Узкие фьорды и синева ледников: Патагония, Чили
Оказалось, что на корабле не будет мобильной сети и интернета. «Невозможно!» – подумала я в панике. Три дня без связи! Правда, на борту есть спутниковый телефон для экстренных случаев, но это если на меня упадёт льдина или вскроется давний аппендицит. А он обязательно вскроется, потому что совершенно очевидно, что в таких бесчеловечных условиях не в состоянии выжить ни один человек.
Если только этот человек – не Кочифас. Много лет назад семья рыбаков из Греции перебралась в Чили с двумя своими мальчиками – Константино и Атанасио Кочифасами. Они поселились на самом юге страны – в Патагонии. Константино ходил в море, Атанасио ходил в школу и дружил с девочкой из класса по имени Мими. Однажды Константино увидел подругу брата – и пропал.
Он добивался её много лет, но Мими воротила нос. Константино не сдавался. Он звал её с собой в море и показывал ей узкие фьорды, где суровыми стражами стоят высокие скалы и стекают в океан тонкие водопады. Где дельфины гоняют наперегонки с солнечными бликами. Где гнездятся на каменных уступах чёрные бакланы, суетливо крутя глупыми длинноклювыми головами. Где вальяжные морские львы подставляют солнцу блестящие пуза. Где радуга зацепилась за утёс и так встречает желающих увидеть ледник. Где камни одеты в шапки из мха цвета охры, а на них растёт ягода «дьявольская земляника». Где в небе грозно парит андский кондор. И где огромной стеной с острыми башнями стоят ледники всех оттенков синего – от глубокой лазури до едва различимых голубых прожилок в яркой белизне. Если прислушаться, станет слышен суровый скрип – древнее дыхание льда.
Константино положил эти сокровища к ногам избранницы и поделился мечтой – построить корабль, который бы мог пройти по узким фьордам, полным опасных айсбергов, и привезти сюда людей, показать им всю эту невероятную красоту. В которую простой рыбак, кажется, был влюб-лён не меньше, чем в Мими.
Они поженились. Родили шестерых детей и вместе основали судоходную компанию. Удача – бог настоящих безумцев – помогала им, и сейчас у Scorpios уже три круизных лайнера. Капитан Константино Кочифас лично прокладывал для них маршруты. Он ходил по фьордам и строил свой бизнес всю жизнь, пока не умер 9 лет назад – прямо на борту спроектированного им кораб-ля. А донья Мими, которой уже 90 лет (и которую мы за глаза называем донья Мимими), до сих пор выходит в море несколько раз в неделю, чтобы лично следить за качеством работы команды и пышностью пирогов, подаваемых к чаю. И ещё чтобы на ледоколе имени своего мужа подойти к леднику имени своего мужа и там, следуя неизменному ритуалу компании, поднять в его честь бокал виски со льдом возрастом 40 000 лет.
Эту историю рассказал мне капитан Луис Кочифас, сын Константино и Мими, который теперь водит корабли по фьордам Южной Патагонии. Мы разговаривали всю ночь. Я спросила, есть ли у него мечта. «Я хочу стать духом этих мест. Хочу вдохновлять моряков, что ходят по фьордам. И чтобы моё имя давало людям надежду, что любой самый трудный путь рано или поздно приведёт их к причалу, домой. Такая у меня мечта».
Утром мы вернулись в городок Пуэрто-Наталес, из которого вышли три дня назад. Выключая диктофон, я обнаружила, что на телефоне вновь появился значок мобильной связи. Вместе с ней вернулись инстаграм, гугл, фейсбук, амазон. Ненужные вещи, которые мы от отчаяния бросаем в ту дыру в душе современного человека, что образовалась, когда оттуда ушли жажда приключений, рискованная погоня за счастьем, радость первооткрывателя, настоящая страсть, морской ветер и дыхание вечности.