National Geographic Traveler

Календарь: 4 повода отправиться в странствия

Главные фестивали и праздники мира этой весной — разве можно их пропустить?
19 апреля 2019 в 18:30
  • Календарь: 4 повода отправиться в странствия
    Сырная гонка в Англии Фото: Vostock Photo

Куперсхилдская сырная гонка, 27 мая

Глостер, Англия

Гонка для тех, кто не щадит живота своего. Когда-то это был локальный обычай, но сегодня пронестись по крутому скользкому склону собираются со всего мира. Сырная голова, которая катится впереди со скоростью 110 км/ час, и есть приз. 22-кратный лидер гонки в этом году не участвует, так что у вас есть шанс!

gloucestershirelive.co.uk

500 лет со дня смерти Да Винчи, апрель – декабрь

Италия

В Турине, Флоренции, Риме и Mилане чествуют великого Леонардо. В это время можно посетить экспозиции малоизвестных рисунков и научных иллюстраций мастера, посмотреть инсталляции. Большая часть мероприятий пройдёт в Милане, где находятся знаменитые фрески, – в замке Сфорца и монастыре Санта-Мария-делле-Грацие.

leonardodavincicelebration.org

Distortion Ø Copenhagen, 29 мая – 2 июня

Копенгаген, Дания

Один из самых масштабных фестивалей в Европе, праздник уличной культуры и новой танцевальной музыки, открывает с полсотни танцевальных и концертных площадок прямо под открытым небом. Вход бесплатный, но можно оставить пожертвование. На главную вечеринку фестиваля (да и всей Северной Европы), Distortion Ø, билет всё-таки понадобится.

cphdistortion.dk

Руанская армада, 6–16 июня

Руан, Франция

В этом году знаменитый праздник парусного спорта и старинных судов отмечает 30-летний юбилей. Самые красивые парусники мира прибудут в столицу Нормандии для торжественных парадов, а ещё для того, чтобы пустить на борт всех желающих. Следующая подобная армада -соберётся не ранее чем через пять лет, так что не пропустите.

armada.org

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