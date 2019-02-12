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  • Геди: нераскрытая тайна тропических лесов
    Фото: Rahim Lalani / Flickr.com
  • Геди: нераскрытая тайна тропических лесов
    Фото: Francois Terrier / Flickr.com
Палеонтология

Геди: нераскрытая тайна тропических лесов

В Африке есть свой Мачу-Пикчу
National Geographic Россия
12 февраля 2019 в 14:07
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Руины Геди – одна из главных загадок Кении и всей Африки в целом. Этот затерянный в непролазном лесу город был открыт британцем Джоном Куком в 1927 году, через несколько лет в нем начались первые раскопки, а в 1948 году Геди был объявлен территорией национального значения.

Несмотря на то, что с момента обнаружения Геди прошло уже почти сто лет, исследователи до сих пор не могут найти ответы на два ключевых вопроса.

Во-первых, кто именно его построил? Полученные в ходе раскопок данные говорят о том, что город был основан в начале XIII века и просуществовал до XVII века. Считается, что до прихода колонизаторов Африка значительно отставала в цивилизационном развитии от той же Европы, однако Геди заставляет если и не пересмотреть этот тезис, то, по крайней мере, взглянуть на него под другим углом.

Геди отличался продуманной планировкой – с улицами и системой водопровода. В городе высились не только многочисленные здания, построенные из прессованных в подобие кирпича кораллов, но и шикарный дворец, а также впечатляющая мечеть, а в самих зданиях исследователи обнаружили даже аналоги современных унитазов с системой смыва воды. Кто мог создать все это в кенийских лесах в XIII – XVII веках – непонятно.

  • Геди: нераскрытая тайна тропических лесов
    Фото: I, Mgiganteus, CC BY-SA 3.0

Судя по найденным в ходе раскопок артефактам, населявшие город мусульмане активно торговали с внешним миром. На территории Геди были обнаружены вазы династии Мин, правившей в Китае с середины XIV по середину XVII вв., испанские ножницы и венецианское стекло.

Второй вопрос, пока остающийся без четкого ответа: почему столь развитый и процветающий город опустел? Единственная более-менее весомая на данный момент версия: жители Геди были вынуждены покинуть город, не в силах справиться с набегами оромо – тогда еще простых кочевников, пришедших на территорию современных Кении и Эфиопии примерно в XV веке и фактически объявивших войну всем местным жителям.

Изучение руин Геди продолжается и по сей день.

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