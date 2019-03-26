Лондон в новом прочтении: гид по городу от местных жителей
Зайти в гости к Диккенсу
Франки Кибуцки, куратор музея Чарльза Диккенса:
В доме на Даути-стрит, 48 Чарльз Диккенс и его жена Кэтрин жили только два года, но каждую комнату переделали под себя – и это единственное уцелевшее здание, стены которого помнят писателя. Общество Диккенса основало здесь музей (dickensmuseum.com), где почти вся мебель – оригиналы XIX века. Реставраторы воссоздали цвет ковра, узор на обоях, расставили стулья и шкафы так, как описал в своих мемуарах Диккенс. Несколько раритетов хранят за стеклом – например, подписанный рукой автора контракт на первую публикацию «Оливера Твиста». Тут можно спуститься в подвал и оценить скромные размеры кухни или подняться на чердак, где была детская. В гостиной стол накрыт в ожидании гостей, а на женской половине кто-то оставил незаконченное рукоделие.
Побывать на кладбище с вампирами
Люси Баттерфилд, историк:
Местом обитания лондонских вампиров называют Хайгейтское кладбище (highgatecemetery.org), где находятся могилы Карла Маркса, Майкла Фарадея, Дугласа Адамса и родителей Чарльза Дарвина. Соседство с вурдалаками не даёт покоя жителям близлежащих кварталов. Мои родители помнят, как в 1970 году здесь устроили охоту за кровопийцами: разорили несколько самых подозрительных могил, но вампиров так и не обнаружили. Поэтому гуляйте смело! Здесь можно полюбоваться на готические склепы, кельтские кресты и статуи спящих ангелов. Самая старая и волшебная часть кладбища – западная, куда можно попасть только с экскурсией.
Погулять по пабам
Агата Уолш, актриса и экскурсовод:
В лондонских пабах бывали все именитые писатели: Джордж Оруэлл и Дилан Томас обсуждали свои произведения в пабе The Fitzroy Tavern, в The Spaniard's Inn Джон Китс писал «Оду соловью», а в The Anchor обмывал пьесы Уильям Шекспир. Я работаю актрисой в The London Literary Pub Crawl (londonliterarypubcrawl.com) – играю Вирджинию Вулф. Мы с Диккенсом и группой туристов ходим по пабам и читаем произведения, в которых они были упомянуты. Заканчивается всё, конечно, стаканчиком эля.
Пабы на рынке Лиденхолл (Фото: Michael R Evans)
Пройти в библиотеку
Элси Кинг, специалист по связям с общественностью Британской библиотеки:
Оцифрованные копии редких книг можно увидеть и в интернете. Мы же в Британской библиотеке (bl.uk) хотим делиться нашими богатствами вживую. У нас постоянно проходят разнообразные выставки: мы украшали залы советскими агитплакатами в честь столетия революции, доставали из архивов редкие книги по магии ради юбилея саги о Гарри Поттере. Но одна выставка работает постоянно: любой житель или гость Лондона может прийти и увидеть своими глазами Магна Карту, Библию Гутенберга, рукописи Джейн Остин и Шарлотты Бронте, черновики песен The Beatles и наброски картин Леонардо да Винчи. А ещё у нас необычный магазин сувениров: здесь даже можно купить напиток «Выпей меня» из «Алисы в Стране чудес» и произведения Шекспира в пересказе мастера Йоды.
Британская библиотека – одна из крупнейших в мире (Фото: Steve Andrew Vidler)
Обогнуть «Глобус»
Джейк Харис, гид в театре «Глобус»:
Наши экскурсии по театру «Глобус» (shakespearesglobe.com) рассказывают не только о самом здании и театральных костюмах, но и о развитии актёрской профессии и даже о такой важной части шекспировских пьес, как фехтование. В демонстрационном зале идут показательные бои. Проводит их пожилой мужчина, мы зовём его просто Фрэнк. Его учителем был старик-русский, который приехал в Лондон из царской России, где когда-то дрался на дуэлях. Благодаря его урокам Фрэнк разработал собственную систему фехтовальных приёмов, которые зрителю кажутся настоящими и опасными. Сегодня именно фехтовальщиков его школы можно увидеть на сцене театра.
Здание театра «Глобус», воссозданное в 1997 году (Фото: Luis Davilla)
Раскрыть убийство
Тимати О'Хара, актёр:
Каждый вечер в театре Святого Мартина совершается убийство. Он был построен в начале XX в., а в 1974 году на его сцене поставили спектакль «Мышеловка» (uk.the-mousetrap.co.uk). Агата Кристи написала эту историю как радиопьесу в честь юбилея королевы Марии, а потом подарила её на день рождения своему внуку Мэтью Причарду. Детектив ежедневно дают на сцене вот уже 45 лет: на табло в холле указано, что пьесу повторили более 27 000 раз. Я играл одного из героев – Кристофера Рена – в сезоне 2015–2016, знаю каждую реплику и каждый жест, но, когда ко мне приезжают друзья из других стран, я обязательно веду их смотреть «Мышеловку» – в ней есть дух Англии. За кулисами ещё работает та самая машина для ветра и снега, что и в день премьеры: она страшно завывает и сыплет бумажные конфетти на окна. Декорации тоже сохранились от первых постановок.
Нарядиться героем
Джереми Энджел, креативный директор Angels Costumes:
В начале карьеры наш прапрапрадед был владельцем секонд-хенда и скупал мужские костюмы у обед-невших вдов. Но это никого не смущало. Ателье Angels Costumes (angels.uk.com) открылось в 1840 году, здесь продавали дешёвые наряды, которые актёры покупали для прослушиваний. Angels Costumes даже сотрудничало с Диккенсом – шило костюмы для одной из его постановок. В те времена мы были лишь одной из десятка портняжных фирм, но всё изменилось с приходом кинематографа. Назовите любой популярный сериал, победителя премии «Оскар» – и окажется, что наряды для них пошиты в наших цехах: «Лоуренс Аравийский», «Алиса в Стране чудес», «Игра престолов», «Фантастические твари»... На наших складах есть даже костюмы из «Доктора Кто». Это как машина времени – я не могу сдержать детского восторга, когда вижу десятки полок с коронами и шляпками, ряды военных мундиров и связки дамских перчаток.
Пригласить на обед кота
Ариа Джанкитто, исполнительный директор отеля Savoy:
Британцы очень суеверны. Есть примета: если за стол садятся 13 человек, то тот, кто встанет из-за него первым, первым и умрёт. В 1889 году случилась громкая история: бизнесмен из ЮАР Вольф Джоэл заказал в ресторане отеля Savoy (thesavoylondon.com) обед на 14 персон, но один из гостей не явился. Не желая ставить друзей в неловкое положение, Джоэл встал из-за стола первым – и через несколько дней был застрелен. С тех пор в нашем ресторане решили не искушать судьбу и всегда добавлять к чёртовой дюжине ещё одного гостя. Незнакомые люди смущали собравшихся, и поэтому появился Каспер – метровая деревянная статуя кота. Его подсаживают к столу, где собрались 13 гостей, и обслуживают как полноценного клиента: меняют блюда, заводят разговоры. Желающих с ним пообедать – целая очередь. Уинстон Черчилль не только регулярно приглашал Каспера на собрания политического клуба, но и ужинал с ним за закрытыми дверями тет-а-тет.
Последовать за белым кроликом
Масако Марклев, блогер:
Гулять по Портобелло-роуд (portobellomarket.org) – словно падать в кроличью нору мимо застывших во времени предметов. Рынок Портобелло сам по себе – Страна чудес. По субботам здесь проходят антикварные распродажи, где можно за пару фунтов купить поддельный крокетный мячик XVIII века или настоящую японскую гравюру века XVI. Больше всего я люблю магазин Алисы из «Зазеркалья». Внутри царит хаос из дизайнерских вещей и антиквариата, а у продавцов улыбки как у чеширских котов. В хорошую погоду они вытаскивают на улицу разномастные столики и устраивают безумное чаепитие.
Найти правильный путеводитель
Вики Джонс, продавец в Stanfords:
Stanfords (stanfords.co.uk) – книжный для путешественников. Он был открыт в 1853 году Эдвардом Стэнфордом, будущим официальным картографом королевы Виктории. Здесь можно найти всё, что может понадобиться исследователю и бродяге: от глобуса до фляги, от атласа фантастических миров до путеводителя по Девонширу. А в 2015 году Stanfords даже организовал собственный туристический маршрут по Лондону в старинных омнибусах на конной тяге.
Выпить Шерлока Холмса
Ник Хеннеган, сценарист и писатель, основатель The Maverick Theatre:
Владелец The Sherlock Holmes Pub (10 Northumberland St.) воссоздал на втором этаже своего заведения знаменитую лондонскую квартиру сыщика. Тут можно заглянуть через стекло в комнату, забитую уликами, ретортами и узнаваемыми сувенирами с мест преступлений. Войти, правда, нельзя – это частная собственность. Зато в баре можно заказать стакан именного эля «Шерлок Холмс» или «Доктор Ватсон» и часами рассматривать на стенах фото актёров и иллюстрации к различным изданиям детективов.
Заглянуть в Косой переулок
Беа Мохай, учитель литературы:
Показать Хогвартс во время наших тематических прогулок я не обещаю, но смогу продемонстрировать Косой переулок. Мы собираем экскурсию и едем на рынок Лиденхолл (leadenhallmarket.co.uk). Именно здесь снимался один из первых фильмов про Гарри Поттера. Такое место никак не ожидаешь встретить среди зеркальных небоскрёбов Сити. Лиденхолл – один из старейших рынков в Лондоне, и он до сих пор работает. В XIV веке здесь продавали дичь, сейчас же торгуют продуктами. Среди съедобных товаров затерялся магазин с канцелярскими принадлежностями – совершенно обычными, но после экскурсии по магическому рынку дети рассматривают ручки на прилавке – как будто выбирают волшебные палочки.
Зачитаться в метро
Адем Отис, служащий метро:
Если верить Нилу Гейману и его роману «Никогде», под лондонским метро располагается целый сумеречный город: под станцией Blackfriars живут Чёрные Монахи, под станцией Angel по пустым коридорам бродит Ангел, а где-то глубоко под Knightsbridge стоит Мост, собирающий человеческую дань. Столичная подземка так прочно вошла в современную английскую литературу, что её упоминаний порой даже не замечают. Вот вы вспомните, что у директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора есть шрам в виде схемы лондонского метрополитена? Я считаю, что лондонское метро – самое удобное место для чтения в мире. Недаром актриса Эмма Уотсон и её онлайн-клуб Our Shared Self прячут здесь книги с автографами. Попробуйте и вы найти одну из них.
Запастись пыльцой фей
Джули Чапман, сотрудник Visit Britain, Кенсингтонский сад:
Для меня самое волшебное место Лондона – Кенсингтонские сады (royalparks.org.uk), где фея Динь-Динь научила маленького Питера Пэна летать. Найти среди парковых тропинок памятник мальчику, который отказывался взрослеть, не так просто. Место в 1912 году выбрал сам создатель книги Джеймс Мэтью Барри. Чем очень возмутил Парламент – в то время авторам не разрешали ставить памятники своим героям. Но Питера Пэна отстояли англичане. В 2000 году здесь же в парке открыли детскую площадку принцессы Дианы – она проектировалась по книгам о Питере Пэне. На ней есть и вигвамы, и пиратский корабль, и мифические драконы. Как и в книгах Джеймса Барри, взрослые могут отправиться в волшебную страну только в сопровождении ребенка до 12 лет.
Помочь медвежонку
Кристофер Пен, сотрудник по связям с общественностью Great Western Railway:
Британия – родина медведей. По крайней мере, самых известных. Мы подарили миру Винни-Пуха, мы же познакомили планету с Паддингтоном. Герой детской книги Майкла Бонда приезжает из Дремучего Перу на Паддингтонский вокзал. Именно поэтому его новый друг мистер Браун и даёт ему такое имя. Сегодня на вокзале есть памятник любопытному медведю в широкой шляпе и со знаменитой биркой на шее «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке». На самом деле это медвежонок заботится о вокзале – он привлекает сюда туристов, даже когда им никуда не нужно ехать. Пассажиры здесь не спешат, а приезжают заранее, чтобы прогуляться по платформе. Внимательный посетитель найдёт ещё памятник инженеру Изамбарду Кингдому Брюнелю и мемориал солдатам-железнодорожникам Первой мировой войны. Здесь даже залы ожидания наполнены символами и метафорами из многовековой истории Лондона.
Вступить в клуб
Вивек Сигх, повар в Старой библиотеке Вестминстера:
Клубы – вот чем славится высшее лондонское общество. Многие работают до сих пор, но ни в «Реформ-клуб», откуда якобы стартовал в свою кругосветку Филеас Фогг, ни в клуб «Диоген», куда захаживал Майкрофт Холмс, без членского билета вас не пустят. Но выход есть: Старая библиотека Вестминстера (cinnamonclub.com) воссоздала атмосферу закрытых интеллектуальных обществ. Здесь можно отобедать в окружении старинных книг, поговорить о литературе и политике. Местные управляющие пригласили известного повара из Индии – вашего покорного слугу. Популярность мужских клубов пришлась на времена, когда Индия была колонией Великобритании. Так что мода на всё индийское, в том числе на индийские блюда, у англичан теперь в крови.
Заварить чай
Уильям Грин, официант в ресторане Savini at Criterion:
Именно у нас в ресторане (saviniatcriterion.co.uk/html) всё и началось в 1881 году, когда мистер Стэнфорд встретил здесь доктора Ватсона и рассказал ему, что некий Шерлок Холмс ищет соседа в квартиру, – у нас даже есть специальная памятная табличка. Каждый любитель литературы считает своим долгом выпить у нас чашечку чая. Во время чаепития рядом с гостями устанавливают тройные песочные часы. В них каждая колба рассчитана на правильное заваривание чайных листьев: 1 минута для зелёного чая, 3 минуты для чёрного и 5 – для улунов и цветочных сборов. К чаю обязательно подаются традиционные сэндвичи с огурцом и маленькие пирожные.
Подразнить прохожих
Джулия Чараламбидес, профессор литературы:
Если вы хотите почувствовать себя героем английской литературы, берите с собой хорошего приятеля, идите к церкви Святого Павла на Бедфорд-стрит, становитесь на угол и ждите, пока из театра Ковент-Гарден не начнут выходить люди. Тогда начинайте громко их обсуждать, гадать, кто они по профессии, да так, чтобы вас хорошо слышали. Именно так поступил профессор Хиггинс, когда встретил цветочницу Элизу Дулиттл в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Только, увлекшись литературой, не забудьте изучить и саму «церковь актёров», которую построил известный архитектор Иниго Джонс. По легенде, граф Бедфорд, спонсировавший строительство, предупредил Джонса, что расходы должны быть минимальны. И Джонс ответил: «Что ж, у вас будет самый красивый сарай в Англии».
Попасть в больницу
Деви Эванс, гид Brit Movie Tours:
Если вы спросите, какая самая известная больница в Лондоне, то никто уже не вспомнит о больнице Святого Фомы, где трудилась первая в мире сестра милосердия Флоренс Найтингейл. Молва приведёт вас к невзрачному зданию больницы Святого Варфоломея (bartshealth.nhs.uk). Именно здесь когда-то учился Джон Ватсон, здесь же он познакомился с мистером Холмсом, здесь они проводили медицинские эксперименты и отсюда прыгал с крыши Бенедикт Камбербэтч в сериале «Шерлок». Стоило месту, давно известному в литературе, засветиться в кино, как оно тут же стало популярно. Нынче песочного цвета стены исписаны любовными посланиями на всех языках мира. Самые частые надписи: «Я люблю тебя, Шерлок» и «Я люблю тебя, Мориарти». Между прочим, это старейшая больница Лондона, над её воротами стоит единственный сохранившийся памятник Генриху VIII, а внутри открыт Музей здравоохранения. Но всё это забывается, когда упоминаешь, что здесь бывал сам сэр Артур Конан Дойл. Я вожу сюда экскурсии не первый год, и, если вы увидите возле этих стен мужчину, который лежит на асфальте в толпе фотографирующих туристов, знайте – это я изображаю упавшего актёра Камбербэтча.
Взойти на борт
Саймон Гилкес, директор по продажам Hotel Mondrian London:
Фрэнсис Дрейк никак не может считаться литературным персонажем, хотя о нём написаны десятки книг. Но он – часть истории Британии, и этой историей в своё время вдохновлялся и Стивенсон, автор «Острова сокровищ». Когда туристы спрашивают, куда им пойти в Лондоне, я говорю: «Отправляйтесь за парусами Дрейка!» Сегодня точная копия галеона «Золотая лань» красуется у причала на Темзе и служит Музеем корабельного быта (goldenhinde.co.uk). На её борту легко представить себя в составе экипажа: рассмотреть маленькие тесные каюты, постоять у штурвала, похлопать по гладкому боку неповоротливую пушку и вдохнуть запах корабельного тира – специальной смолы, которой в XVI веке смазывали канаты. История Британии – история морских побед и географических открытий. Хотя сегодня уже сложно поверить, что на таком маленьком игрушечном судне когда-то можно было обогнуть весь земной шар.
Координаты
Как добраться
Регулярные рейсы из Москвы в Лондон выполняют «Аэрофлот» (aeroflot.ru), British Airways (britishairways.com) и S7 (s7.ru). Полёт занимает четыре часа.
Сезон
В Лондоне лучше подстраиваться не под погоду (слишком уж непредсказуема), а под календарь событий: летом в городе проходят День рождения Её Величества и Уимблдонский турнир, осенью стартуют Неделя моды и Фестиваль современного искусства в Риджентс-парке, зимой начинаются рождественские ярмарки, а весной – Фестиваль цветов в Королевском госпитале в Челси. Ну а дожди идут всегда.
Виза
Британское посольство выдаёт визы гражданам России на полгода, год или два. Для подачи нужна справка о доходах на английском. А вот билеты и бронь отеля не обязательны. Подавать документы следует не менее чем за две недели до поездки.
Транспорт
Самый бюджетный способ передвижения по Лондону – метро. Если приобрести транспортную карту Oyster (oyster.tfl.gov.uk), то поездки по основным туристическим зонам обойдутся значительно дешевле. Карта действует и на городских автобусах. Перед отъездом её можно сдать в кассе метрополитена и получить обратно остаток наличных средств.
Еда
Сами лондонцы любят обедать в китайских и индийских ресторанах, но не забывают и о британских традициях: в топе обязательных блюд – британский завтрак, fish & chips и ростбиф. Однако если уж во всём следовать букве, то Чарльз Диккенс советует гостям отведать традиционный английский пудинг, Джордж Оруэлл настаивает, что правильный хаггис готовят только на этих берегах, а Конан Дойл предлагает брать с собой в дорогу местный овсяно-рисовый кекс.
Жильё
Жить в Лондоне дорого: даже самые дешёвые хостелы берут от 50 фунтов за ночь. Но настоящие литературные фанаты готовы платить и по 500 фунтов в сутки, лишь бы остановиться в Rocco Forte Brown's Hotel (roccofortehotels.com). Основатель отеля был камердинером Байрона. В чайной комнате отеля любили бывать Редьярд Киплинг и Роберт Льюис Стивенсон, а Агату Кристи это здание вдохновило на роман «Отель «Бертрам».