По следам джедаев, Галадриэль и Дейнерис: 3 отличных киномаршрута
«Звёздные войны», Ирландия
Давным-давно, в далёкой-далёкой Ирландии... снималось сразу несколько эпизодов «Звёздных войн».
Остров Скеллиг-Майкл
Продуваемый всеми ветрами утёс в Атлантическом океане стал таинственным островом на планете Эч-то, куда Люк Скайуокер отправил себя в добровольную ссылку в седьмой части киноэпопеи. Роль Первого храма джедаев «сыграл» древний монастырь Святого Финиана, где ирландские братья-отшельники жили уже в VII веке.
Мыс Малин-Хед
На самом северном мысе Ирландии Малин-Хеде для эпизода «Последний джедай» построили копию корабля «Тысячелетний сокол» размером 12 на 12 м. В фильме на этом космолёте на планету Эч-то прилетали повстанцы Рей с Чубаккой и R2-D2 в надежде вернуть Люка Скайуокера в ряды Сопротивления. Теперь гиды приглашают гостей в пешеходную экскурсию по местам «Звёздных войн», среди которых Чёртова дыра – подземная пещера, созданная бьющимися о скалы волнами.
Полуостров Луп-Хед
Через Луп-Хед проходит 2500-километровый автомобильный маршрут Wild Atlantic Way. Поклонники «Звёздных войн» наверняка предпочтут сразу поехать к скальному амфитеатру и сделать селфи на фоне бушующего океана – именно здесь стояла Рей в «Последнем джедае».
Мыс Сибил-Хед
Из-за того, что остров Скеллиг-Майкл стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, съёмочная группа воссоздала для съёмок каменные кельи-муравейники Первого храма джедаев на мысе Сибил-Хед. Это на фоне его обветренных скал Рей учится у Люка использовать свою джедайскую силу.
Как добраться: прямой рейс «Аэрофлота» (aeroflot.ru) до Дублина, дальше на автомобиле.
Сезон: круглый год. До острова Скеллиг-Майкл можно дойти на катере, он открыт для посещения с мая по сентябрь.
«Властелин колец», Новая Зеландия
Уже 18 лет туристы всех возрастов и национальностей стремятся увидеть пейзажи Средиземья собственными глазами. Местные турфирмы предлагают самые разные варианты путешествий «туда и обратно» – неудивительно, ведь в Новой Зеландии более 150 кинолокаций из двух трилогий.
(Декорации Хоббитона рядом с городком Матамата. Фото: Sara Orme / Worldwide Excluding New Zealand)
Город Матамата
На Северном острове и расположена овцеводческая ферма, на территории которой выстроен знаменитый Хоббитон (Шир), где жили Бильбо Бэггинс и другие хоббиты. Декорации стоят и сегодня, а в пивной «Зелёный дракон», так любимой невысокликами, даже можно угоститься элями и сидрами из книги.
Нацпарк Тонгариро
Лавовые поля и вулканические пустыни этого заповедника послужили для Питера Джексона воплощением зловещего царства Саурона – Мордора. Гора Нгаурухоэ стала роковым Ородруином, где было выковано (и расплавлено вместе с Горлумом) Кольцо Всевластия – на неё можно подняться, хотя это займёт 5–6 часов. Мрачное нагорье Эмин-Муил тоже здесь, на склонах стратовулкана Руапеху.
Город Твайзел
На широких лугах неподалёку от Твайзела, что в округе Маккензи на Южном острове, произошла эпическая битва на Пеленнорских полях между сауроновской армией орков и воинами Гондора и Рохана. Это частная территория, но экскурсия возможна по предварительной договорённости.
Деревня Гленорчи
Ряд сцен в «Золотом лесу» Лориэн – доме лесных эльфов Келеборна и Галадриэли – снимали в буковом лесу около деревушки Гленорчи на северном берегу озера Уакатипу.
Как добраться
Матамата и Тонгариро: рейс Emirates (emirates.com) до Окленда через Дубай, дальше на автомобиле.
Твайзел и Гленорчи: рейс Emirates до Крайстчерча через Дубай и Сидней, дальше на автомобиле.
Сезон: круглый год, но маршруты экскурсий могут меняться в зависимости от месяца.
«Игра престолов», Испания
За восемь сезонов саги прославиться на весь мир успели не только исполнители главных ролей, но и страны, которым довелось «сыграть» королевства Вестероса и вольные города Эссоса. Едва ли не чаще других в кадре появляется Испания, что неудивительно: её реальная история весьма похожа на сюжет битвы за Железный Трон.
(Vostock Photo)
Город Канет-де-Мар
За 40 минут на автомобиле можно переместиться из Барселоны в замок Святой Флорентины – Рогова Холма, родового гнезда Тарли в Просторе. Он был возведён в XI веке на месте древней римской усадьбы, неоднократно перестраивался и в итоге представляет собой невероятный микс готики и модерна.
Сообщество Кастилья-Ла-Манча
Замок Сафра в провинции Гвадалахара – это Башня Радости в дорнийской части Красных гор. Именно здесь в шестом сезоне происходило сражение Эдварда Старка с рыцарями Королевс-кой гвардии. Неприступная крепость XIII века расположилась на почти полуторакилометровой высоте и когда-то охраняла границу между христианским и мусульманским мирами. Говорят, прежде к замку вёл величественный подъезд, сегодня же посетителям придётся подниматься по скромной металлической лесенке.
Город Сумайа, пляж Ицурун
Триумфальное возвращение домой Дейнерис вместе со свитой, драконами и войс-ком прославило тихий пляж Ицурун в Стране Басков. Интересный факт: пляж окружают уникальные скалы с геологическими наслоениями, таких в мире очень мало. Художники в седьмом сезоне сериала вдохновлялись этим ландшафтом при создании трона Драконьего Камня.
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота» (aeroflot.ru) до Барселоны, далее на автомобиле.
Сезон: круглый год.