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  • Olympus представил суперкамеру для профессионалов
  • Olympus представил суперкамеру для профессионалов
Будущее в объективе

Olympus представил суперкамеру для профессионалов

Olympus расширяет линейку продуктов для профессиональных фотографов новой камерой OM-D и телеобъективами.
Партнерский материал
22 февраля 2019 в 13:38
Благодаря встроенному вертикальному хвату, защите от пыли, брызг и низких температур (-10°C) по лучшим мировым стандартам и многочисленным функциям OM-D E-M1X обеспечивает беспрецедентное управление, эргономику и стабильность во время съемки. Новый гиродатчик выводит знаменитую 5-осевую стабилизацию камер Olympus на новый уровень, предлагая компенсацию до 7,5 ступеней экспозиции. Система автофокусировки OM-D была полностью переработана и теперь предлагает новые возможности фокусировки и новейшую интеллектуальную функцию обнаружения объектов. Скоростные возможности камеры также были значительно улучшены, добавлен режим Anti-Flicker.

Улучшения коснулись и других функций – например, съемка в режиме Hi Res Shot теперь возможна без использования штативов. Добавлена функция Live ND, меню камеры стало настраиваемым, появились новые возможности питания камеры и зарядки аккумуляторов через USB.

В сочетании с объективами Olympus M.Zuiko, новой вспышкой с функцией дистанционного управления и программой для обработки изображений Olympus Workspace, камера E-M1X – идеальный инструмент для профессионального фотографа.

  • Снято на OM-D E-M1X
  • Снято на OM-D E-M1X
  • Снято на OM-D E-M1X
  • Снято на OM-D E-M1X
  • Снято на OM-D E-M1X
  • Снято на OM-D E-M1X

Новый эталон надежности и производительности

Благодаря встроенному вертикальному хвату E-M1X обеспечивает дополнительную безопасность и надежность, необходимую во время съемки. Поскольку дизайн одинаков и для вертикального, и для горизонтального хвата, пользователи высоко оценят управляемость камеры как в классической, так и в вертикальной ориентации.

Расположение, форма и структура всех кнопок и рычажков были полностью переработаны, чтобы каждый элемент управления стал интуитивно понятнее, и пользователь мог сосредоточиться на съемке с помощью видоискателя. Новый видоискатель также был значительно улучшен и имеет лучшее на рынке увеличение – 0.83х. Мультиселектор (джойстик) расположен как в горизонтальной ориентации, так и в вертикальной – так пользователи смогут быстрее и удобнее настраивать зону фокусировки. В дополнение к стандартному рычажку блокировки был добавлен новый рычажок C-Lock, позволяющий выборочно блокировать элементы управления и в вертикальной позиции.

Система уплотнителей в камере E-M1X также была значительно улучшена, предлагая лучшую погодозащищенность. Камера прошла строгие тестирования компании Olympus2 , которые считаются более жесткими, чем IPX1, чтобы обеспечить действительно надежную защиту в любых условиях съемки. Защита от пыли, брызг и низких температур сохраняется даже при подключении кабеля дистанционного управления, микрофона и наушников.

  • Olympus представил суперкамеру для профессионалов

Технология очистки матрицы от пыли улучшена благодаря Super Sonic Wave Filter (SSWF) со специальным покрытием, который вибрирует 30 000 раз в секунду, улучшая систему защиты матрицы от пыли в 10 раз. Функция защиты от перенагревания защищает внутренние элементы камеры при видеосъемке и серийной съемке; затвор камеры обеспечивает не менее 400 000 срабатываний.

В E-M1X установлены сразу два аккумулятора BLH-1 (также используются в камере E-M1 Mark II), таким образом, пользователь может сделать до 2 580 снимков без необходимости подзарядки. Функция зарядки через USB Power PD (USB-PD) от источников питания до 100 Вт позволяет полностью зарядить оба аккумулятора примерно за 2 часа.

Улучшенный автофокус

Система автофокусировки OM-D была полностью переработана для камеры E-M1X: встроенные на матрицу фазовые датчики с 121 точкой перекрестного типа, как в OM-D E-M1 Mark II, переработанный и значительно улучшенный алгоритм. Кроме того, E-M1X использует информацию AF из записанных изображений, чтобы обеспечить быстрое отслеживание непредсказуемых движений объекта и изменений его скорости.

В E-M1X доступны различные дополнительные настройки AF, включая новые зоны фокусировки (теперь поддерживается группа из 25 точек), а также пользовательские настройки положения зоны AF при удерживании камеры вертикально или горизонтально. Точки фокусировки управляются специальными джойстиками (мультиселекторами), что делает процесс намного проще и эффективнее.

  • Olympus представил суперкамеру для профессионалов
Новая интеллектуальная функция обнаружения объектов позволяет системе автофокусировки автоматически обнаруживать конкретные объекты (автомобили, самолеты, поезда), фокусируясь и отслеживая оптимальную область, чтобы пользователи могли полностью сосредоточиться на композиции.

Благодаря высокой чувствительности автофокуса до -6 E-M1X делает превосходные снимки даже в условиях слабого освещения.

Высочайшее качество изображения

Высокая скорость работы и беспрецедентное качество изображений E-M1X стали возможны благодаря 20.4Мп сенсору Live MOS с новым покрытием для улучшения чувствительности и двум графическим процессорам TruePic VIII. Конструкция с двумя процессорами не только обеспечивает более быструю работу камеры, но также позволяет поддерживать два высокоскоростных слота для карт SD UHS-II, использовать новейшие функции съемки – Hi Res Shot с рук, Live ND и интеллектуальную функцию обнаружения объекта.

Стабилизация в E-M1X сделала большой шаг вперед: обновленный гиродатчик позволил добиться лучших возможностей компенсации дрожания камеры. В сочетании с объективами M.Zuiko IS PRO такие технологии позволяют компенсировать до 7.5 ступеней экспозиции1 – больше нет необходимости в штативе.

При заблокированном AF скорость серийной съемки составит 60 кадров в секунду, захватывая мельчайшие движения, которые не может заметить человеческий глаз. При фокусировке по каждому кадру максимальная скорость серийной съемки составит 18 кадров в секунду.

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Режим Pro Capture записывает до 35 кадров до нажатия кнопки спуска затвора. Эта функция уже получила высокую оценку в камере OM-D E-M1 Mark II и идеально подходит для съемки быстро и непредсказуемо движущихся объектов. Функция Hi Res Shot также получила новые возможности: съемка изображений с разрешением 80Мп возможна в режиме Tripod High Res Shot (со штативом); E-M1X также позволяет снимать высококачественные изображения без размытий с рук – разрешение в режиме High Res Shot с рук составит 50Мп.

Новая функция Live ND позволяет получить эффект длинной выдержи, как если бы использовался фильтр ND. Сцена может быть просмотрена в видоискателе, а эффект отредактирован до того, как пользователь сделает снимок. Эффект может быть установлен в пяти режимах: ND2 (эквивалентно одному шагу скорости затвора), ND4 (2 шага), ND8 (3 шага), ND16 (4 шага) и ND32 (5 шагов).

Возможности видеосъемки

Кроме превосходных фотографий профессионального качества новая камера E-M1X – мастер видеосъемки. Камера оснащена всеми необходимыми для профессиональной видеосъемки функциями. Благодаря формату C4K (4096 x 2160) видеографы не только имеют самое высокое на сегодняшний день разрешение записи, но и большие возможности, когда дело доходит до пост-производства. Мощная 5-осевая система стабилизации позволяет снимать видео в форматах 4K и C4K без использования штативов.

Чтобы компенсировать изменения освещения, типичные для документальной съемки и съемки на природе, E-M1X поддерживает функцию log shooting. OM-Log400 предотвращает потерю деталей в тенях и в особо ярких участках, а также добавляет больше возможностей цветовой градации. Кроме того, формат Full HD теперь поддерживает видеосъемку со скоростью 120 кадров в секунду.

В OM-D E-M1X добавлена система специальных датчиков для отслеживания параметров окружающей среды: датчик GPS, температуры, барометр и компас. Помимо информации о местоположении (долгота и широта), система датчиков E-M1X анализирует и сохраняет данные температуры, высоты и направления камеры.

Новая функция Anti-Flicker определяет частоту мерцания источника искусственного освещения и активирует затвор при максимальной яркости, чтобы минимизировать неравномерную экспозицию и цветопередачу между последовательными кадрами. Flicker Scan подавляет появление полос, которые могут возникать при съемке в Бесшумном режиме (электронный затвор) и при съемке видеороликов – таким образом, пользователь может очень точно установить скорость затвора.

Wi-Fi позволяет вести съемку дистанционно, а также передавать изображения с камеры прямо в персональный компьютер и смартфон.


OM-D E-M1X совместима со всеми объективами стандарта Микро 4/3, включая линейку M.Zuiko PRO, и аксессуарами.

OM-D E-M1X будет доступна с конца февраля только в комплектации Body.

Для камеры OM-D E-M1X, как и любых других продуктов Olympus, доступны дополнительные бесплатные шесть месяцев гарантии при регистрации на MyOlympus.

www.olympus.com.ru

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