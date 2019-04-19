Календарь: 4 повода отправиться в странствия
Куперсхилдская сырная гонка, 27 мая
Глостер, Англия
Гонка для тех, кто не щадит живота своего. Когда-то это был локальный обычай, но сегодня пронестись по крутому скользкому склону собираются со всего мира. Сырная голова, которая катится впереди со скоростью 110 км/ час, и есть приз. 22-кратный лидер гонки в этом году не участвует, так что у вас есть шанс!
500 лет со дня смерти Да Винчи, апрель – декабрь
Италия
В Турине, Флоренции, Риме и Mилане чествуют великого Леонардо. В это время можно посетить экспозиции малоизвестных рисунков и научных иллюстраций мастера, посмотреть инсталляции. Большая часть мероприятий пройдёт в Милане, где находятся знаменитые фрески, – в замке Сфорца и монастыре Санта-Мария-делле-Грацие.
leonardodavincicelebration.org
Distortion Ø Copenhagen, 29 мая – 2 июня
Копенгаген, Дания
Один из самых масштабных фестивалей в Европе, праздник уличной культуры и новой танцевальной музыки, открывает с полсотни танцевальных и концертных площадок прямо под открытым небом. Вход бесплатный, но можно оставить пожертвование. На главную вечеринку фестиваля (да и всей Северной Европы), Distortion Ø, билет всё-таки понадобится.
Руанская армада, 6–16 июня
Руан, Франция
В этом году знаменитый праздник парусного спорта и старинных судов отмечает 30-летний юбилей. Самые красивые парусники мира прибудут в столицу Нормандии для торжественных парадов, а ещё для того, чтобы пустить на борт всех желающих. Следующая подобная армада -соберётся не ранее чем через пять лет, так что не пропустите.