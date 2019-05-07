Динозавры размером с койота: встречайте новый вид
Наиболее ранее тираннозавриды были совсем небольшими, однако позже появились их гораздо более крупные родственники. Появление первых из известных тираннозаврид произошло примерно 150 млн лет назад, а огромные динозавры данного семейства — тираннозавры, как считается, появились приблизительно 81 млн лет назад. Информации о том, что было в промежутке, довольно мало.
Впрочем, сейчас появляются данные, которые могут дать ценную информацию об этом времени: недавно был описан небольшой тираннозаврид Moros intrepidus, который, как и Suskityrannus hazelae, жил в среднем меловом периоде.
Suskityrannus hazelae размерами походил на койота: его длина составляла примерно 25−32 сантиметра, вес – не более 20−40 килограммов. Все его тело было всего лишь чуть больше черепа тираннозавра рекса; впрочем, найденные останки Suskityrannus hazelaeпринадлежали совсем юным особям, так что, возможно, взрослые были несколько крупнее.
Открытие Suskityrannus hazelae может помочь палеонтологам лучше разобраться в эволюции тираннозаврид — понять, каким образом данные динозавры изменились настолько сильно и быстро и в итоге стали одними из крупнейших хищников в истории.
Работа, посвященная исследованию, опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.