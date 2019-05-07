Палеонтология

Динозавры размером с койота: встречайте новый вид

Удивительно, но эти крохи были родственниками или даже прямыми предками тираннозавров, одних из самых грозных и самых крупных хищников в истории нашей планеты.
Популярная Механика
7 мая 2019 в 12:43
209
  • Динозавры размером с койота: встречайте новый вид
    Фото: Andrey Atuchin
Останки нового вида тираннозаврид, получившего название Suskityrannus hazelae, были найдены в американском штате Нью-Мексико. Представители данного вида, как определили ученые, жили примерно 92 миллиона лет назад и в высоту составляли всего около метра.

Наиболее ранее тираннозавриды были совсем небольшими, однако позже появились их гораздо более крупные родственники. Появление первых из известных тираннозаврид произошло примерно 150 млн лет назад, а огромные динозавры данного семейства — тираннозавры, как считается, появились приблизительно 81 млн лет назад. Информации о том, что было в промежутке, довольно мало.

Впрочем, сейчас появляются данные, которые могут дать ценную информацию об этом времени: недавно был описан небольшой тираннозаврид Moros intrepidus, который, как и Suskityrannus hazelae, жил в среднем меловом периоде.

Suskityrannus hazelae размерами походил на койота: его длина составляла примерно 25−32 сантиметра, вес – не более 20−40 килограммов. Все его тело было всего лишь чуть больше черепа тираннозавра рекса; впрочем, найденные останки Suskityrannus hazelaeпринадлежали совсем юным особям, так что, возможно, взрослые были несколько крупнее.

Открытие Suskityrannus hazelae может помочь палеонтологам лучше разобраться в эволюции тираннозаврид — понять, каким образом данные динозавры изменились настолько сильно и быстро и в итоге стали одними из крупнейших хищников в истории.

Работа, посвященная исследованию, опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Тоже интересно

Великая жертва: страшный ритуал Древнего Перу

Обсудить
СМИ2
Умные россияне уже давно отдыхают именно тут: райское бюджетное мес…
Умные россияне уже давно отдыхают именно тут: райское бюджетное мес…
Тоже интересно
Обратная сторона Луны: новые фотографии
Обратная сторона Луны: новые фотографии
Внимание, конкурс! «Красная Поляна. Что это для тебя?»
Внимание, конкурс! «Красная Поляна. Что это для тебя?»