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Национальный парк Тингведлир находится на месте, где расходятся североамериканская и евразийская литосферные плиты, и этот разлом постоянно увеличивается.
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В местечке Намафьялл близ озера Миватн стоят разноцветные холмы, кипят и булькают грязевые вулканы, а из растрескавшейся земли вырываются столбы пара.
Земля до начала времен: Исландия
Строго говоря, в Исландии у вас есть лишь два пути: направо или налево. Единственная официальная дорога – Окружное шоссе, про которое на туристических магнитиках пишут «№ 1 and Only», – огибает весь остров, и, чтобы увидеть страну, нужно совершить по нему полный круг, проехав 1339 км.
Наиболее обжитая часть Исландии – это западное побережье. Здесь расположены международный аэропорт, столица Рейкьявик (тут проживает две трети населения), самый большой и известный геотермальный курорт «Голубая лагуна», а также национальный парк Тингведлир в долине, где с 930 года собирался исландский альтинг, старейший парламент Западной Европы. Неподалёку находятся ещё две прославленные местные достопримечательности – долина гейзеров и «Золотой водопад» Гюдльфосс. На этом классическом маршруте всегда особенно много туристов.
Как и на юге острова – туда едут, чтобы увидеть невероятно живописные чёрные пляжи с причудливыми скалами, ледниковые лагуны, полные айсбергов, и тот самый вулкан Эйяфьядлайёкюдль, название которого вы тщетно будете пытаться выговорить всю поездку.
Восточное побережье – наоборот, самая недооценённая часть Исландии. Здесь нет памятников, охраняемых ЮНЕСКО, в крупнейшем городе Хёбн, по данным Википедии, живёт всего 2167 человек, а на дороге гравийных участков больше, чем асфальта. Но зато здешние космические пейзажи вполне можно было бы использовать как декорации для какого-нибудь фильма вроде «Соляриса».
Север же Исландии оценят любители дикой природы. Лежбища морских котиков, лучшие места для наблюдения за китами – всё это здесь. Как и красивейшее озеро Миватн, окружённое гейзерами, бассейнами с термальной водой и величественными лавовыми полями.
В принципе, совершив этот круг почёта по Окружному шоссе, вы увидите практически всё самое красивое и интересное, что есть в Исландии. Но если есть время, лучше всё же пару раз съехать с кольцевой. Во-первых, чтобы побывать в регионе Западных фьордов – самой безлюдной и дикой части острова. Тут практически нет дорог, зато это одно из немногих мест, где можно увидеть в живой природе неофициальный символ страны – арктических тупиков: лучшие смотровые площадки для наблюдения за этими умилительными птицами расположены на мысе Латрабьярг. Ну а второй раз покинуть главную дорогу имеет смысл ради заповедника Ландманналаугар с его фантастическими горами, переливающимися всеми цветами радуги, – поверьте, это зрелище вы запомните на всю жизнь.
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15-метровая скала Хвитсеркюр на полуострове Ватнснес напоминает то ли слона, то ли дракона. Основание укрепили бетоном, чтобы волны не оставили туристов без любимой достопримечательности.
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Низкорослых исландских лошадок и по-северному лохматых овечек в Исландии вы будете встречать куда чаще, чем людей. Подождите пять минут, и животные дадут вам подойти совсем близко.
Кооординаты
Виза
Шенген (€35), оформление документов занимает около недели.
Сезон
Лучшее время – с мая по сентябрь, увидеть тупиков можно только с июня по середину августа.
Как добраться
Finnair (finnair.com) предлагает удобные рейсы с короткой пересадкой в Хельсинки, перелёт выходит бюджетным и совсем не утомительным.
Транспорт
Между населёнными пунктами курсируют автобусы, карты маршрутов и расписание – publictransport.is.
Но лучше взять в аренду автомобиль, причём полноприводный – на многих дорогах движение разрешено только для внедорожников. У компании Avis (avisrussia.ru), услугами которой можно воспользоваться уже в аэропорту, есть хорошие предложения по страховке с полным покрытием, круглосуточная техподдержка и скидки на бензин.
Проживание
Восемь дизайнерских экоотелей Icelandair (icelandairhotels.com) расположены на всём протяжении кругового маршрута, примерно на расстоянии дневного переезда: помимо ироничных интерьеров их плюс – хорошие рестораны и экскурсионные программы.
В Рейкьявике есть и отели мировых сетей – например, солидный Radisson Blu Saga (radissonblu.com), и бутик-отели локальных брендов – как дизайнерский ION City Hotel на главной торговой улице, в его лучшем номере есть терраса с сауной. Второй отель этого бренда ION Adventure Hotel расположен неподалёку от парка Тингведлир, он сам по себе является архитектурной достопримечательностью и славится одним из лучших ресторанов (ioniceland.is).
Экскурсии
Гарантированная возможность увидеть китов – сафари в Акюрейри и Хусавике у проверенного оператора, например, Húsavik Adventures (husavikadventures.is). Чтобы увидеть китов совсем близко, выбирайте прогулку на каяке или «зодиаке» (будет красиво, но холодно), предпочитаете более комфортные условия – берите круиз на катере, мечтаете о романтике – отправляйтесь на парусной шхуне. Впечатляющая возможность увидеть Исландию с высоты – вертолётные экскурсии Reykjavik Helicopters (reykjavikhelicopters.com). Лучше предусмотреть в программе запасной день на случай нелётной погоды.
Еда
Главные составляющие исландской кухни – рыба, баранина и картошка. Любителям необычных впечатлений стоит попробовать ферментированную акулу – хаукарль. Рыбу оставляют гнить в песке на 1,5–3 месяца, затем вялят на солнце месяца 3–4 – и получается желтовато-серое мясо с сильнейшим запахом не то сыра, не то аммиака. Вкус более мягкий, чем аромат: если сумеете положить кусочек в рот, проглотить его – не проблема.
Геотермальные бассейны
Путешествуя по острову, сделайте несколько спа-остановок. В знаменитую Blue Lagoon (bluelagoon.com) имеет смысл заехать по прилёте или перед вылетом: комплекс находится неподалёку от аэропорта, и многие компании предлагают трансферы с перерывом на водные процедуры. На северном побережье не пропустите Mývatn Natura Baths (myvatnnaturebaths.is) с бассейнами естественного происхождения. А на западном побережье – Krauma Thermal Spa (krauma.is) с фермерским рестораном.
Подробности
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