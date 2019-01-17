«Этим топором проламывали голову врагу»: что нашли в подмосковном некрополе
В могильнике найден вполне стандартный набор инвентаря, сопровождавшего покойника в «загробный мир». Топор-клин из шлифованного кремня, видимо, являлся орудием, которое предназначалось для выполнения каких-то рабочих функций. По соседству найдены кремневые наконечники стрел и копий, длинные кремневые пластины – вероятно, лезвия.
А еще в захоронениях обнаружены сосуды, украшенные особым узнаваемым орнаментом – очевидно, его наносили по невысохшей глине, обвивая стенки или широкое горлышко плетеным шнуром (эта черта – признак так называемой шнуровой керамики). Во время раскопок сосуды не стали очищать, так как, возможно, внутри сохранились следы пищи.
«Уникальность этой находки – в ее исключительной редкости: находки таких могильников невозможно спрогнозировать. Последний раз подобный некрополь был найден в Подмосковье 25 лет назад, а для науки такой срок весьма значителен. За это время появились появились новые технологии, благодаря которым мы сможем исследовать наши находки на абсолютно новом уровне», — говорит заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.
Кто оставил эти погребения?Очевидно, носители фатьяновской культуры – первые жители лесной зоны Русской равнины, которые освоили подсечно-огневое земледелие, металлургию меди и бронзы. Именно с их приходом на этой территории начинается новая эпоха – бронзовый век.
Свое название фатьяновская культура получила по деревне Фатьяново в ярославском Поволжье, возле которой в 1873 году археолог Алексей Сергеевич Уваров – один из создателей Московского археологического общества – нашел первый некрополь. Впрочем, «...мы мало знаем о том, кто такие фатьяновцы. В России никогда не проводился ДНК-анализ останков людей этой культуры. Поэтому каждое новое погребение — уникальный шанс для ученых: если мы сможем найти какие-то костные материалы, то сможем на современном уровне выявить ДНК и понять их происхождение», — отмечает Ася Энговатова.
Исследователи относят фатьяновцев к европеоидному антропологическому типу. Вероятно, ареал этой культуры охватывал северо-запад современной России (Тверскую, Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Московскую, Калужскую, Смоленскую, Владимирскую, Новгородскую области).
Фатьяновская культура входит в большую общность культур шнуровой керамики и боевых топоров — эта группа была распространена на территориях современной Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии, Белоруссии и западной части России. Свое второе название группа получила по традиции класть в мужские погребения боевой каменный топор.
...В середине III тысячелетия до нашей эры восточные племена культуры боевых топоров начали продвигаться на восток по долинам рек, конфликтуя или мирно взаимодействуя с местными племенами — охотниками, рыболовами и собирателями, в частности, племенами волосовской культуры, жившими здесь ранее. Похоже, соседство не всегда было мирным: в могильнике Николо-Перевоз на реке Дубне (кстати, недалеко от нового истринского некрополя!), было обнаружено захоронение фатьяновцев, в котором находились наконечники от волосовских стрел. Их интерпретировали как застрявшие в теле орудия убийства.
Так или иначе, но три тысячелетия назад фатьяновцы исчезают, растворившись среди других племен Волго-Окского междуречья. Как отмечают исследователи, обнаружение могильников фатьяновской культуры проблематично из-за того, что до сих пор непонятны принципы их расположения.
Другая проблема связана с тем, что могильники часто делались в песчаной почве, в которой очень плохо сохраняются кости. «На памятнике «Павловская слобода» уже получены десятки образцов древесного тлена и угля из перекрытия могильной камеры, которые позволят провести радиоуглеродный анализ и впервые точно датировать фатьяновский могильник. Мы сможем сравнить полученные датировки с базами данные европейских шнуровых культур и достоверно определить место фатьяновцев в этой общности», — говорит Ася Энговатова.
А еще в захоронениях обнаружены сосуды, украшенные особым узнаваемым орнаментом — очевидно, его наносили по невысохшей глине, обвивая стенки или широкое горлышко плетеным шнуром (эта черта — признак так называемой шнуровой керамики). Во время раскопок сосуды не стали очищать, так как, возможно, внутри сохранились следы пищи.
«Уникальность этой находки — в ее исключительной редкости: находки таких могильников невозможно спрогнозировать. Последний раз подобный некрополь был найден в Подмосковье 25 лет назад, а для науки такой срок весьма значителен. За это время появились появились новые технологии, благодаря которым мы сможем исследовать наши находки на абсолютно новом уровне», — говорит заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.
Кто оставил эти погребения?
Очевидно, носители фатьяновской культуры — первые жители лесной зоны Русской равнины, которые освоили подсечно-огневое земледелие, металлургию меди и бронзы. Именно с их приходом на этой территории начинается новая эпоха — бронзовый век.
Свое название фатьяновская культура получила по деревне Фатьяново в ярославском Поволжье, возле которой в 1873 году археолог Алексей Сергеевич Уваров — один из создателей Московского археологического общества — нашел первый некрополь. Впрочем, «…мы мало знаем о том, кто такие фатьяновцы. В России никогда не проводился ДНК-анализ останков людей этой культуры. Поэтому каждое новое погребение — уникальный шанс для ученых: если мы сможем найти какие-то костные материалы, то сможем на современном уровне выявить ДНК и понять их происхождение», — отмечает Ася Энговатова.
Исследователи относят фатьяновцев к европеоидному антропологическому типу. Вероятно, ареал этой культуры охватывал северо-запад современной России (Тверскую, Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Московскую, Калужскую, Смоленскую, Владимирскую, Новгородскую области).
Фатьяновская культура входит в большую общность культур шнуровой керамики и боевых топоров — эта группа была распространена на территориях современной Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии, Белоруссии и западной части России. Свое второе название группа получила по традиции класть в мужские погребения боевой каменный топор.
…В середине III тысячелетия до нашей эры восточные племена культуры боевых топоров начали продвигаться на восток по долинам рек, конфликтуя или мирно взаимодействуя с местными племенами — охотниками, рыболовами и собирателями, в частности, племенами волосовской культуры, жившими здесь ранее. Похоже, соседство не всегда было мирным: в могильнике Николо-Перевоз на реке Дубне (кстати, недалеко от нового истринского некрополя!), было обнаружено захоронение фатьяновцев, в котором находились наконечники от волосовских стрел. Их интерпретировали как застрявшие в теле орудия убийства.
Так или иначе, но три тысячелетия назад фатьяновцы исчезают, растворившись среди других племен Волго-Окского междуречья. Как отмечают исследователи, обнаружение могильников фатьяновской культуры проблематично из-за того, что до сих пор непонятны принципы их расположения.
Другая проблема связана с тем, что могильники часто делались в песчаной почве, в которой очень плохо сохраняются кости.
«На памятнике «Павловская слобода» уже получены десятки образцов древесного тлена и угля из перекрытия могильной камеры, которые позволят провести радиоуглеродный анализ и впервые точно датировать фатьяновский могильник. Мы сможем сравнить полученные датировки с базами данные европейских шнуровых культур и достоверно определить место фатьяновцев в этой общности», — говорит Ася Энговатова.