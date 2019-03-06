Упряжки, снегоступы и ледолазание: 8 необычных видов зимнего спорта
Фрирайд
Свободное катание начинается там, где заканчиваются трассы. Главная радость опытных горнолыжников и сноубордистов, фрирайд имеет столь же мало общего со скольжением по выглаженным трассам, сколько катание на парковой лошадке – с вольным галопом по степи. Сейчас на многих курортах специально оставляют необработанные участки и спуски для любителей кататься по-дикому. Техника фрирайда несколько отличается от обычной, поэтому следует пройти обучение, а на любые серьёзные вылазки отправляться только с гидом. Курс лавинной безопасности тоже обязателен для каждого, кто хочет кататься вне трасс.
Где: Ля-Грав, Франция
Ущелье на северном склоне неприступной горы Ла-Мейж – одно из самых фрирайдовых мест в Альпах. На леднике Ла-Жироз всего три размеченные трассы. Всё остальное – пространство для потрясающего фрирайда: отродясь не видавшие ратрака спуски по 9–11 км с перепадом высот в 2000 м и уклоном под 50 градусов, узкие кулуары, языки ледника и поля нетронутого снега. В здешние горы нельзя соваться без проводника, но хорошие гиды, в отличие от хороших отелей, в Ля-Граве имеются.
Где ещё:
Шамони (Франция) – грандиозные возможности для катания офф-пист на склонах Монблана, главный аттракцион – 22-километровый спуск по Белой долине, самый длинный в Альпах.
Вербье (Швейцария) – один из первых курортов Швейцарии по количеству доступных внетрассовых спусков и арена чемпионата мира по фрирайду.
Приэльбрусье (Россия) – о катании по нереально крутым (до 60 градусов!) гребням и кулуарам Чегета и бескрайним снежным полям Эльбруса опытные лыжники и сноубордисты всегда говорят с восторженным придыханием.
А ещё: Скитуринг
Горнолыжные походы «отсюда и до лучшего спуска» – пожалуй, самый интересный формат фрирайда. На швейцарском курорте Кран-Монтана в кантоне Вале есть целый скитур-полигон для начинающих: 15 маршрутов разной сложности, некоторые – с ночёвками в горных приютах и внетрассовым катанием. Прекрасные маршруты можно найти в итальянском регионе Доломити-Суперски, особенно впечатляют прогулки к скалам Тре-Чиме и Чинкве-Торри, а также вокруг горного массива Мармолада.
Озёрные коньки
Озёрные коньки (nordic skates) – длинные и широкие полозья, которые крепятся на лыжные или обычные ботинки: на таком снаряде изящную подсечку не исполнишь, зато можно преодолевать большие расстояния. Техника примерно та же, что и при коньковом ходе на беговых лыжах, палки тоже используются – лучше специальные, но подойдут и обычные лыжные. На озёрных коньках отправляются в трекинг по естественным водоёмам – качество льда для этих «внедорожников» большого значения не имеет. Даже не самый тренированный человек способен проходить на коньках 20–30 км в день с остановками на чай и селфи.
Где: Байкал, Россия
К февралю великое озеро обычно полностью замерзает, за исключением участка у истока Ангары. Ветер сносит почти весь снег к восточному берегу, открывая сотни километров чистого льда, прозрачного настолько, что порой можно разглядеть дно. Катиться по такому – удовольствие, которое можно растянуть на несколько дней: коньковые походы по Байкалу предлагают многие туркомпании. Для озера даже придумали специальную модель коньков – байсы. Обычно маршруты лежат вокруг Ольхона, где лёд практически всегда остаётся чистым, а ночевать предлагается на турбазах и в хостелах. Иногда следом за участниками едет машина, но чаще вещи везут на санях-волокушах – на гладком льду их вес практически не чувствуется.
Где ещё:
Швеция — считается, что именно здесь придумали озёрные коньки, и они до сих пор весьма популярны; дорожки для катающихся расчищают практически на всех замёрзших водоёмах страны. Особенно интересны для ледовых прогулок озёра Венерн, Веттерн и Меларен, на островах которого стоит Стокгольм.
Финляндия — маршруты для коньковых прогулок проложены по озёрам и рекам практически во всех нацпарках, один из самых длинных и живописных – в парке Линнансаари в Савонлинне (около 40 км).
Нидерланды – конькобежный ультрамарафон «Элфстедентохт» считается самым длинным в мире, 200-километровая дистанция начинается и заканчивается в Леувардене, проходя через 11 городов. Участники тратят на неё менее суток, туристы же, если позволяет погода и состояние льда на каналах, могут пройти маршрут со всеми остановками, благо с отелями и ресторанами по дороге проблем нет.
Собачьи упряжки
Эта забава только на первый взгляд кажется детской: упряжка из шести собак разгоняется до 40 км/ч, на поворотах сани так и норовят завалиться на бок, и острые ощущения гарантированы. Особенно если не ограничиться ролью пассажира. Управляют собаками голосом, а останавливают упряжку, нажимая ногой на специальный тормоз. Агрессия у ездовых пород отсутствует на генетическом уровне, а забота о человеке – что-то вроде рефлекса. Дневной выезд обычно включает посещение собачьей фермы, инструктаж, катание и угощение. В программе-максимум – многодневное сафари туда, куда и в самом деле добираться три дня на собаках.
Где: Гренландия
Зима здесь длится девять месяцев, и собаки до сих пор – не развлечение, а часть обычной жизни инуитов. Например, в городе Илулиссате на 5000 жителей приходится 4000 хаски, а упряжки столь же привычны, как велосипеды в Голландии. Самые интересные маршруты по острову проложены к северу от Полярного круга, вдоль южной границы ледовых полей и по побережью. Во время трёхдневного сафари можно проехать сотни километров и забраться в самые дикие уголки острова (с ночёвками в кемпингах и охотничьих хижинах).
Где ещё:
Лапландия (Финляндия) — помимо визитов на собачьи фермы, мастер-классов с выдачей «прав каюра» и поездок по национальным паркам здесь есть серьёзные экспедиции, участники которых сами строят укрытия на привалах и готовят еду на костре.
Якутия (Россия) — школа каюра включает не только курс управления нартами, но и посещение этнографических центров, общение с шаманами и знакомство с традициями местных жителей.
А ещё:
Сафари на оленях
В этнографических турах по Полярному Уралу всё по-настоящему: тундра, нарты, унты и олени. По дороге обычно заезжают на горячие источники и к самоедским местам силы у ручья Пымвашор.
Скиджоринг
Езда на горных или беговых лыжах на буксире за лошадью или собаками – новое повальное увлечение. Трассы для скиджоринга с собаками есть почти на всех горнолыжных курортах США, Канады, Скандинавии и Западной Европы. А скиджоринг с лошадками предлагают в Санкт-Морице, Межеве, Лехе и Давосе.
Снегоступы
Конструкция снегоступов позволяет гулять по глубоким сугробам и забираться в самые труднодоступные и живописные уголки, и при этом уставать меньше, чем на обычной прогулке. Подходит даже людям без всякой спортивной подготовки – скучно не будет, только оденьтесь потеплее.
Где: Крвавец, Словения
На ближайшем к Любляне и признанном лучшим в стране горнолыжном курорте снегоступы необычайно популярны. Один из самых впечатляющих маршрутов – с ночёвкой в деревне иглу: в программе мастер-класс по строительству снежной хижины, катание на санях, сноугольф и фондю.
Где ещё:
Швейцария – ходить на снегоступах предлагают везде, где есть снег, но Швейцария лучше всех по части инфраструктуры, количеству маркированных троп с горными хижинами и выбору экскурсий с гидами, зачастую бесплатных.
Ледолазание
Карабкаться по замёрзшим водопадам, обледеневшим скалам и прочим сосулькам сложно, но красиво. Чтобы добиться в этом успехов, требуются годы тренировок, но лёгкий маршрут может пройти любой человек в хорошей физической форме: обращаться с ледорубом, кошками, страховочными карабинами и жумаром научат перед стартом.
Где: Исландия
Это одна из лучших в мире естественных площадок для того, чтобы прокачать навыки ледолазания. Для новичков здесь есть специально подготовленные лёгкие маршруты: на прогулку по ледникам Ватнайёкюдль и Свинафелльсьёкулл на южном побережье берут всех, кто старше 14 лет.
Где ещё:
Кинлочвен (Шотландия) – Ice Factor – самый большой в мире крытый комплекс для ледолазания. Для продвинутых устраивают ледовые восхождения на Бен-Невис и другие вершины Великобритании.
Орей (США) — огромный каньон с обледеневшими стенами в Колорадо, уникальная площадка, где проходят главные мировые фестивали по ледолазанию.
Киров (Россия) — в спорткомплексе «Трамплин» на стендах и искусственных сосульках тренируются все ведущие спортсмены России.
Фэтбайк
Горный велосипед на толстых покрышках может без проблем катиться по любой заснеженной местности: с появлением этих вездеходов традиционные программы маунтинбайкинга на горных курортах превратились во всесезонное удовольствие.
Гдe: Ливиньо, Италия
Курорт одним из первых стал предлагать фэтбайки напрокат и прокладывать специальные маршруты. Сегодня здесь около 20 км зимних велотрасс и разработано множество фэтбайк-туров разной сложности (livigno.eu/en/fat-bike). Новичков катают по долине, более опытным предлагают кросс-кантри по лесным тропам, а продвинутые катальщики могут отправиться в настоящее приключение с ужином в горной хижине или на ночную экскурсию в долину Валь-Федерия.
Где ещё:
Гштад (Швейцария) – ещё один пионер фэтбайкинга, где каждую зиму проходит велофестиваль.
Аляска (США) – место, где «толстячков» и придумали, здесь много подходящих трейлов – например, 25-километровая трасса в парке Кинкейд неподалёку от Анкориджа.
Китцбюэль (Австрия) — туры на фэтбайках с гидами здесь предлагаются как альтернатива экскурсиям на лыжах и снегоступах.
А ещё:
Ледовый картинг
Карты для езды по снегу снабжены специальными пупырчатыми шинами, ремнями безопасности и полностью регулируемыми сиденьями, которые позволяют приспособить карт для гонщика любого возраста. На трассе в Вербье они также оборудованы пультом дистанционного управления – чтобы притормаживать слишком борзых гонщиков (kartingextremeverbier.com). В Куршевеле гоняют по льду на багги-карах, к обучению допускают с 12 лет
(courchevel.com).
Ледовое ралли
В горах любой водитель – в некотором роде экстремал: попробуйте-ка преодолеть узкий обледеневший серпантин на перевале. Но здесь же можно и научиться делать это без потери большого количества нервных клеток. На ледяных полигонах в Альпах всех желающих обучают искусству экстремального вождения как на обычных автомобилях, так и на гоночных. Например, во французском Альп-д'Юэз обучение проводят на той самой трассе, где устраивают знаменитые ледовые гонки Trophée Andros (evodriver.fr).
Беговые лыжи
Несмотря на тревожные воспоминания об уроках физкультуры, прогулки на беговых лыжах – один из самых приятных видов зимнего спорта. К тому же доступный повсеместно и лёгкий в освоении.
Где: Юлляс, Финляндия
В Финляндии, кажется, начинают ходить на лыжах сразу же, как научатся ходить на ногах. Прекрасно подготовленные дорожки со всей инфраструктурой есть не только в каждом городе, но и в любой деревне. Самой протяжённой и разветвлённой считается сеть маршрутов курорта Юлляс в Лапландии. Их 330 км, помимо простых трасс для спокойной ходьбы есть скоростные, со сложным профилем, хитро петляющие по лесам и сопкам – и на всех есть кафе и лааву (укрытия от снега и ветра).
Где ещё:
Шушен (Норвегия) – лыжный рай в 20 км от Лиллехаммера, где тренируются все норвежские звёзды, 350 км идеальных трасс среди лесов и гор.
Зеефельд (Австрия) – тирольская столица беговых лыж: сеть маршрутов – более 245 км.
Красная Поляна (Россия) – лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» – один из крупнейших в мире, на этих трассах проводились олимпийские заезды.
А ещё:
Биатлон
Присутствие огнестрельного оружия превращает лыжную прогулку в адреналиновое приключение – может ли быть что-то более захватывающее, чем погоня с выстрелами? Разовые уроки предлагают многие лыжные клубы – новичкам обычно выдают не пневматические, а лазерные винтовки. Пострелять на биатлонном стрельбище новичкам разрешают в итальянском Ливиньо, уроки бега и стрельбы предлагает горнолыжная школа ESF на альпийских курортах Франции, развлекательные и обучающие программы есть в лыжных центрах Норвегии.
Лыжные походы
Идти по готовой лыжне и торить её самому – очень разные вещи. Лыжный поход даже по ближайшему Подмосковью даёт каждому участнику почувствовать себя немножечко Амундсеном. Но если есть силы, опыт и желание, можно не ограничиваться вылазками выходного дня, а решиться на настоящее многодневное приключение. Особенно интересны лыжные походы по Карелии, Алтаю и Уралу (с ночёвками на турбазах или кемпингах). В Европе приятный формат путешествия – hut-to-hut, от одной горной хижины к другой, таких много в Альпах.
Сноукайтинг
Кайт – большой воздушный змей. Летом к нему цепляют вейк или скейт, а зимой кайтеры сколь-зят по снегу и льду на сноу-бордах. Минимальное трение позволяет легко развивать высокую скорость, преодолевать большие расстояния и даже взбираться на небольшие горки. Чтобы покататься от души, зимнему кайтеру достаточно иметь в распоряжении большое открытое пространство – поле, озеро, излучину реки или пологое плато.
Где: Обертауэрн, Австрия
Любителям полетать над снегом здесь раздолье – гладкие широкие поляны, пологие плато и длинные выкаты, гарантированный снег и стабильный ветер 160 дней в году. Именно здесь появилась первая в Европе сноукайт-школа, сегодня – одна из самых авторитетных (hangon-kiteboarding.com).
Где ещё:
Хаугастол (Норвегия) – плато площадью- 6500 кв. км – один из лучших спотов в Европе, ветер с силой 7–20 м/с дует шесть дней из семи.
Озеро Оулуярви (Финляндия) – водное пространство площадью почти 1000 кв. км с множеством красивых островов, настоящий рай для снежного кайтинга и место проведения одного из этапов чемпионата мира.
Мончегорск (Россия) – озёра с гладким снегом, дивные виды и хороший ветер делают Кольский полуостров столицей российского зимнего кайта. Для продвинутых предлагается катание по тундре, а в апреле здесь проходит 100-километровый сноукайтовый супермарафон IMANDRAproject.
А ещё:
Параглайдинг
Особенность альпийской розы ветров – стабильные восходящие потоки, делающие полёты на параплане доступными для всех. Новички летают в тандеме с инструктором на специальном «кресле». Одна из самых известных школ параглайдинга – в Шамони (Франция), среди её преимуществ – возможность полетать вокруг Монблана.
Спидфлай (спидрайдинг)
Забава для настоящих адреналиновых маньяков – кататься на горных лыжах и параплане одновременно. Купола специальной конструкции позволяют разгоняться до 100 км/ч, взлетать на 1,5–3 м и преодолевать любые склоны. Лучшими спотами считаются российский Шерегеш, французские Лез-Арк и Вальфрежюс (здесь действует несколько авторитетных школ) и австрийский Тальгау.
Санки
Нет большей радости для человека, чем ухнуть с горки на хорошей скорости. Сегодня вместо облитого водой пригорка вас ждут специальные трассы с подъёмником, а вместо картонки или портфеля – куда более безопасные и управляемые девайсы. Тобоганы, тюбы-ватрушки, надувные эйрборды, снегокаты, ледянки – список спусковых механизмов не поддаётся исчислению и перечислению, каждый год изобретают что-то новенькое. Самые впечатляющие санные трассы имеют протяжённость в несколько километров и серьёзный перепад высот, а спуск по ним может занимать более получаса.
Где: Алеч-Арена, Швейцария
13-километровая санная трасса Фишеральп-Лакс хоть и не самая длинная в Европе, но зато самая живописная: этот регион Бернских Альп был включён в Список наследия ЮНЕСКО как красивейший природный ландшафт. На старте, на высоте 2222 м, открывается головокружительная панорама с зубом Маттерхорна, а затем спуск серпантинит вниз по старейшему в Швейцарии реликтовому лесу. По вторникам открыто ночное катание: участникам выдают налобные фонарики и угощают их фондю.
Где ещё:
Брамберг (Австрия) — здесь расположена самая длинная в стране санная трасса протяжённостью 14 км и с перепадом высот 1300 м.
Осло (Норвегия) — название Korketrekkeren («штопор») даёт некоторое представление о том, чего ждать от трассы, в прошлом использовавшейся для соревнований по бобслею и санному спорту.
А ещё:
Бобслей
По олимпийской трассе на курорте Ла-Плань (Франция) может скатиться любой желающий. Участок в 1,5 км, на который приходится 19 поворотов, робкие преодолевают в мягком фан-бобе, отчаянные – в настоящем, с профессиональным пилотом (разгон до 130 км/ч!).
Сноутюбинг
В США для катания на ватрушках строят целые парки, один из крупнейших – Sunburst Winter Sports Park в Вайоминге с 45 спусками разной длины.
Сноурафтинг
Звучит пугающе, но на самом деле спуск со снежной горки на резиновой лодке – милое семейное развлечение, которое особенно популярно на японских лыжных курортах.