамские острова (справа).

В этих фотографиях, снятых на МКС, я попытался выразить то, что чувствую, глядя на Землю. Хрупкая красота нашей планеты не может не восхищать. Я был поражен тем, насколько тонка атмосфера, – слой газа, поддерживающий всё живое и делающий Землю более комфортной и плодородной планетой, чем, скажем, Марс или Венера.

Чтобы посмотреть галерею, листайте фотографии вправо. 

  • Обширные воды реки Тапажос, главного притока Амазонки, где в изобилии водятся сотни видов рыб.
  • Редкий вид на Антарктический полуостров и окрестные острова, обычно скрытые плотными облаками.
  • Суровые пустыни Синайского полуострова.

Днем было сложно заметить признаки присутствия человека на Земле. Планета выглядела скорее как огромный геологический пазл, сложенный силами природы и течением времени. Было хорошо видно, как вода формирует рельеф: ледники покрывали целые горные цепи, неуклонно продвигающиеся к океанам, а полноводные реки прокладывали себе путь, выписывая причудливые узоры.

Я просто снимал то, что казалось мне ошеломляюще прекрасным.
  • Земля без границ: фотожурнал с МКС
    Глубина озер Уанака и Хавеа в Новой Зеландии — более 300 метров.

Мы привыкли считать, что мир разделен на государства и народы, но, когда смотришь на планету из космоса, не видишь отдельных стран. Единственные границы – те, что созданы природой 4,5 миллиарда лет назад.

  • Земля без границ: фотожурнал с МКС
    У Багамских островов 50 оттенков синего. Некоторые историки считают, что названия архипелага и страны (Содружество Багамских Островов) происходят от испанского baja mar, что означает «низкое море». Астронавт Тим Пик говорит, что совершенно не думал о политике, когда делал эти снимки: «Я пытался запечатлеть Землю такой, какой я ее видел; самое главное здесь то, что из космоса не видны границы между странами».

Так случилось, что на Земле появилась разумная жизнь. Человек смог создать технологии, позволяющие покидать родную планету и, глядя на нее из космоса, размышлять о своем существовании. Открывающийся вид вызывает восхищение и трепет.

  • Земля без границ: фотожурнал с МКС
    На космической станции Пик тренируется управлять механической рукой-манипулятором, что требует большой точности.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№187, апрель 2019).
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