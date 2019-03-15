  • Миражи и реальность в Тунисе: маршрут
    На пересохшем соляном озере Эль-Джерид летом часто бывают миражи.
  • Миражи и реальность в Тунисе: маршрут
    Руины древнего Карфагена
National Geographic Traveler

Миражи и реальность в Тунисе: маршрут

Тунисцы как никто умеют находить баланс между историей и современностью: рестораны здесь легко и безболезненно встраиваютcя в эффектные финикийские руины, а европейские привычки туристов — в местные обычаи.
Текст: Ксения Голованова Фото: Сергей Мухин
15 марта 2019 в 11:58
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Тунис

Тунисцы очень любят называть свою столицу «Парижем Северной Африки». Таких условных Парижей в мире немало: норвежский Тромсё за Полярным кругом зовут «скандинавским Парижем», в Штатах одноимённых городов и поселений больше двадцати, даже в коралловой республике Кирибати есть свой официальный Париж – бывшая кокосовая плантация французского священника. Но из всех этих мест, удивительных и не очень, Тунис – единственный, где умеют выпекать по-настоящему хорошие круассаны и практически все говорят по-французски. В XVIII–XIX веках, когда Тунисом управляла династия Хусейнидов, в столице появилось большинство из сохранившихся по сей день медресе, рынков и домов в классическом арабском стиле – постройки тех времён очень хороши и вполне ухоженны. В 1881 году страна попала под французское господство, и старая медина обросла европейскими кварталами, в которых жили итальянцы и французы.

  • Граффити в деревне Эрриад, что на острове Джерба, появились в 2014 году — расписывали стены 150 художников из 30 стран мира.
  • Входная дверь в классическом магрибском стиле
  • Тунисские двери с художественной клёпкой и изящными кольцами — один из самых фотогеничных объектов.

Один из таких районов – портовый Хальк-эль-Уэд на узкой песчаной косе, зажатый между солёным озером и Тунисским заливом. Здесь чудесный пляж со старомодными кафе на закатной стороне, будто сошедшими с киноафиши фильма с Клаудией Кардинале (актриса родилась здесь), маленькие марины, потрёпанные пальмы в мерцающей слюде морской соли и рестораны французских иммигрантов, где прекрасно готовят couscous au poisson – кускус с рыбой. Хальк-эль-Уэд – одна из двух вещей, ради которых нужно задержаться в столице на день-другой, вторая – Музей Бардо в одноимённом районе. Бывший дворец османского бея содержит крупнейшую в мире коллекцию древнеримских мозаик фантастической красоты и сохранности: такой нет даже в Италии.

  • Древние мозаики в Национальном музее Бардо
  • Мечеть Фадлоун на Джербе
  • В Тунисе любой уличный праздник сопровождают выступления музыкантов.
  • Амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме был построен в III столетии н. э.

Залив Хаммамет

Побережье Средиземного моря на северо-востоке страны находится всего в 70 километрах от столицы – дороги в этой части Туниса очень приличные, до пляжей легко добраться за час. Почему это нужно сделать: если не планируете провести несколько дней на острове Джерба (см. ниже), Хаммамет – ваш лучший шанс на качественный отдых у воды. На всём протяжении побережья между мысом Бон и Монастиром разбросаны живописные останки всевозможных античных цивилизаций, но туристов, которые дорвались до тонких песков, чистой волны и хороших рыбных ресторанов – главных местных ценностей, – руинами прельстить непросто.

Курортный город Сус на юге залива тоже стоит на фундаменте финикийских сооружений и возрастом, вероятно, старше изрядно переоценённого Карфагена: он был основан как торговый пост ещё в IX веке до н. э. Сегодня здесь торгуют в основном алкоголем и громкой музыкой (по ночам, в бесчисленных дискотеках) и очень красивой, по-настоящему впечатляющей арабской экзотикой – в местной медине. Старый город Суса – возможно, самый эффектный из всех, что есть в Тунисе: по здешним постройкам – старой касбе, защищавшей Сус от пиратских набегов, рибату, в котором жили воины-мурабиты, нескольким мечетям и медресе можно изучать историю исламской архитектуры. Местный рынок, совершенно аутентичный, – своего рода экзекуция: гвалт стоит чудовищный, от запахов пряностей, еды и благовоний голова идёт кругом, торговцы настолько бодрые и напористые, что хочется купить у них ковёр хотя бы для того, чтобы им обернуться и пройти сквозь этот строй восточных розг с наименьшим ущербом. Но именно здесь можно найти настоящий шафран – не красные лепестки красильного чертополоха, которые повсюду выдают за самую дорогую пряность, а перевязанные пучки благоуханных тычинок по десять граммов каждый. Или деликатесного каменного окуня, серебристо-голубого летрина и похожего на акулу джеша – пятнистого морского ангела. Самую породистую рыбу, впрочем, забирают ещё в пять с небольшим утра – причём не шеф-повара отелей и дорогих ресторанов, как это бывает, например, в Дубае, а сусские домохозяйки.

  • Вид из Карфагена на Средиземное море и городок Сиди-Бу-Саид
  • В пещерном городке Матмата снимали сцены из «Звёздных войн».
  • Местные дромадеры — более умные и социальные, чем их двугорбые сородичи.

Джерба

Джерба – самый большой остров у берегов Северной Африки, соединённый с материком мостом на юго-востоке и паромной переправой на юго-западе. Паромом, каким бы романтичным ни казалось морское путешествие, лучше не соблазняться: за те 15 минут, что он пересекает полоску воды, успеваешь наглотаться не солёного ветра, но паров скверного топлива. Дальше, впрочем, всё будет неплохо: Джерба на порядок чище, чем материковый Тунис, отели – лучше, сервис – качественнее. Большая часть побережья представляет собой месторождение глины, но на севере и востоке остров оторочен прекрасными песками, светлыми и тонкорунными. Промышленности вблизи пляжей нет, городов тоже, поэтому море здесь по-настоящему чистое. Согласно тунисским законам, береговая полоса принадлежит всем гражданам страны: вдоль кромки прибоя в прохладные утренние часы и ближе к закату прогуливаются погонщики верблюдов и владельцы лошадей, предлагающие прокатиться за умеренную плату. В отличие от несчастных фенеков, которыми в тунисской части Сахары тычут в лицо туристам с фотокамерами, местные кони и дромадеры выглядят вполне ухоженными и довольными жизнью, а проехаться верхом по мелководью, взбивая волну в белоснежную меренгу, действительно очень здорово.

  • Живущие в пустыне Сахара туареги закрывают лицо длинным платком — шешем
  • В Сахаре иногда встречаются оазисы с рощами финиковых пальм
  • Девушки в древней синагоге Эль-Гриба на острове Джерба
  • Расположенная на юге страны пустыня Сахара занимает примерно четверть территории Туниса.

На Джербе отрывать себя от моря непросто и, более того, совершенно необязательно – за единственным исключением. Здесь находится старейшая синагога в Африке, Эль-Гриба, предположительно заложенная в 586 году до н. э., когда группа евреев из числа тех, кто спасался от вавилонского царя Навуходоносора, достигла острова. Нынешнее здание Эль-Грибы – с зелёными колоннами и залом, облицованным голубыми изразцами, относится к XIX веку, но свиток Торы, который здесь хранится, исключительно древний, а местная община очень приверженная. Евреи на Джербе живут бок о бок с мусульманами: тунисцы удивительно толерантны, а влияние ислама в современной жизни страны не слишком ощутимо – очень немногие женщины носят чадру и почти никто не молится публично, услышав воззвание муэдзина. Однажды Хабиб Бургиба, первый президент Туниса, даже выпил перед телекамерами стакан сока в Рамадан – и ни один человек, представьте себе, не пострадал.

  • Белый и синий — два главных цвета на улицах городка Сиди-Бу-Саид.
  • Декоративная арабская каллиграфия на фасаде одного из домов Сиди-Бу-Саида

Координаты

Виза

Для граждан России, прибывающих в страну прямым рейсом на срок до 90 дней, виза не требуется – въездной штамп ставят по прибытии в аэропорту.

Как добраться

В высокий сезон из Москвы в Тунис летают многочисленные чартеры, однако туроператоры, фрахтующие рейс, неохотно продают места без приобретённого тура. Прямых регулярных рейсов нет, но можно улететь компанией KLM (klm.com) или Air France (airfrance.ru) с пересадкой в Амстердаме или Париже соответственно: общее время в пути составит порядка семи часов.

Сезон

С мая по сентябрь море тёп­лое, а прибрежный ветер не такой сильный. В начале осени всё ещё можно купаться в море, а туристов уже не слишком много – идеальное время.

Отели

От звёзд тунисских оте­лей можно смело отнимать одну: по факту «пятёрка» оказывается приличной «четвёркой». Лучшие отели – на Джербе. Обычно они сетевые – например, Radisson Blu Palace (radisson.com).

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№68, февраль — март 2019).
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