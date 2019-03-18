  • Рогатый Зуул: анкилозавр из Монтаны
    Фото: Даниэль Дюфо, Королевский музей Онтарио
  • Рогатый Зуул: анкилозавр из Монтаны
    Шкуру Зуула защищают остеодермы — костные пластины, когда-то покрытые слоем кератина — вещества, из которого состоят наши волосы и ногти. Фото: Марк Тиессен
Палеонтология

Рогатый Зуул: анкилозавр из Монтаны

Зуул, или по-научному Zuul crurivastator, новый вид панцирного динозавра мелового периода с хвостом-булавой, которым он мог свалить тираннозавра.
Текст: Майкл Грешко
18 марта 2019 в 13:26
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Помните старый фильм «Охотники за привидениями»? В нем группа доморощенных парапсихологов борется с Зуулом, или Зулем, – рогатым и хвостатым демоном Древнего Востока. Люди, телами которых овладевает монстр, возглашают: «Есть только один Зуул!». Но ученые нашли его двойника среди динозавров. Ископаемый Зуул явил миру наиболее полные остатки анкилозавра – панцирного динозавра с костной броней и мощным хвостом, найденные в Северной Америке. Зуул прекрасно сохранился: костные щитки уцелели прямо на шкуре, есть даже следы мягких тканей. На боку остались шрамы, свидетельствующие о схватках с другими анкилозаврами. «О таком никто даже и не мечтал!» – признался Дэвид Эванс, палеонтолог Королевского музея Онтарио.

  • Рогатый Зуул: анкилозавр из Монтаны
    Фото: Марк Тиессен

Идеальная сохранность

Препараторы несколько лет очищали кости Зуула от вмещающей осадочной породы. В этом проекте участвовала и Амилия Мадилл из выставочной компании Research Casting International.

Травоядный динозавр, похожий на танк, умер 76 миллионов лет назад на территории современной Монтаны рядом с речным эстуарием, уходившим в древнее море. Раздувшаяся туша оказалась в реке, попала в завал и осталась погребена под песком, где и пролежала вплоть до 2014 года, когда на ископаемое наткнулись собиратели окаменелостей. В 2016 году Королевский музей Онтарио заполучил скелет, теперь с ним работают профессионалы. Зуул уже стал главным героем новой экспозиции.

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Длина: 6 метров
Масса: от 1,3 до 3,6 тонны
Местонахождение: штат Монтана, США
Возраст: 76 миллионов лет

Уничтожитель голеней

У анкилозавров, подобных Зуулу, были мощные хвосты, которые 100-90 миллионов лет назад в ходе эволюции превратились в булавы с костяными набалдашниками. У некоторых видов набалдашник превышал полметра в поперечнике. Шипастый хвост Зуула (фото внизу) достигал двух метров в длину и, возможно, помогал ящеру обороняься от хищных динозавров вроде горгозавра и от конкурентов своего вида. Вчесть такого грозного оружия Эванс и его коллега Виктория Арбор дали Зуулу видовое название – crurivastator – «уничтожитель голеней» в переводе с латыни.

  • Рогатый Зуул: анкилозавр из Монтаны
    Фото: Марк Тиессен

«Он идеально сохранился! Просто удивительно! Сложно даже представить, насколько длинный у него хвост и насколько острые шипы», – Виктория Арбор, куратор отдела палеонтологии, Королевский музей Британской Колумбии
Кроткий нрав

На рисунке вверху и на фотографии ниже заметны крупные рогоподобные щитки вокруг глазниц Зуула, из-за которых он и получил свое имя. Но кровожадным этот ящер не был. Челюсти, похожие на совок, он использовал для сбора мягких растений. 

  • Рогатый Зуул: анкилозавр из Монтаны
    Фото: Марк Тиессен

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№186, март 2019).
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