Olympus представил суперкамеру для профессионалов
Улучшения коснулись и других функций – например, съемка в режиме Hi Res Shot теперь возможна без использования штативов. Добавлена функция Live ND, меню камеры стало настраиваемым, появились новые возможности питания камеры и зарядки аккумуляторов через USB.
В сочетании с объективами Olympus M.Zuiko, новой вспышкой с функцией дистанционного управления и программой для обработки изображений Olympus Workspace, камера E-M1X – идеальный инструмент для профессионального фотографа.
Новый эталон надежности и производительности
Благодаря встроенному вертикальному хвату E-M1X обеспечивает дополнительную безопасность и надежность, необходимую во время съемки. Поскольку дизайн одинаков и для вертикального, и для горизонтального хвата, пользователи высоко оценят управляемость камеры как в классической, так и в вертикальной ориентации.
Расположение, форма и структура всех кнопок и рычажков были полностью переработаны, чтобы каждый элемент управления стал интуитивно понятнее, и пользователь мог сосредоточиться на съемке с помощью видоискателя. Новый видоискатель также был значительно улучшен и имеет лучшее на рынке увеличение – 0.83х. Мультиселектор (джойстик) расположен как в горизонтальной ориентации, так и в вертикальной – так пользователи смогут быстрее и удобнее настраивать зону фокусировки. В дополнение к стандартному рычажку блокировки был добавлен новый рычажок C-Lock, позволяющий выборочно блокировать элементы управления и в вертикальной позиции.
Система уплотнителей в камере E-M1X также была значительно улучшена, предлагая лучшую погодозащищенность. Камера прошла строгие тестирования компании Olympus2 , которые считаются более жесткими, чем IPX1, чтобы обеспечить действительно надежную защиту в любых условиях съемки. Защита от пыли, брызг и низких температур сохраняется даже при подключении кабеля дистанционного управления, микрофона и наушников.
Технология очистки матрицы от пыли улучшена благодаря Super Sonic Wave Filter (SSWF) со специальным покрытием, который вибрирует 30 000 раз в секунду, улучшая систему защиты матрицы от пыли в 10 раз. Функция защиты от перенагревания защищает внутренние элементы камеры при видеосъемке и серийной съемке; затвор камеры обеспечивает не менее 400 000 срабатываний.
В E-M1X установлены сразу два аккумулятора BLH-1 (также используются в камере E-M1 Mark II), таким образом, пользователь может сделать до 2 580 снимков без необходимости подзарядки. Функция зарядки через USB Power PD (USB-PD) от источников питания до 100 Вт позволяет полностью зарядить оба аккумулятора примерно за 2 часа.
Улучшенный автофокус
Система автофокусировки OM-D была полностью переработана для камеры E-M1X: встроенные на матрицу фазовые датчики с 121 точкой перекрестного типа, как в OM-D E-M1 Mark II, переработанный и значительно улучшенный алгоритм. Кроме того, E-M1X использует информацию AF из записанных изображений, чтобы обеспечить быстрое отслеживание непредсказуемых движений объекта и изменений его скорости.
В E-M1X доступны различные дополнительные настройки AF, включая новые зоны фокусировки (теперь поддерживается группа из 25 точек), а также пользовательские настройки положения зоны AF при удерживании камеры вертикально или горизонтально. Точки фокусировки управляются специальными джойстиками (мультиселекторами), что делает процесс намного проще и эффективнее.
Благодаря высокой чувствительности автофокуса до -6 E-M1X делает превосходные снимки даже в условиях слабого освещения.
Высочайшее качество изображения
Высокая скорость работы и беспрецедентное качество изображений E-M1X стали возможны благодаря 20.4Мп сенсору Live MOS с новым покрытием для улучшения чувствительности и двум графическим процессорам TruePic VIII. Конструкция с двумя процессорами не только обеспечивает более быструю работу камеры, но также позволяет поддерживать два высокоскоростных слота для карт SD UHS-II, использовать новейшие функции съемки – Hi Res Shot с рук, Live ND и интеллектуальную функцию обнаружения объекта.
Стабилизация в E-M1X сделала большой шаг вперед: обновленный гиродатчик позволил добиться лучших возможностей компенсации дрожания камеры. В сочетании с объективами M.Zuiko IS PRO такие технологии позволяют компенсировать до 7.5 ступеней экспозиции1 – больше нет необходимости в штативе.
При заблокированном AF скорость серийной съемки составит 60 кадров в секунду, захватывая мельчайшие движения, которые не может заметить человеческий глаз. При фокусировке по каждому кадру максимальная скорость серийной съемки составит 18 кадров в секунду.
Новая функция Live ND позволяет получить эффект длинной выдержи, как если бы использовался фильтр ND. Сцена может быть просмотрена в видоискателе, а эффект отредактирован до того, как пользователь сделает снимок. Эффект может быть установлен в пяти режимах: ND2 (эквивалентно одному шагу скорости затвора), ND4 (2 шага), ND8 (3 шага), ND16 (4 шага) и ND32 (5 шагов).
Возможности видеосъемки
Кроме превосходных фотографий профессионального качества новая камера E-M1X – мастер видеосъемки. Камера оснащена всеми необходимыми для профессиональной видеосъемки функциями. Благодаря формату C4K (4096 x 2160) видеографы не только имеют самое высокое на сегодняшний день разрешение записи, но и большие возможности, когда дело доходит до пост-производства. Мощная 5-осевая система стабилизации позволяет снимать видео в форматах 4K и C4K без использования штативов.
Чтобы компенсировать изменения освещения, типичные для документальной съемки и съемки на природе, E-M1X поддерживает функцию log shooting. OM-Log400 предотвращает потерю деталей в тенях и в особо ярких участках, а также добавляет больше возможностей цветовой градации. Кроме того, формат Full HD теперь поддерживает видеосъемку со скоростью 120 кадров в секунду.
В OM-D E-M1X добавлена система специальных датчиков для отслеживания параметров окружающей среды: датчик GPS, температуры, барометр и компас. Помимо информации о местоположении (долгота и широта), система датчиков E-M1X анализирует и сохраняет данные температуры, высоты и направления камеры.
Новая функция Anti-Flicker определяет частоту мерцания источника искусственного освещения и активирует затвор при максимальной яркости, чтобы минимизировать неравномерную экспозицию и цветопередачу между последовательными кадрами. Flicker Scan подавляет появление полос, которые могут возникать при съемке в Бесшумном режиме (электронный затвор) и при съемке видеороликов – таким образом, пользователь может очень точно установить скорость затвора.
Wi-Fi позволяет вести съемку дистанционно, а также передавать изображения с камеры прямо в персональный компьютер и смартфон.
OM-D E-M1X совместима со всеми объективами стандарта Микро 4/3, включая линейку M.Zuiko PRO, и аксессуарами.
OM-D E-M1X будет доступна с конца февраля только в комплектации Body.
Для камеры OM-D E-M1X, как и любых других продуктов Olympus, доступны дополнительные бесплатные шесть месяцев гарантии при регистрации на MyOlympus.
Расположение, форма и структура всех кнопок и рычажков были полностью переработаны, чтобы каждый элемент управления стал интуитивно понятнее, и пользователь мог сосредоточиться на съемке с помощью видоискателя. Новый видоискатель также был значительно улучшен и имеет лучшее на рынке увеличение — 0.83х. Мультиселектор (джойстик) расположен как в горизонтальной ориентации, так и в вертикальной — так пользователи смогут быстрее и удобнее настраивать зону фокусировки. В дополнение к стандартному рычажку блокировки был добавлен новый рычажок C-Lock, позволяющий выборочно блокировать элементы управления и в вертикальной позиции.
Система уплотнителей в камере E-M1X также была значительно улучшена, предлагая лучшую погодозащищенность. Камера прошла строгие тестирования компании Olympus2, которые считаются более жесткими, чем IPX1, чтобы обеспечить действительно надежную защиту в любых условиях съемки. Защита от пыли, брызг и низких температур сохраняется даже при подключении кабеля дистанционного управления, микрофона и наушников.
Технология очистки матрицы от пыли улучшена благодаря Super Sonic Wave Filter (SSWF) со специальным покрытием, который вибрирует 30 000 раз в секунду, улучшая систему защиты матрицы от пыли в 10 раз. Функция защиты от перенагревания защищает внутренние элементы камеры при видеосъемке и серийной съемке; затвор камеры обеспечивает не менее 400 000 срабатываний.
В E-M1X установлены сразу два аккумулятора BLH-1 (также используются в камере E-M1 Mark II), таким образом, пользователь может сделать до 2 580 снимков без необходимости подзарядки. Функция зарядки через USB Power PD (USB-PD) от источников питания до 100 Вт позволяет полностью зарядить оба аккумулятора примерно за 2 часа.
Улучшенный автофокус
Система автофокусировки OM-D была полностью переработана для камеры E-M1X: встроенные на матрицу фазовые датчики с 121 точкой перекрестного типа, как в OM-D E-M1 Mark II, переработанный и значительно улучшенный алгоритм. Кроме того, E-M1X использует информацию AF из записанных изображений, чтобы обеспечить быстрое отслеживание непредсказуемых движений объекта и изменений его скорости.
В E-M1X доступны различные дополнительные настройки AF, включая новые зоны фокусировки (теперь поддерживается группа из 25 точек), а также пользовательские настройки положения зоны AF при удерживании камеры вертикально или горизонтально. Точки фокусировки управляются специальными джойстиками (мультиселекторами), что делает процесс намного проще и эффективнее.
Благодаря высокой чувствительности автофокуса до -6 E-M1X делает превосходные снимки даже в условиях слабого освещения.
Высочайшее качество изображения
Высокая скорость работы и беспрецедентное качество изображений E-M1X стали возможны благодаря 20.4Мп сенсору Live MOS с новым покрытием для улучшения чувствительности и двум графическим процессорам TruePic VIII. Конструкция с двумя процессорами не только обеспечивает более быструю работу камеры, но также позволяет поддерживать два высокоскоростных слота для карт SD UHS-II, использовать новейшие функции съемки — Hi Res Shot с рук, Live ND и интеллектуальную функцию обнаружения объекта.
Стабилизация в E-M1X сделала большой шаг вперед: обновленный гиродатчик позволил добиться лучших возможностей компенсации дрожания камеры. В сочетании с объективами M.Zuiko IS PRO такие технологии позволяют компенсировать до 7.5 ступеней экспозиции1 — больше нет необходимости в штативе.
При заблокированном AF скорость серийной съемки составит 60 кадров в секунду, захватывая мельчайшие движения, которые не может заметить человеческий глаз. При фокусировке по каждому кадру максимальная скорость серийной съемки составит 18 кадров в секунду.
Новая функция Live ND позволяет получить эффект длинной выдержи, как если бы использовался фильтр ND. Сцена может быть просмотрена в видоискателе, а эффект отредактирован до того, как пользователь сделает снимок. Эффект может быть установлен в пяти режимах: ND2 (эквивалентно одному шагу скорости затвора), ND4 (2 шага), ND8 (3 шага), ND16 (4 шага) и ND32 (5 шагов).
Возможности видеосъемки
Кроме превосходных фотографий профессионального качества новая камера E-M1X — мастер видеосъемки. Камера оснащена всеми необходимыми для профессиональной видеосъемки функциями. Благодаря формату C4K (4096 x 2160) видеографы не только имеют самое высокое на сегодняшний день разрешение записи, но и большие возможности, когда дело доходит до пост-производства. Мощная 5-осевая система стабилизации позволяет снимать видео в форматах 4K и C4K без использования штативов.
Чтобы компенсировать изменения освещения, типичные для документальной съемки и съемки на природе, E-M1X поддерживает функцию log shooting. OM-Log400 предотвращает потерю деталей в тенях и в особо ярких участках, а также добавляет больше возможностей цветовой градации. Кроме того, формат Full HD теперь поддерживает видеосъемку со скоростью 120 кадров в секунду.
В OM-D E-M1X добавлена система специальных датчиков для отслеживания параметров окружающей среды: датчик GPS, температуры, барометр и компас. Помимо информации о местоположении (долгота и широта), система датчиков E-M1X анализирует и сохраняет данные температуры, высоты и направления камеры.
Новая функция Anti-Flicker определяет частоту мерцания источника искусственного освещения и активирует затвор при максимальной яркости, чтобы минимизировать неравномерную экспозицию и цветопередачу между последовательными кадрами. Flicker Scan подавляет появление полос, которые могут возникать при съемке в Бесшумном режиме (электронный затвор) и при съемке видеороликов — таким образом, пользователь может очень точно установить скорость затвора.
Wi-Fi позволяет вести съемку дистанционно, а также передавать изображения с камеры прямо в персональный компьютер и смартфон.
OM-D E-M1X совместима со всеми объективами стандарта Микро 4/3, включая линейку M.Zuiko PRO, и аксессуарами.
OM-D E-M1X будет доступна с конца февраля только в комплектации Body.
Для камеры OM-D E-M1X, как и любых других продуктов Olympus, доступны дополнительные бесплатные шесть месяцев гарантии при регистрации на MyOlympus.