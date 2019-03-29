Фантастические твари и где они обитают
Филиппинский долгопят
Филиппины
Долгопятом этого крошечного примата прозвали за слишком длинные для такого маленького тельца задние лапы. Он живёт в лесах на нескольких южных островах архипелага – например, на Бохоле, Самаре и Минданао. Долгопяты умеют поворачивать голову в разные стороны более чем на 180 градусов и делать большие глаза – это необходимо для успешной ночной охоты на насекомых, ящериц и даже небольших птиц. Увидеть зверьков вблизи можно в городке Корелла – в лесу, который находится в ведении Фонда филиппинских долгопятов (tarsierfoundation.org).
Квокка
Австралия
В рейтинге самых мимимишных зверушек квокка занимает одно из первых мест. Всё дело в милой улыбке, благодаря которой квокке часто – и ошибочно – приписывают весёлый нрав и позитивный жизненный настрой. Этот родственник кенгуру живёт только в Западной Австралии, и даже там далеко не везде – встретить его можно лишь в буше и на болотах островков Роттнест и Балд. И лучше смотреть на квокк издалека – эти милые создания умеют кусаться и пребольно царапаются задними лапами. К тому же властями Австралии установлен штраф в AUD$300 каждому, кто всё же решится к ним прикоснуться и будет пойман.
Горная горилла
Руанда
Горные гориллы не приживаются в неволе, так что единственная возможность увидеть этих обаятельных кинг-конгов – отправиться на трекинг, который организуют в Руанде, Уганде и Демократической Республике Конго. В природе осталось порядка 900 особей горных горилл, и число желающих наведаться к ним в гости растёт с каждым годом. Это позволяет африканским заповедникам и национальным паркам просить за пермит $400 в ДРК, $600 в Уганде и $1500 в Руанде – при том, что вблизи горилл разрешается находиться не больше часа. Лучшее место для трекинга в Руанде – Национальный парк вулканов (volcanoesnational-parkrwanda.com).