National Geographic Traveler

Фото из архива: здесь будет город-сад

В 1819 году чиновник Стэмфорд Раффлс основал здесь торговую факторию Великобритании. Спустя 200 лет бананово-лимонный Сингапур — крохотная страна без каких бы то ни было природных ресурсов — говорит на четырёх официальных языках и считается одним из самых комфортных мест для жизни.
4 мая 2019 в 09:13
  • Фото из архива: здесь будет город-сад
    Сингапур в 1910-е Фото: East News

• Рикши появились в Японии в 1869 году и уже спустя 11 лет – в Сингапуре. Начиная с 1920-х в городе их стали запрещать для повышения безопасности. В наши дни велорикши превратились в экзотический транспорт для развлечения туристов.

• Запряжённые волами телеги использовались в Сингапуре ещё совсем недавно: их можно было увидеть на улицах города ещё в начале XX века.   

А вот Сингапур в наши дни: 

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• Отель Marina Bay Sands с его панорамным инфинити-бассейном на высоте 200 м – главный символ Сингапура. А ещё это один из самых затратных архитектурных проектов в мире – строительство вместе с покупкой земли обошлось в 4 млрд долларов.   

•В культурном центре Esplanade – Theatres on the Bay, который прозвали «дурианом», проходят выставки, концерты и шоу.

• Сингапур называют Fine City – то есть не только «прекрасный город», но и «город штрафов». Здесь нельзя жевать жвачку, курить на улице, есть в метро, ходить голышом даже дома, а до 1990-х годов мужчинам запрещалось отращивать волосы.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№69, апрель — май 2019).
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