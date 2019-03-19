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Можно ли клонировать мамонта: эксперимент Японии и России
Как вернуть жизнь зверю, который погиб 28 000 лет назад?
19 марта 2019 в 19:55
9 лет назад из промёрзших берегов моря Лаптевых (север Якутии) выкопали останки молодой мамонтихи – и нарекли ее Юкой (в честь коренных жителей-юкагиров, которые нашли мумию).
Правда, юкагиры были не первыми: за 28 000 лет, что труп пролежал в земле, им интересовались первобытные люди и звери. Первые оставили на теле животного надрезы, а вторые – следы зубов и когтей.
Если не считать нескольких пропавших костей, тело мамонтенка идеально сохранилась – включая мозг и светло-рыжий мех.
При жизни мамонтенок был примерно 165 см в холке и два метра в длину (не считая длины хобота и хвоста). Весила же Юка почти полтонны.
Но сохранилось ли ДНК зверя? Недавно биологи из Китая и России попыталась это выяснить. Из мышечных клеток Юки извлекли ядра, отобрали наименее поврежденные из них – и пересадили в яйцеклетки мышей. Для сравнения проводился аналогичный эксперимент с ядрами клеток африканского слона.
В некоторых клетках запустились процессы, которые обычно происходят перед делением, однако ни появления хромосом, ни тем более деления не случилось – вероятно, ДНК повреждено сильнее, чем надеялись учёные. Для клонирования этого недостаточно, и до «Парка Ледникового периода» нам далеко – но даже такой результат показывает: спустя тысячелетия в тканях доисторических зверей сохраняются активные белковые компоненты.
«Де-факто клонировать мамонта при помощи известных технологий пересадки ядра невозможно, но наш метод позволяет оценить биологическую активность в клетках вымерших животных», – подытоживают биологи отчетную статью в Scientific Reports.
Правда, юкагиры были не первыми: за 28 000 лет, что труп пролежал в земле, им интересовались первобытные люди и звери. Первые оставили на теле животного надрезы, а вторые – следы зубов и когтей.
Если не считать нескольких пропавших костей, тело мамонтенка идеально сохранилась – включая мозг и светло-рыжий мех.
При жизни мамонтенок был примерно 165 см в холке и два метра в длину (не считая длины хобота и хвоста). Весила же Юка почти полтонны.
Но сохранилось ли ДНК зверя? Недавно биологи из Китая и России попыталась это выяснить. Из мышечных клеток Юки извлекли ядра, отобрали наименее поврежденные из них – и пересадили в яйцеклетки мышей. Для сравнения проводился аналогичный эксперимент с ядрами клеток африканского слона.
В некоторых клетках запустились процессы, которые обычно происходят перед делением, однако ни появления хромосом, ни тем более деления не случилось – вероятно, ДНК повреждено сильнее, чем надеялись учёные. Для клонирования этого недостаточно, и до «Парка Ледникового периода» нам далеко – но даже такой результат показывает: спустя тысячелетия в тканях доисторических зверей сохраняются активные белковые компоненты.
«Де-факто клонировать мамонта при помощи известных технологий пересадки ядра невозможно, но наш метод позволяет оценить биологическую активность в клетках вымерших животных», – подытоживают биологи отчетную статью в Scientific Reports.