Геди: нераскрытая тайна тропических лесов
Несмотря на то, что с момента обнаружения Геди прошло уже почти сто лет, исследователи до сих пор не могут найти ответы на два ключевых вопроса.
Во-первых, кто именно его построил? Полученные в ходе раскопок данные говорят о том, что город был основан в начале XIII века и просуществовал до XVII века. Считается, что до прихода колонизаторов Африка значительно отставала в цивилизационном развитии от той же Европы, однако Геди заставляет если и не пересмотреть этот тезис, то, по крайней мере, взглянуть на него под другим углом.
Геди отличался продуманной планировкой – с улицами и системой водопровода. В городе высились не только многочисленные здания, построенные из прессованных в подобие кирпича кораллов, но и шикарный дворец, а также впечатляющая мечеть, а в самих зданиях исследователи обнаружили даже аналоги современных унитазов с системой смыва воды. Кто мог создать все это в кенийских лесах в XIII – XVII веках – непонятно.
Судя по найденным в ходе раскопок артефактам, населявшие город мусульмане активно торговали с внешним миром. На территории Геди были обнаружены вазы династии Мин, правившей в Китае с середины XIV по середину XVII вв., испанские ножницы и венецианское стекло.
Второй вопрос, пока остающийся без четкого ответа: почему столь развитый и процветающий город опустел? Единственная более-менее весомая на данный момент версия: жители Геди были вынуждены покинуть город, не в силах справиться с набегами оромо – тогда еще простых кочевников, пришедших на территорию современных Кении и Эфиопии примерно в XV веке и фактически объявивших войну всем местным жителям.
Изучение руин Геди продолжается и по сей день.