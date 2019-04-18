Праздник непослушания: хулиганские традиции разных стран
Яично-мучная битва, Испания
Каждый год 28 декабря в городке Иби (провинция Аликанте) проходит «вооружённый переворот». Мужчины Иби делятся на две части, одеваются в старинную военную форму и разыгрывают необычное противостояние. Представители мятежной группы Els Enfarinats берут власть в свои руки – устанавливают новые законы и порядки, выбирают ключевых чиновников и даже вводят налоги, облагая штрафами всех несогласных (собранные деньги после идут на благотворительность). В свою очередь представители группы La Oposicio пытаются отвоевать город, что по сценарию им удаётся сделать лишь к пяти часам вечера. Решающая битва с использованием исключительно муки, яиц, петард и огнетушителей проходит на центральной площади Иби, а завершается праздник всеобщими танцами. Те, кто боится запачкаться, в этот день могут просто шутить над родными и друзьями – как у нас 1 апреля.
Сонгкран, Таиланд
Тайский Новый год – Сонгкран – приходится на ночь с 12 на 13 апреля, но отмечается и несколько дней спустя. Апрель в Таиланде, как и во всей Юго-Восточной Азии, – время мучительно жаркое и влажное, предваряющее сезон дождей. Поэтому окатывать друг друга водой из шлангов, вёдер, чашек и любых подручных ёмкостей – своего рода благословение. Тем более что и корни у праздника буддийские – люди постарше вместо участия в этой водной вакханалии посещают храмы, совершают подношения монахам и ритуально омывают руки статуям Будды. Но все остальные – причём как местные жители, так и туристы, взрослые и дети – воспринимают Сонгкран как шанс повеселиться на славу. Самые масштабные водные бои проходят в Бангкоке. Знающие люди заранее одеваются в купальники и одежду, которая не боится влаги, оставляют документы, деньги и ценные вещи дома, а телефоны и камеры прячут в непромокаемую плёнку.
Холи, Индия
Холи, Пхагвах, Бходжпури – всё это имена, наверное, самого известного в мире индийского праздника, Фестиваля красок. Его название отсылает к имени демоницы Холики, которая хотела сжить со света своего племянника Прахладу за его поклонение Вишну. Она уговорила юношу взойти с ней на костёр, но в итоге Холики сгорела сама, а парня спас священный разноцветный шарф. Теперь пудра (её делают из подкрашенной кукурузной муки), которой весело обсыпают друг друга индусы, сикхи, джайны и примкнувшие к ним туристы, олицетворяет цвета того самого шарфа, а чучело Холики, совсем как чучело Масленицы, сжигают на кострах вместе с ненужным хламом. Через огонь и угли нередко прогоняют и скот, чтобы животные тоже очистились от скверны. Холи проводится по всей стране весной в полнолуние – в следующем, 2020 году он состоится 9–10 марта.