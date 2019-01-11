22730
0
Кто кусал птерозавров
Палеонтологи считают, что некоторых птерозавров донимали паразиты Saurophthirus.
Александр Храмов
11 января 2019 в 17:36
22726
Колюще-сосущий хоботок, отсутствие крыльев и полупрозрачное брюшко, растягивающееся при приеме обильной жидкой пищи, выдают в заврофтирусе именно кровососа. Но с такими длинными конечностями было бы неудобно пробираться сквозь густую шерсть или перья, так что едва ли он мог паразитировать на млекопитающих или пернатых динозаврах.
Зато заврофтирус был идеально «сложен» для жизни на крыловой перепонке птерозавров: благодаря длинным конечностям с большими загнутыми коготками он мог легко балансировать на этой неустойчивой в полете поверхности. Возможно, заврофтирусы сопровождали хозяев-птерозавров не только в воздухе, но и в воде, куда те погружались в поисках рыбы.
«Такой вывод напрашивается, исходя из строения трахейной (дыхательной) системы заврофтирусов», – поясняет Александр Расницын из Палеонтологического института РАН.