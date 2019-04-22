«Здоровый интерес»: все о медицинском туризме
Что это?
Медицинский туризм – это не только «серьёзные» процедуры с госпитализацией, но также косметология и санаторное лечение, спа и велнес. Но если оздоровление на спа-курортах для большинства путешественников – тема вполне понятная, то обращение в медицинские центры за границей, даже чтобы просто пройти диспансеризацию или подтвердить диагноз, – это уже уровень «pro».
Зачем?
Люди едут за границу на лечение по двум простым причинам: уровень медицины в другой стране выше и/или стоимость услуг ниже. С каждым годом таких пациентов-путешественников всё больше, и это общая тенденция в мире: по данным Medical Tourism Index (MTI), 3–4% населения планеты в ближайшие 10 лет будет путешествовать за оздоровлением. В 2018 году MTI назвал наиболее популярными медицинскими направлениями у международных туристов Канаду, Великобританию, Израиль и Южную Корею. Что касается россиян, то точная статистика здесь не раскрывается – в отношении медицинских услуг многие предпочитают анонимность. Но известно, что с каждым годом наши соотечественники всё чаще едут лечиться в другие страны: после реформы 2014 года закрылись многие государственные больницы, и очереди к российским специалистам неизбежно растут. В списке самых распространённых поводов для медицинского путешествия – проблемы, связанные с ортопедией, онкологией, кардиологией, нейрохирургией, гинекологией, и, конечно же, эстетическая медицина.
Иногда пациентам рекомендуют лечение, которое пока ещё не сертифицировано в России. Это, например, лучевая радионуклидная терапия с применением лютеция-177, которую назначают при определённых типах опухолей. Сегодня за таким лечением нужно ехать в Германию.
Куда?
У каждого направления медицинского туризма уже сложилась определённая репутация.
• В Швейцарии, Японии, Сингапуре и США торжествует точность и технологичность, во всех ведущих клиниках оперируют не только люди, но и роботы, однако и цены здесь одни из самых высоких.
• В Германии, Южной Корее и Израиле медицина тоже на высоком уровне, при этом, как правило, дешевле. В Израиле много отличных специалистов (особенно в том, что касается профилактики хронических болезней и лечения рака), но зато и мошенников, зарабатывающих на туристах-пациентах, немало. В Белоруссии наши соотечественники часто лечат зубы, цены здесь действительно приятные, но информация о клиниках передаётся исключительно по «сарафанному радио», а инфраструктура оставляет желать лучшего. Южная Корея знаменита центрами, где проводят эндоскопическое лечение позвоночника, трансплантацию органов и лечение рака желудка. А главное – именно сюда направляется основной мировой поток пациентов пластической хирургии. В этой области также популярны Таиланд, ОАЭ, Бразилия, Коста-Рика, Сингапур, Китай.
• В Китае также используются самые передовые технологии лечения онкологии. Доктор может дополнить современные методы курсом иглоукалывания. Но и «трудностей перевода» больше, чем где бы то ни было. В Индии не только недорогая современная медицина, но и огромная фармакологическая индустрия – то есть у многих дорогостоящих лекарств есть более доступные по цене аналоги. Индийские врачи знамениты в области пересадки органов – в первую очередь, печени и сердца, но, несмотря на то, что последние 25 лет донорство в стране регулируется строгими законами, чёрный рынок внутренних органов здесь по-прежнему существует.
Отдельное направление – травматология и спортивная медицина. В этом отношении знамениты клиники Европы, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.
Роды за границей
Многие выбирают роддом за рубежом из-за более комфортных условий. К тому же в некоторых странах (например, в США) можно получить гражданство по праву рождения. Ну и, конечно, к иностранным специалистам направляют по тем или иным показаниям, если диагноз малышу поставлен ещё во время беременности. Какими бы доводами вы ни руководствовались, лучше обращаться в те клиники, где родильные отделения являются частью перинатальных центров: в них экстренная реанимационная помощь новорождённому и маме доступна непосредственно в родильном зале. Среди популярных направлений – Германия, Швейцария, Израиль, Мальта, Чехия.
Диспансеризация
Программа сheck-up за границей – это шанс без стресса и очередей пройти всех основных специалистов, сдать анализы и сделать исследования, вроде ЭКГ, рентгена и УЗИ. Можно выбрать базовое обследование или же индивидуальное (если, например, нужно подтвердить диагноз). Услуга популярна в клиниках Европы, Израиля, Южной Кореи и Сингапура. Многие проходят диагностику, отдыхая на оздоровительном курорте (можно обратиться к туроператору или забронировать обследование самостоятельно).
Компании-консультанты
В некоторых случаях бывает выгоднее и проще организовать поездку самому – если вы свободно владеете языком и если у вас есть личные связи в стране, особенно в медицинских кругах. Иногда с организацией и оплатой помогают благотворительные фонды. Но чаще всё же приходится обращаться к компании-консультанту. Иногда она может предложить более выгодные цены благодаря связям с врачами и знанию особенностей ценообразования. Компания-посредник предоставит полный пакет организационных услуг – поиск врача, утверждение сметы, трансферы, сопровождение переводчика и подготовку документов, если необходимо – организацию санитарной авиа-перевозки (на персональном самолёте или вертолёте или же регулярным рейсом). За лечение и размещение пациент платит сам, напрямую в клинике или отеле. Именно таким образом проще всего проверить, насколько компания-консультант порядочна. Если вам предлагают сразу заплатить за всё посреднику (иногда даже не в офисе, а аэропорту или в холле гостиницы), это должно вызвать серьёзные подозрения.
В любом случае, даже если вы планируете самостоятельно организовать поездку, лучше сравнить свою смету с расчётами компании-консультанта, а также запросить варианты лечения в нескольких клиниках. Для этого можно воспользоваться услугами телемедицины – онлайн-консультациями с российскими или иностранными врачами. Сейчас появляется всё больше таких сервисов – общение происходит через видео или обычный звонок, а также в формате чата.
Международная страховка
Ещё один способ отправиться на лечение за границу – оформить полис международного медицинского страхования (ММС). Он покрывает не только экстренную помощь, но и немедицинские расходы: билеты, трансфер, подбор клиники, размещение. Здесь есть свои «но» – страховая компания может отказать в оформлении полиса, если уже выявлены серьёзные заболевания или же просто по причине преклонного возраста пациента. Список процедур и заболеваний тоже, как правило, ограничен, не оплачивается лечение некоторых заболеваний, обнаруженных в первый год страхования. И очень велик шанс, что по такой страховке вы не сможете пройти лечение в конкретной выбранной вами клинике – страховая компания сама подберёт медучреждение.
Полис ММС отличается от базовой страховки для путешественников. Но если вы едете на лечение не по страховке, а самостоятельно, то такой «обычный» полис тоже придётся приобрести – это нужно и для оформления медицинской визы, и для того, чтобы обезопасить себя от незапланированных медицинских рисков.
С чего начать?
Пожалуй, самый сложный вопрос для тех, кто никогда не сталкивался с темой медицинского туризма. Мы обратились за комментариями к Дмитрию Ладыженскому, директору по развитию компании «Будь здоров» bud-zdorov.de и автору блога dimalad.com.
Первый этап – это поиск информации, всеми способами: через знакомых, через форумы, через фирму-консультанта. Не стесняйтесь задавать вопросы, запрашивать бумаги, резюме врача и отзывы пациентов. В крупнейших клиниках Европы и Азии обычно есть специальные отделы по связям с иностранными пациентами, где вам предоставят информацию (отсутствие такого отдела должно вызвать подозрения).
Выбор направления
Обратите внимание на те страны, где больше инвестируют в систему здравоохранения-. Успех зависит как от стандартов диагностики и лечения, так и от оборудования, гигиены и даже от вентиляции и коврового покрытия.
Расчёт стоимости
После того как пациент выходит на связь с компанией-консультантом или напрямую с клиникой, он предоставляет свои анкетные данные и отправляет медицинские документы. Через некоторое время будут готовы предварительный медицинский план и примерная смета (эту сумму можно корректировать).
Когда бюджет одобрен
Стоит определиться с точной датой поездки и, если нужно, внести предоплату. Если клиника находится в стране, где требуется оформление специальной медицинской визы, пациент собирает необходимые документы и отдаёт их в визовый центр. После этого можно отправляться в путешествие для диагностики, подтверждения плана и прохождения лечения.
Если пациент не может приехать к назначенной дате, в немецких клиниках внесённые деньги не сгорят, а либо вернутся на счёт пациента, либо будут ждать его приезда – это регулируется законодательством. Во многих других европейских странах ситуация аналогичная. Но всё же лучше заранее обсудить этот вопрос и получить письменное подтверждение, что в случае отмены процедуры деньги удастся сохранить.
О чём спросить врача?
Основные вопросы для тех, кто решил самостоятельно организовать поездку. Задать их нужно в переписке и сохранить все сообщения.
– Имеется ли у медцентра международная аккредитация (желательно сертификат Joint Commission International, International Organization for Standardization, в ЕС — ISO 9001) или аккредитация национальных органов здравоохранения или научных институтов?
– Есть ли статистика по лечению вашей проблемы в данной клинике?
– Кто из врачей занимается данной проблемой?
– Какова ориентировочная стоимость процедуры и госпитализации?
– Сколько понадобится дней в клинике?
– Есть ли у медучреждения возможность организовать трансфер и предоставить медицинского переводчика?
– Предоставляется ли страхование врачебной ответственности (на случай профессиональной ошибки)?
– Возвращаются ли деньги в случае задержки пациента или отмены процедуры?
Необходимые бумаги
Для обращения в клинику вам нужно предоставить полную историю болезни, все анализы, снимки и диски с МРТ, КТ, рентгеном и УЗИ. Компания-консультант чаще всего сама занимается переводом этих бумаг. Если вы оформляете поездку самостоятельно, можно обратиться в бюро переводов, но лучше убедиться, что у них есть опыт работы с медицинскими текстами.
При заключении договора с клиникой его следует перевести на русский язык – там будет прописано, какие услуги входят и чего ожидать в случае невыполнения обязательств.
Выбор страны
Помните, что при некоторых заболеваниях не рекомендуется резкая смена климата, повышенная влажность или жара. А при других проблемах лучше и вовсе отказаться от авиаперелётов (например, если обострилась астма или повышено внутричерепное давление).
Визы
По закону оформление медицинской визы требуется в каждой стране, с которой у России визовые отношения. По факту, нередко пациенты ограничиваются обычной туристической визой, но в странах Шенгена, например, в этом случае их будут считать нарушителями визового режима. Медицинская виза оформляется в визовом центре для пациента и сопровождающего, если он вписан в приглашение от клиники. Кроме приглашения понадобятся справки с диагнозом, подтверждение полной оплаты лечения, а также стандартный набор документов для визы.
В поездке
Даже если запланированные процедуры не подразумевают длительной госпитализации, стоит подумать о комфорте, особенно на обратном пути. Если у вас нет потребности в санитарной авиации, возможно, стоит заложить дополнительный бюджет на повышенный класс авиаперелёта домой. Желательно, чтобы с вами был проверенный попутчик, на которого можно будет опереться во всех смыслах слова. Хорошо, если получится, выделить на поездку чуть больше дней, чем указано в плане лечения, – чтобы восстановиться и осмотреть достопримечательности.
Если что-то пошло не так
Во многих странах государство контролирует профессиональную ответственность медработников. Также возможность страхования врачебной ответственности должна быть указана в договоре с клиникой. Если страховка включена в перечень услуг, то при ухудшении состояния в результате лечения пациент подаёт жалобу в страховую. Если она отказывает, дело переходит в суд (но здесь не обойтись без юриста, разбирающегося в местных законах).