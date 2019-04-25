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Русские народные промыслы: золотное шитье
Вот уж что буквально можно назвать «тонким искусством»!
Наталья Майборода
25 апреля 2019 в 08:45
«Золотошвейный промысел известен на Руси с Х века благодаря княгине Ольге. Она привезла это искусство из Византии, где подсмотрела, как местные мастерицы при дворе вышивают золотом, – говорит Галина Шарапкова, заместитель гендиректора по туризму фабрики «Торжокские золотошвеи». – Торжок – историческая родина этого промысла в России. Мы храним традицию золотного шитья с XII века».
В такой нити содержится 5–8% золота. Её не пропускают сквозь ткань, а нашивают поверх изделия шёлковыми нитками, что экономит драгоценный материал. Местные мастерицы расшивали золотом иконы, одежду, обувь и головные уборы, им заказывали изделия члены правящей династии. Золотным шитьём было декорировано платье Екатерины Великой, а также костюмы царской семьи для коронации Александра II.
Об этих и других фактах подробно рассказывают в Музее золотного шитья при фабрике «Торжокские золотошвеи», здесь же мастерицы делятся секретами ремесла.
В такой нити содержится 5–8% золота. Её не пропускают сквозь ткань, а нашивают поверх изделия шёлковыми нитками, что экономит драгоценный материал. Местные мастерицы расшивали золотом иконы, одежду, обувь и головные уборы, им заказывали изделия члены правящей династии. Золотным шитьём было декорировано платье Екатерины Великой, а также костюмы царской семьи для коронации Александра II.
Об этих и других фактах подробно рассказывают в Музее золотного шитья при фабрике «Торжокские золотошвеи», здесь же мастерицы делятся секретами ремесла.