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Точка на карте: Окинава, Япония
Идеальные пляжи, захватывающий дайвинг и самое большое в мире число долгожителей — все это можно найти в Окинаве.
Текст и фото: Ольга Яковина
19 апреля 2019 в 12:34
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Подводный мир – одна из важнейших местных достопримечательностей: у берегов Окинавы находится крупнейший в Японии коралловый риф протяжённостью около 20 км, а видимость в чистейшей воде достигает 50 м. Тут можно увидеть китов, скатов-мант, молотоголовых акул и даже отыскать следы исчезнувшей цивилизации – скалы у острова Йонагуни выглядят как затонувший город: террасы, ступени и пирамиды, возраст которых исчисляется тысячелетиями.
На суше тоже есть на что посмотреть: океанариум Тюрауми с одним из самых больших аквариумов в мире, включённый в список наследия ЮНЕСКО замок Сюри, гончарная слобода Цубоя в столице префектуры Наха. И всё же главное, ради чего едут на Окинаву, – это пляжи. На архипелаге непременно найдётся такой, который соответствует вашим представлениям об идеальном пляжном отдыхе.
Как добраться
Прямые рейсы на Окинаву предлагают авиакомпании JAL (ru.jal.co.jp) и ANA (ana.co.jp) из Токио, Осаки и Нагои (2–2,5 часа пути), также можно лететь через Сеул, Шанхай или Гонконг.