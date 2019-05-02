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Русские народные промыслы: гжель
«Ты узнаешь её из тысячи» — это про гжель. Нежно-синие лепестки и узоры на белом фоне вы никогда ни с чем не перепутаете.
Наталья Майборода
2 мая 2019 в 09:49
Посёлок Гжель в Московской области издавна считался гончарным центром: здесь делали глиняную посуду, а после того, как в окрестностях нашли серую глину, стали производить полуфаянс.
«Изделия расписывали цветными красками, а узнаваемую сине-белую гжель стали осваивать с 1946 года, – говорит Сергей Симонов, главный художник Гжельского фарфорового завода. – Гжель делают из жидкой фарфоровой массы. Изделие сохнет день, после чего его обжигают при 850 градусах, расписывают окисью кобальта, а поверх покрывают глазурью и опять помещают в печь – на восемь часов. При 1350 градусах глазурь становится прозрачной, а фарфор – прочным. Гжель остывает целые сутки. Последний штрих – проверка качества.
Увидеть процесс своими глазами можно на экскурсии по Гжельскому фарфоровому заводу (будние дни, запись за неделю). Также стоит посетить музей при заводе «Объединение Гжель», где собрано более двух тысяч экспонатов. Здесь же на мастер-классе учат лепить или расписывать изделия.
«Изделия расписывали цветными красками, а узнаваемую сине-белую гжель стали осваивать с 1946 года, – говорит Сергей Симонов, главный художник Гжельского фарфорового завода. – Гжель делают из жидкой фарфоровой массы. Изделие сохнет день, после чего его обжигают при 850 градусах, расписывают окисью кобальта, а поверх покрывают глазурью и опять помещают в печь – на восемь часов. При 1350 градусах глазурь становится прозрачной, а фарфор – прочным. Гжель остывает целые сутки. Последний штрих – проверка качества.
Увидеть процесс своими глазами можно на экскурсии по Гжельскому фарфоровому заводу (будние дни, запись за неделю). Также стоит посетить музей при заводе «Объединение Гжель», где собрано более двух тысяч экспонатов. Здесь же на мастер-классе учат лепить или расписывать изделия.