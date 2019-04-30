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Русские народные промыслы: дымковская игрушка
Народные промыслы — правильная идея для сувениров. А ещё — отличная возможность познакомиться с русскими традициями. Рассказываем про дымковскую игрушку родом из Кировской области.
Наталья Майборода
30 апреля 2019 в 18:10
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По легенде, первые дымковские игрушки слепили к весеннему празднику «Свистопляска», который сопровождался трёхдневной ярмаркой. Своё название они получили в честь слободы Дымково (сейчас микрорайон в Кирове).
«Всю зиму дымковские мастерицы лепили поделки для вятской ярмарки, – рассказывает Надежда Копосова, генеральный директор Центра народных промыслов и ремёсел «Вятка». – Глину брали на берегу реки Вятки, смешивали с песком. Изделие сушили до 50 дней, после чего обжигали. Затем его белили в специальном растворе из молока и мела, чтобы убрать следы копоти, которая образуется при обжиге. Игрушки расписывали красками, замешенными на яйце. Обязательный элемент – квадратик сусального золота. Это солнышко, которого в наших краях так мало».
Более 700 дымковских изделий собрано в кировском музее «Дымковская игрушка». Помимо экскурсии музей предлагает получасовую встречу с мастерицей, во время которой она демонстрирует процесс создания игрушки. Можно также записаться на мастер-класс – за час вас научат лепить дымковскую птичку.