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  • Парящие облака: необычный фотопроект
    Кельн: облако парит в позднеготической церкви Святого Петра, где проводятся службы, художественные выставки и музыкальные выступления. Фото: Кассандер Ээфтинк Схаттенкерк
  • Парящие облака: необычный фотопроект
    Нависшее над полом облако в Центре визуальных искусств в городе Карлоу (Ирландия). Фото: Майкл Холли
Фотомастер

Парящие облака: необычный фотопроект

Голландский художник Бернднаут Смилде управляет клубами пара и фотографирует получившиеся изображения.
Дэниел Стоун
6 февраля 2019 в 11:42
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Бернднаут Смилде создает роскошные облака там, где они сами никогда не появились бы. Проходит всего пять секунд, максимум десять – и его творения исчезают.

Свой проект Смилде назвал Nimbus (нимб, ореол). Интерьер церкви или музея смотрится совсем иначе, если на переднем плане облако, а самое обыкновенное облако, в свою очередь, предстает необычным, попадая в замок или ущелье. К тому же любая сцена кажется ярче, когда знаешь, что длиться она будет лишь несколько мгновений.

  • Среди проектов художника в арт-пространствах — парящее под крышей облако в галерее De Groen Fine Art Collection в Арнеме, Нидерланды. Фото: Кассандер Ээфтинк Схаттенкерк
  • Облако в помещении для проведения выставок в отеле Maria Kapel в Хорне, Нидерланды. Фото: Кассандер Ээфтинк Схаттенкерк

Облака Смилде состоят из водяного пара и дыма. Создавать их можно только в сырых холодных помещениях, где нет циркуляции воздуха, иначе облака не сформируются или будут стелиться по земле. Смилде распыляет воду, чтобы в воздухе образовался водяной пар, затем включает аэрозольный генератор, вырабатывающий дым, и пар конденсируется вокруг его крошечных частиц.

  • Парящие облака: необычный фотопроект
    Бернднаут Смилде создает и фотографирует облака в необычных местах — например, здесь, в Шанхайском музее Гималаев в районе Пудун (КНР), — используя только дым и аэрозольные генераторы. (Снимки он ретуширует, чтобы генераторы не были видны). Фото: Нина Чен

Смилде бегает у зарождающегося облака, формируя его, – облако должно вырасти метра на три в ширину и на два – в высоту. Затем отходит подальше, чтобы фотограф мог сделать снимки. Когда облако рассеивается, Смилде начинает все сначала – и повторяет процедуру раз десять, пока не достигнет желаемого результата. Позже он сам ретуширует снимки, убирая все лишнее.

  • Фотограф Кассандер Ээфтинк Схаттенкерк делает снимок облака, созданного Смилде в термах Диоклетиана в Национальном музее Рима. Фото: Аннегрет Келлнер
  • Иногда для съемок Смилде выбирает как весьма экзотические места — например, Зеленую комнату в Центре военных памятников и театрального искусства в Сан-Франциско, США Фото: Р. Дж. Муна

Художника нередко просят показать свое мастерство, например, на вечеринке. Часто Смилде отказывается: говорит, что создает новые облака, только если место съемок позволяет ему реализоваться как художнику. И главное для Бернднаута не формирование облака, а недолговечность такого «творения».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№185, февраль 2019).
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