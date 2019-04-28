  • Русские народные промыслы: варежки
    Фото: True Knits Store / irboska.info/
  • Русские народные промыслы: варежки
    Фото: True Knits Store / irboska.info/
National Geographic Traveler

Русские народные промыслы: варежки

Сложно представить холодные русские зимы без теплых варежек. А вот на Псковщине варежки издревле были не только средством защиты от холода, но и оберегом, и украшением, и даже хранителями культурных традиций.
Наталья Майборода
28 апреля 2019 в 09:26
На Псковщине варежки, или «дьянки», изготавливали с давних времён. Они защищали руки от холода, в них кололи дрова, работали и даже гадали. Накануне Рождества незамужние подбрасывали варежку: если она упадёт пальцем вниз – девушка выйдет замуж, а если пальцем вверх – нет.

«В силу приграничного положения региона узоры впитали в себя прибалтийские, скандинавские и русские мотивы, – говорит Альбина Лебедева, сооснователь веб-журнала про Изборск irboska.info. – Наши варежки вяжут на тонких спицах из грубой непушистой шерсти – для контрастного узора. Самые узнаваемые варежки региона – изборские – с пёстрыми цветами и птицами. А также варежки финно-угорского народа сето. В таких повторяется геометрический узор, характерный для Прибалтики».

Сравнить узоры варежек можно в Музее памяти крестьян сето (работает с 1 мая по 4 ноября) и Музее-усадьбе народа сето. Оба находятся в деревне Сигово Печорского района.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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