Парящие облака: необычный фотопроект
Бернднаут Смилде создает роскошные облака там, где они сами никогда не появились бы. Проходит всего пять секунд, максимум десять – и его творения исчезают.
Свой проект Смилде назвал Nimbus (нимб, ореол). Интерьер церкви или музея смотрится совсем иначе, если на переднем плане облако, а самое обыкновенное облако, в свою очередь, предстает необычным, попадая в замок или ущелье. К тому же любая сцена кажется ярче, когда знаешь, что длиться она будет лишь несколько мгновений.
Облака Смилде состоят из водяного пара и дыма. Создавать их можно только в сырых холодных помещениях, где нет циркуляции воздуха, иначе облака не сформируются или будут стелиться по земле. Смилде распыляет воду, чтобы в воздухе образовался водяной пар, затем включает аэрозольный генератор, вырабатывающий дым, и пар конденсируется вокруг его крошечных частиц.
Смилде бегает у зарождающегося облака, формируя его, – облако должно вырасти метра на три в ширину и на два – в высоту. Затем отходит подальше, чтобы фотограф мог сделать снимки. Когда облако рассеивается, Смилде начинает все сначала – и повторяет процедуру раз десять, пока не достигнет желаемого результата. Позже он сам ретуширует снимки, убирая все лишнее.
-
Фотограф Кассандер Ээфтинк Схаттенкерк делает снимок облака, созданного Смилде в термах Диоклетиана в Национальном музее Рима. Фото: Аннегрет Келлнер
-
Иногда для съемок Смилде выбирает как весьма экзотические места — например, Зеленую комнату в Центре военных памятников и театрального искусства в Сан-Франциско, США Фото: Р. Дж. Муна
Художника нередко просят показать свое мастерство, например, на вечеринке. Часто Смилде отказывается: говорит, что создает новые облака, только если место съемок позволяет ему реализоваться как художнику. И главное для Бернднаута не формирование облака, а недолговечность такого «творения».
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!