Миражи и реальность в Тунисе: маршрут
Тунис
Тунисцы очень любят называть свою столицу «Парижем Северной Африки». Таких условных Парижей в мире немало: норвежский Тромсё за Полярным кругом зовут «скандинавским Парижем», в Штатах одноимённых городов и поселений больше двадцати, даже в коралловой республике Кирибати есть свой официальный Париж – бывшая кокосовая плантация французского священника. Но из всех этих мест, удивительных и не очень, Тунис – единственный, где умеют выпекать по-настоящему хорошие круассаны и практически все говорят по-французски. В XVIII–XIX веках, когда Тунисом управляла династия Хусейнидов, в столице появилось большинство из сохранившихся по сей день медресе, рынков и домов в классическом арабском стиле – постройки тех времён очень хороши и вполне ухоженны. В 1881 году страна попала под французское господство, и старая медина обросла европейскими кварталами, в которых жили итальянцы и французы.
Один из таких районов – портовый Хальк-эль-Уэд на узкой песчаной косе, зажатый между солёным озером и Тунисским заливом. Здесь чудесный пляж со старомодными кафе на закатной стороне, будто сошедшими с киноафиши фильма с Клаудией Кардинале (актриса родилась здесь), маленькие марины, потрёпанные пальмы в мерцающей слюде морской соли и рестораны французских иммигрантов, где прекрасно готовят couscous au poisson – кускус с рыбой. Хальк-эль-Уэд – одна из двух вещей, ради которых нужно задержаться в столице на день-другой, вторая – Музей Бардо в одноимённом районе. Бывший дворец османского бея содержит крупнейшую в мире коллекцию древнеримских мозаик фантастической красоты и сохранности: такой нет даже в Италии.
Залив Хаммамет
Побережье Средиземного моря на северо-востоке страны находится всего в 70 километрах от столицы – дороги в этой части Туниса очень приличные, до пляжей легко добраться за час. Почему это нужно сделать: если не планируете провести несколько дней на острове Джерба (см. ниже), Хаммамет – ваш лучший шанс на качественный отдых у воды. На всём протяжении побережья между мысом Бон и Монастиром разбросаны живописные останки всевозможных античных цивилизаций, но туристов, которые дорвались до тонких песков, чистой волны и хороших рыбных ресторанов – главных местных ценностей, – руинами прельстить непросто.
Курортный город Сус на юге залива тоже стоит на фундаменте финикийских сооружений и возрастом, вероятно, старше изрядно переоценённого Карфагена: он был основан как торговый пост ещё в IX веке до н. э. Сегодня здесь торгуют в основном алкоголем и громкой музыкой (по ночам, в бесчисленных дискотеках) и очень красивой, по-настоящему впечатляющей арабской экзотикой – в местной медине. Старый город Суса – возможно, самый эффектный из всех, что есть в Тунисе: по здешним постройкам – старой касбе, защищавшей Сус от пиратских набегов, рибату, в котором жили воины-мурабиты, нескольким мечетям и медресе можно изучать историю исламской архитектуры. Местный рынок, совершенно аутентичный, – своего рода экзекуция: гвалт стоит чудовищный, от запахов пряностей, еды и благовоний голова идёт кругом, торговцы настолько бодрые и напористые, что хочется купить у них ковёр хотя бы для того, чтобы им обернуться и пройти сквозь этот строй восточных розг с наименьшим ущербом. Но именно здесь можно найти настоящий шафран – не красные лепестки красильного чертополоха, которые повсюду выдают за самую дорогую пряность, а перевязанные пучки благоуханных тычинок по десять граммов каждый. Или деликатесного каменного окуня, серебристо-голубого летрина и похожего на акулу джеша – пятнистого морского ангела. Самую породистую рыбу, впрочем, забирают ещё в пять с небольшим утра – причём не шеф-повара отелей и дорогих ресторанов, как это бывает, например, в Дубае, а сусские домохозяйки.
Джерба
Джерба – самый большой остров у берегов Северной Африки, соединённый с материком мостом на юго-востоке и паромной переправой на юго-западе. Паромом, каким бы романтичным ни казалось морское путешествие, лучше не соблазняться: за те 15 минут, что он пересекает полоску воды, успеваешь наглотаться не солёного ветра, но паров скверного топлива. Дальше, впрочем, всё будет неплохо: Джерба на порядок чище, чем материковый Тунис, отели – лучше, сервис – качественнее. Большая часть побережья представляет собой месторождение глины, но на севере и востоке остров оторочен прекрасными песками, светлыми и тонкорунными. Промышленности вблизи пляжей нет, городов тоже, поэтому море здесь по-настоящему чистое. Согласно тунисским законам, береговая полоса принадлежит всем гражданам страны: вдоль кромки прибоя в прохладные утренние часы и ближе к закату прогуливаются погонщики верблюдов и владельцы лошадей, предлагающие прокатиться за умеренную плату. В отличие от несчастных фенеков, которыми в тунисской части Сахары тычут в лицо туристам с фотокамерами, местные кони и дромадеры выглядят вполне ухоженными и довольными жизнью, а проехаться верхом по мелководью, взбивая волну в белоснежную меренгу, действительно очень здорово.
На Джербе отрывать себя от моря непросто и, более того, совершенно необязательно – за единственным исключением. Здесь находится старейшая синагога в Африке, Эль-Гриба, предположительно заложенная в 586 году до н. э., когда группа евреев из числа тех, кто спасался от вавилонского царя Навуходоносора, достигла острова. Нынешнее здание Эль-Грибы – с зелёными колоннами и залом, облицованным голубыми изразцами, относится к XIX веку, но свиток Торы, который здесь хранится, исключительно древний, а местная община очень приверженная. Евреи на Джербе живут бок о бок с мусульманами: тунисцы удивительно толерантны, а влияние ислама в современной жизни страны не слишком ощутимо – очень немногие женщины носят чадру и почти никто не молится публично, услышав воззвание муэдзина. Однажды Хабиб Бургиба, первый президент Туниса, даже выпил перед телекамерами стакан сока в Рамадан – и ни один человек, представьте себе, не пострадал.
Координаты
Виза
Для граждан России, прибывающих в страну прямым рейсом на срок до 90 дней, виза не требуется – въездной штамп ставят по прибытии в аэропорту.
Как добраться
В высокий сезон из Москвы в Тунис летают многочисленные чартеры, однако туроператоры, фрахтующие рейс, неохотно продают места без приобретённого тура. Прямых регулярных рейсов нет, но можно улететь компанией KLM (klm.com) или Air France (airfrance.ru) с пересадкой в Амстердаме или Париже соответственно: общее время в пути составит порядка семи часов.
Сезон
С мая по сентябрь море тёплое, а прибрежный ветер не такой сильный. В начале осени всё ещё можно купаться в море, а туристов уже не слишком много – идеальное время.
Отели
От звёзд тунисских отелей можно смело отнимать одну: по факту «пятёрка» оказывается приличной «четвёркой». Лучшие отели – на Джербе. Обычно они сетевые – например, Radisson Blu Palace (radisson.com).