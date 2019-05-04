Фото из архива: здесь будет город-сад
• Рикши появились в Японии в 1869 году и уже спустя 11 лет – в Сингапуре. Начиная с 1920-х в городе их стали запрещать для повышения безопасности. В наши дни велорикши превратились в экзотический транспорт для развлечения туристов.
• Запряжённые волами телеги использовались в Сингапуре ещё совсем недавно: их можно было увидеть на улицах города ещё в начале XX века.
А вот Сингапур в наши дни:
• Отель Marina Bay Sands с его панорамным инфинити-бассейном на высоте 200 м – главный символ Сингапура. А ещё это один из самых затратных архитектурных проектов в мире – строительство вместе с покупкой земли обошлось в 4 млрд долларов.
•В культурном центре Esplanade – Theatres on the Bay, который прозвали «дурианом», проходят выставки, концерты и шоу.
• Сингапур называют Fine City – то есть не только «прекрасный город», но и «город штрафов». Здесь нельзя жевать жвачку, курить на улице, есть в метро, ходить голышом даже дома, а до 1990-х годов мужчинам запрещалось отращивать волосы.