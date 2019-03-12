Жемчужина двух морей: фоторепортаж из Бахрейна
Королевство Бахрейн, самая крошечная арабская страна мира и самое маленькое государство Азии, находится на архипелаге из 33 природных и множества искусственных островов. Его название можно перевести с арабского языка как «Два моря» – «бахр» означает море, а «иснайн» – два (вторым морем считались источники пресной воды, веками питающие местные деревья).
У Бахрейна нет сухопутных границ ни с одной страной, и попасть сюда можно лишь по воздуху или по 26-километровому мосту короля Фахда, ведущему в Даммам в Саудовской Аравии. И это только добавляет поездке сюда экзотичности. 92% территории королевства – пустыня, 161 километр – побережье с отличными пляжами мелкого песка, и меньше 3% земли используется для сельского хозяйства – прежде всего плантаций финиковых пальм. Когда-то Бахрейн жил за счёт добычи и экспорта жемчуга – благодаря обильным подземным источникам моллюски более активны и усерднее полируют жемчужину, отчего она становится ещё более яркой и сияющей. В конце 1920-х годов, после выхода на международный рынок искусственного жемчуга, старинный промысел приказал долго жить – тогда-то и началась бахрейнская нефтяная эра: именно здесь впервые на Аравийском полуострове было найдено чёрное золото.
Компактные размеры Бахрейна имеют значение – отдыхая в одном из пляжных отелей королевства, легко совершать экскурсии по его памятникам: не случайно в 2012 году Манама была столицей арабской культуры. Гуляя по городу, непременно загляните в одну из крупнейших мечетей мира, мраморную Аль-Фатех, купите сувениры на Старом рынке Баб-аль-Бахрейн, посетите открывшийся семь лет назад Национальный театр Бахрейна и старинные форты Калат-аль-Бахрейн и Арад. Нельзя пропустить и Национальный музей страны – здесь можно узнать всё о бахрейнском жемчуге и увидеть древний погребальный курган в разрезе: их в стране 85 000! Лишь в середине XX века выяснилось, что крупнейший в мире доисторический некрополь – всё, что осталось от могущественной языческой цивилизации Дильмуна, «земли благородных» и предтечи Вавилона, которая контролировала морскую и караванную торговлю между крупнейшими городами Месопотамии и Индии 3000 лет до нашей эры. Более приятный способ познакомиться с Дильмуном – отправиться в аквапарк Lost Paradise of Dilmun и скатиться с горки в потоке брызг пресной воды, которая до сих пор даёт жизнь Бахрейну.
Координаты
Виза
Туристическую визу Бахрейна можно получить по прибытии в международный аэропорт страны. Срок её действия – две недели (визу можно продлить ещё на 14 дней), стоимость – около $14.
Сезон
Высоким сезоном в Бахрейне считаются периоды с сентября по ноябрь и с февраля по май. В марте в Бахрейне вновь пройдёт этап «Формулы-1» (bahraingp.com), на который съезжаются любители гонок со всего мира, а в апреле–мае – колоритный Фестиваль народных традиций и фольклора (culture.gov.bh).
Как добраться
Из Москвы в Бахрейн удобнее всего лететь прямыми рейсами авиакомпании Gulf Air (gulfair.com). Другой вариант – туры компании Coral Travel (coral.ru), чартеры которой летают в Манаму с октября прошлого года.
Транспорт
Общественный транспорт в Бахрейне не очень развит, хотя разные части Манамы и другие города связаны автобусами компании Bahrain Bus (bahrainbus.bh), отправляющимися с главной автобусной станции. Удобнее всего путешествовать по стране на арендованном автомобиле – офисы прокатных контор есть как в городе, так и на территории аэропорта Манамы. Другой вариант – воспользоваться услугами такси (самые популярные сервисы – Uber, uber.com и Careem, careem.com) или экскурсионных бюро.
Где остановиться
В Бахрейне есть как городские деловые отели, так и пляжные и пустынные курорты. Футуристическая башня Four Seasons Bahrain Bay (fourseasons.com) высится на собственном крошечном островке с частным пляжем, вблизи от главных достопримечательностей Манамы. ART Rotana Hotel (rotana.com) находится на искусственном архипелаге Амвадж. Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa (sofitel.accorhotels.com) специализируется на талассотерапии. Al Areen Palace & Spa включает в себя виллы с индивидуальными бассейнами и обширным спа-центром.
Сувениры
Традиционные сувениры – восточную одежду, сладости, благовония и знаменитый бахрейнский жемчуг стоит искать на Старом рынке Манамы, а также на рынке второго по размерам города страны – Мухаррака. City Center (citycentrebahrain.com) – крупнейший шопинг-молл страны с классическими магазинами одежды, обуви, часов, парфюмерии и украшений. Недавно открылся и шопинг-центр The Avenues (the-avenues.com) с модными бутиками и гастрономическими ресторанами.
Еда
Как и в большинстве стран Ближнего Востока, лучшие рестораны имеет смысл искать в лучших же отелях и шопинг-моллах. Помимо них стоит отметить пешеходный квартал Block 338 (Rd No 3831, Manama) в столичном районе Адлия, где представлены, кажется, все кухни мира, заведения девелоперского проекта Water Garden City (watergardencity.com) в манамском районе Сиф, а также рестораны в The Lagoon (amwaj.bh) в городе Мухаррак.