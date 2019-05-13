Нагулять аппетит: лучшие гастрономические путешествия
Устрицы, Дания
У тех, кто отправится на устричное сафари в Ваттовое море, может случиться разрыв шаблона. Дело в том, что обед из свежих устриц здесь вовсе не утончённое времяпрепровождение, а суровый поход, который требует от участников хорошей физической подготовки и выдержки. Начинается тур с короткой лекции о безопасности в море, после чего всем выдают специальные забродные комбинезоны, перчатки и ножи. Расстояние до ближайшей устричной отмели варьируется, но, как правило, идти приходится не меньше 5 км – иной раз по мелководью, утопая по колено в иле и проваливаясь в подводные ямы. Зато, когда впереди вырисовываются горы устриц, удержаться от жадности нелегко. Охота на устриц предполагает, что можно съесть и унести с собой столько моллюсков, сколько захочется. Правда, за алчность неминуемо придётся расплатиться: раковины довольно тяжёлые, а путь по илистому дну совсем не прост. Опытные «охотники» прихватывают с собой бутылочку белого вина и устраивают пикник прямо на месте. В природном заповеднике Ваттового моря (vadehavscentret.dk) можно не только поучаствовать в устричных сафари, но и половить крабов, креветок, а также прогуляться по берегу с рыболовным бреднем.
Сезон: с сентября по апрель
Шафран, Иран
Шафран называют «королём пряностей» – чтобы получить килограмм готового к употреблению продукта, требуется до 200 тысяч цветков крокуса: неудивительно, что одна унция шафрана может стоить дороже унции золота. Используют его в блюдах восточной и западной кухни, а вот выращивают цветущие растения crocus sativus преимущественно в Иране – отсюда родом 80–90% этой пряности. Во время поездки по южной части исторической области Хорасан можно узнать всё о шафране – от высаживания цветущих растений, предрассветного сбора урожая и отделения рылец от бутона до производства и упаковки готовой приправы – и попробовать шафрановые чай, выпечку и конфеты. При желании можно сделать пряность самому и привезти коробочку шафрана домой в качестве сувенира.
Сезон: с середины октября по декабрь
Сыр, Франция
«Как можно управлять страной, в которой 246 видов сыра?» – воскликнул как-то Шарль де Голль. На самом деле сыров во Франции куда больше – по некоторым данным, более тысячи разновидностей. Так что гурманам из России, утомлённым продовольственным эмбарго, имеет смысл задуматься о сырных турах в Нормандию с её Музеем камамбера (maisonducamembert.com), а также в Бретань, Савойю и Дордонь-Перигор. Настоящих экстремалов ждёт Эльзас с его «чудовищным» (и по названию, и по запаху) специалитетом – пахучим сыром мюнстер. Сырные туры и дегустации есть, конечно же, и в Париже, но самые колоритные включают в себя поездки по сыроварням с ночёвками в старинных шато и сельских усадьбах. Если же вам больше по душе самостоятельные путешествия, можно вооружиться книгой Макса МакКалмана и Дэвида Гиббонса «Сыры мира. Подробный путеводитель по лучшим сортам» или, например, приложением для смартфона Fromage, которое расскажет вам всё об истории того или иного сыра, а заодно подберёт к нему идеально подходящее вино.
Сезон: круглый год
Рис, Вьетнам
Рис – всему голова в Азии. Классические затопленные рисовые поля с прямоугольными чеками можно увидеть во многих азиатских странах, но далеко не каждый фермер пустит вас в свой «огород». Во Вьетнаме же, одном из ведущих производителей риса, можно стать фермером-на-час – участники тура в конических соломенных шляпах помогают крестьянам вспахать землю с помощью водяного буйвола, впряжённого в плуг, выбрать и посадить пучки риса. По возвращении в хижину фермеров – тоже на буйволе, но уже верхом – можно разделить с ними их бесхитростную трапезу (конечно же, из блюд на основе риса), узнать от гида об особенностях выращивания этого злака и попросить хозяев прислать вам спустя несколько месяцев пару килограммов собранных с поля зёрен.
Сезон: до трёх раз в год в зависимости от региона
Трюфели, Италия
(Фото: East News)
В Пьемонте всякий гурман может выступить сразу в трёх ролях – кулинара, следопыта и кладоискателя. Отправиться на поиски «белого золота» (именно так называют местную разновидность трюфеля) можно лишь в сопровождении сертифицированного труфалао и его собаки, прошедшей обучение в специальном собачьем университете. Деликатесный гриб спрятан на глубине 3–10 см под землёй, так что выдать его присутствие может лишь тонкий аромат, а также определённые растения, с которыми белый трюфель состоит в отношениях симбиоза. В общем, охота на трюфели – это и забавный квест, и непростая наука. Но так как дело всё-таки происходит в Италии, то многодневный трюфельный тур становится ещё и настоящим погружением в подлинно сибаритскую дольче-виту – с посещением местных виноделен, кулинарных мастер-классов и главных тематических достопримечательностей региона. В их числе Альба, гастрономическая столица Пьемонта и место, где в октябре проходит Международная ярмарка белого трюфеля (fieradeltartufo.org), и винодельни, где производят знаменитые бароло и барбареско.
Сезон: с середины сентября по январь
Шоколад, Бельгия
В Европе шоколад долгие годы считался исключительно лекарственным средством. В XIX веке именно бельгийцу Жану Нойхаусу пришла в голову идея организовать фармацевтическую кондитерскую, и бельгийцы же в 1912 году первыми выпустили шоколадку с начинкой. Сегодня эта страна является не только лидером по производству шоколада в мире – здесь находится больше всего музеев, посвящённых этому продукту. Трёх-четырёхчасовые шоколадные туры можно найти практически в любом городе страны. Как правило, они включают в себя посещение нескольких знаковых кондитерских, а также мастер-класс по изготовлению конфет. Но одним из основных центров шоколадного производства считается Брюгге с его музеем Choco Story в старинном замке (choco-story.be) и флагманским магазином The Chocolate Line, созданным Домиником Персоне (thechocolateline.be). У легендарного шоколатье, отмеченного звездой Мишлен, можно не только попробовать конфеты с помидорами, беконом, васаби, брокколи и луком, но и приобрести «шоколадный шутер», выстреливающий какао-порошком прямо вам в нос. Второй филиал The Chocolate Line находится в бывшем королевском дворце в Антверпене.
Сезон: круглый год
Колбаски, Германия
Пусть мода на вегетарианство и охватила уже почти 10% населения Германии, культ колбасок, сосисок и прочих представителей семейства wurst здесь по-прежнему торжествует. «Не хлебом единым жив человек, но ещё сосисками и ветчиной», – говорят немцы, и это вполне может стать девизом многодневного путешествия по стране. Свой специалитет есть практически в каждом городе, но чаще всего гастрономический тур начинается в Берлине с обязательной дегустации колбасок карривурст, рецепт которых был придуман ровно 70 лет назад. Затем можно отправиться в Эрфурт за знаменитыми тюринскими колбасками братвурст, приготовленными на гриле. Недалеко от города есть удивительный Колбасный музей № 1 (bratwurstmuseum.de) со своим тематическим театром. Ну а самые ненасытные могут продолжить путешествие во Франкфурт-на-Майне и попробовать те самые сосиски, которые считают каноническим прототипом американских хот-догов. Дальше на пути Рейнланд с его кровяной колбасой и Мюнхен с белыми варёными сардельками вайсвурст, а если время и аппетит позволяют – ещё и Нюрнберг с душистыми мини-колбасками. Переночевать можно в регионе Георгенсгмюнд в тематическом отеле Bӧbel (umdiewurst.de), где и мыло в ванной, и обои, и подушки – в общем, всё в виде сосисок.
Сезон: круглый год
Икра, Россия
Появившийся несколько лет назад «Икорный тур» по Астраханской области (vizitastra.ru) знакомит всех желающих с самым известным русским деликатесом. В Астраханском краеведческом музее туристы осматривают экспозицию «Рыбы Каспийского бассейна», в Музее осетровых – слушают рассказ о «царской рыбе» осетре, а в Музее истории рыболовства узнают о развитии рыбного промысла на Нижней Волге. Это отличный шанс побывать на ферме и увидеть «дойку икры» осетровых пород (в мае), выпустить мальков в водоёмы, подержать в руках осетра и стерлядь, пройти мастер-класс по приготовлению блюд рыбной кухни и под руководством специалиста обработать и приготовить икру – чтобы потом ею вдоволь наесться. Родственники вам не простят, если перед отъездом не заглянете за вкусными гостинцами на Астраханский рыбный рынок.
Сезон: круглый год
Чай, Шри-Ланка
Долину Богаванталава в центральной части страны называют «Золотой чашей Цейлона» – здесь выращивается, возможно, лучший на острове чай. И именно тут, на высоте 1200 м над уровнем моря находится необычный отель Ceylon Tea Trails. Его бунгало в колониальном стиле, расположенные на расстоянии от 2 до 15 км друг от друга, были построены в период с 1888 по 1939 год как коттеджи для британских управляющих плантациями. Каждое утро здесь устраивают экскурсию с бывшим менеджером соседней чайной фабрики – он подробно рассказывает об истории чайного дела на Цейлоне, сопровождает в прогулке по лабиринтам чайных кустов, показывает, как проходит сбор листьев и как работает фабрика, где можно увидеть все стадии производства чёрного чая. Кульминация тура – дегустация различных сортов напитка под руководством эксперта с последующим файф-о-клоком в отеле, а перед сном – ванна с добавлением чайных листьев.
Сезон: с декабря по апрель
Кофе, Эфиопия
Абиссиния, как раньше называлась Эфиопия, – родина кофейного дерева. Местные крестьяне начали культивировать его ещё в IX столетии – монахи в православных монастырях веками жевали кофейные зёрна для сохранения бодрости во время служб. Современные кофейные туры по Эфиопии включают в себя посещение ряда специализирующихся на кофе провинций – в том числе Каффы, в честь которой напиток и был назван, – знакомство с различными методами производства кофе и обжарки зёрен и многочисленные дегустации его сортов на фермах и в кофейных кооперативах (где даже можно попробовать экзотический напиток кофе-чай в пропорции 50/50). В один из дней запланирована традиционная кофейная церемония – девушка в национальном костюме вручную обжаривает зёрна на сковороде, толчёт их в ступе, мелет на каменном жернове, варит и разливает по крошечным чашкам, причём заедать терпкий напиток полагается попкорном.
Сезон: с октября по январь