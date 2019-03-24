Бухарест, Хортобадь и Копаоник: 3 маршрута для путешествия по Восточной Европе
Бухарест, Румыния
До недавнего времени Румыния для туристов была terra incognita – добирались сюда лишь путешественники из отчаянных, да и тех интересовала разве что Трансильвания, где граф Дракула, кажется, до сих пор живее всех живых. Но транзитный статус румынской столицы – Бухареста – в последние годы изменился. Теперь этот огромный, полный парков, музеев (особенно хорош Национальный музей живописи в Королевском дворце) и отличных ресторанов город становится всё более популярным направлением для поездки на уик-энд. Бухарест впечатляет контрастами: здесь можно в одном месте увидеть и православные церкви XVII и XVIII веков, и пышный неоклассический атенеум (концертный зал), и изящные виллы belle époque, и построенное Николаем Чаушеску громадное – второе по размеру в мире после Пентагона и самое тяжёлое на планете – здание Парламента, и бывшую резиденцию диктатора. Если останется время, наведайтесь в Снаговский монастырь, что в часе езды от Бухареста, – он стоит на крошечном острове и известен изумительными фресками и предположительной могилой Влада Цепеша (того самого Дракулы).
На заметку
Cărturești Carusel – один из самых красивых книжных магазинов мира. Он занимает здание XIX века, принадлежавшее семье греческих банкиров. Оно было конфисковано коммунистами в 1950-х годах, превращено в универмаг и заброшено после падения режима. Лет десять назад суд вернул дом внуку прежних владельцев, и в 2015 году тот открыл здесь магазин «Карусель света». На полках выставлено порядка 15 000 книг и альбомов на румынском и английском языках. Лучший ракурс для фото – из кафе на верхнем этаже.
Как добраться
Прямые рейсы «Аэрофлота» (aeroflot.ru) из Москвы, в пути – около 3 часов.
Копаоник, Сербия
Расположенный на территории национального парка Копаоник – не единственный, но определённо лучший горнолыжный курорт Сербии. Это горный массив длиной 80 и шириной 40 километров. Главная вершина хребта – пик Панчича – высотой всего 2017 метров. Когда-то в здешних шахтах добывали серебро – отсюда и имя курорта, которое переводится как Серебряная гора. Склоны в Копаонике покатые и совсем не сложные (за исключением нескольких чёрных трасс), а мягкий климат, пушистые заснеженные ели и яркое солнце 200 дней в году превращают курорт в зимнюю Страну чудес, куда можно приезжать всей семьёй. Для юных райдеров отведена отдельная учебная трасса, есть детский сад с воспитателями. Большинство инструкторов в школах отлично говорит по-русски, а цены на их услуги – так же как и на рестораны и апрески – намного ниже, чем в Альпах. На курорте 24 подъёмника, с наступлением темноты главную трассу открывают для ночного катания в свете прожекторов – но будьте аккуратнее, по ней все носятся сломя голову.
Катание
Ски-пасс на 6 дней: от €127
Трассы: 55 км
Сезон: декабрь–март
На заметку
Сербия славится термальными водами, Копаоник не исключение – в окрестностях курорта находятся спа-городки Йошаничка-Баня, Луковска-Баня и Куршумлийска-Баня, а в двух часах езды – Пролом-Баня.
Как добраться
Прямые рейсы Red Wings (flyredwings.com) из Москвы в Белград (около 3 часов). Из Белграда до Копаоника – порядка 4 часов езды на автомобиле.
Восточная Венгрия
Это регион второго уровня доступа: чаще всего сюда едут те, кто уже качественно затоптал Будапешт и выпил половину озера Балатон. Но роман с Венгрией можно и нужно начинать отсюда, где всё примерно так же, как в столице и её окрестностях, но чуть меньше и нежнее: те же прекрасные купальни на источниках, только без очередей в душевые, тот же венгерский классицизм с причудливыми кляксами ар-нуво – только более постигаемый и домашний, те же бульвары, крепко взятые под руки ресторанами и кафе, но куда более дружелюбные в плане цен. Есть, правда, кое-что, отличающее Восточную Венгрию от других частей страны, – Хортобадь, огромная зелёная равнина, выделенная в национальный парк, в 40 километрах от города Дебрецена, куда прилетают самолёты. Здесь есть едва ли не все европейские ландшафты, кроме гор: степь, болота, солончаки, пастбища и дубовые рощи. По Хортобадю можно ездить в старых конных повозках, любоваться стадами буйволов и местных рысаков нониусов, вдыхать густой, как полынный отвар, степной воздух и бессовестно загорать, когда в других европейских странах ещё ранняя весна или уже поздняя осень.
На заметку: проверенные источники
Надьёрдё
Название зелёной зоны в центре Дебрецена означает «большой лес». На деле это ухоженный парк с аллеями, прудом, колесом обозрения и купальнями с аквапарком, к которым приписан симпатичный отель Aquaticum (чтобы попасть в термы, жить в нём не обязательно). aquaticum.hu
Хайдусобосло
Небольшой городок в 18 км от Дебрецена прозвали «жарким сердцем Венгрии», а местную лечебную воду – «горячим золотом». Площадь термального комплекса Hungarospa – почти 30 га. Здесь есть горки, 13 бассейнов, пляж с зонтиками и лежаками и огромное меню процедур, от всевозможных массажей до лечения токами. hungarospa.hu
(Автор фото: Michal Fludra / contributor / Getty Images)
Мишкольц-Тапольца
Купальни на окраине Мишкольца расположены в естественных пещерах, вымытых термальными водами. Находиться в них полезно и приятно: карстовое озеро не горячее, а, как говорят местные врачи, «физиологически тёплое». Купальни окружает буковый лес. barlangfurdo.hu
Эгерсалок
Купальни в 8 км от города Эгер – что-то вроде венгерского Памуккале: термальные воды образовали на холме эффектную соляную шапку с естественными террасами. По соседству – два отеля, лучшим считается Saliris Resort. salirisresort.hu
Как добраться
Прямые рейсы Wizz Air (wizzair.com) из Москвы в Дебрецен, время в пути – 2,5 часа.