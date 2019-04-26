128
0
Русские народные промыслы: финифть
Один из древнейших художественно-декоративных промыслов России зовется красиво и немного сказочно — финифть. Цветные эмалевые миниатюры можно рассматривать бесконечно, любуясь мастерством художника.
Наталья Майборода
26 апреля 2019 в 16:45
В XVIII веке, когда в Ростове только зародилась финифть, мастера декорировали эмалью иконы и образки. А после революции им пришлось перейти на цветочные сюжеты, по которым финифть и известна сейчас.
«В 1918 году из сети артелей появляется наша фабрика «Ростовская финифть», – рассказывает её директор, Андрей Полион. – Техника финифти непростая. Вначале выковывается медная пластинка. Она всегда выпуклая – при многократном обжиге такая не деформируется. С двух сторон её посыпают истолчённой в порошок белой эмалью, после чего обжигают трижды при температуре +800 °С. На этот «холст» наносят рисунок надглазурной краской. Изделие опять обжигают несколько раз. Бесконечно это делать нельзя, иначе эмаль становится жидкой и стекает».
В Музее финифти в Ростове можно посмотреть на 2,5 тысячи миниатюр разных веков, а в музее при фабрике «Ростовская финифть» – изготовить собственную эмалевую миниатюру.
«В 1918 году из сети артелей появляется наша фабрика «Ростовская финифть», – рассказывает её директор, Андрей Полион. – Техника финифти непростая. Вначале выковывается медная пластинка. Она всегда выпуклая – при многократном обжиге такая не деформируется. С двух сторон её посыпают истолчённой в порошок белой эмалью, после чего обжигают трижды при температуре +800 °С. На этот «холст» наносят рисунок надглазурной краской. Изделие опять обжигают несколько раз. Бесконечно это делать нельзя, иначе эмаль становится жидкой и стекает».
В Музее финифти в Ростове можно посмотреть на 2,5 тысячи миниатюр разных веков, а в музее при фабрике «Ростовская финифть» – изготовить собственную эмалевую миниатюру.