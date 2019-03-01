Пещерный лабиринт под землёй: Сак-Актун, Мексика
– Вы должны подписать официальный документ, – сообщил мне гид по имени Перфекто. – Он о том, что в случае вашей смерти все ваши вещи достаются мне.
– А что? Смертность большая?
– Ну, если 50% группы возвращаются живыми, то я считаю, что это хороший день.
Так началось наше путешествие к крупнейшим пещерам Мексики. Длина подземной реки, которая течёт по этим лабиринтам, – около 350 км. Вход прячется в джунглях.
– Перфекто, а трогать цветы и деревья можно?
– Можно. Будет ожог второй степени. Но кто я такой, чтобы тебе что-то запрещать?
Юкатанский лес – это зелёное покрывало из переплетённых лиан, колючих кустов, ротанговых пальм и тростников, где снуют игуаны, ящерицы, носухи и прочая шустрая фауна. Проще передвигаться по воздуху – по системе зиплайнов. Пока мы шли по тропинке к началу верёвочной дороги, перед нами сквозь чащу промчались на квадроциклах лихие парни, забрызганные грязью.
– Учёные, – пояснил Перфекто. – Серьёзно. Археологи из National Geographic. Тут в пещере они нашли скелет мамонта, который жил 10 млн лет назад. – И с нежностью добавил: – Девочка. Назвали Найя.
На хлипком мостике у старта зиплайна предупреждают: нужно пристегнуться карабином к железному канату вдоль перил и на каждом повороте отстёгиваться и перестёгиваться обратно. «Какая глупость! – подумала я. – Так я до утра ползти буду...» Но тут подул ветерок. Мост на высоте 50 м зашатало из стороны в сторону.
– Перфекто, можно я не поеду на зиплайне, а пойду пешком? Вот, например, что у вас там? Тропинка?
– Там у нас Гватемала, а ты мне так надоела, что ещё одно слово – и я действительно сброшу тебя вниз!
В юкатанском лесу сотни сенотов – естественных колодцев, образовавшихся при обрушении сводов пещер. Майя верили, что это входы в царство мёртвых, где живут духи, и считали колодцы священными. Ну а Сак-Актун – это мать всех сенотов. Главное священное подземелье, индейская река забвения. В сеноте можно купаться-, только если и душа у тебя чиста и свободна. Раньше шаманы жгли на входе благовония, пели песни на юкатекском языке и проводили обряды очищения, которые могли длиться до пяти дней. Сейчас верят на слово.
– Осторожнее, – предостерёг Перфекто, когда мы поплыли по подземной реке из одного сенота в другой. – Там на дне трупы участников предыдущих экскурсий. А если серьёзно, здесь недавно нашли останки человека, которым 10 000 лет, – учёные, ну, ты помнишь.
Подземная река – это лабиринт белых залов, где вода тысячелетиями вымывала причудливые скульптуры. На сводах летучие мыши, ряды сталактитов образуют сказочные шатры. Иногда они нависают так низко над водой, что приходится нырять. Говорят, здесь водятся пираньи, слепые рыбы-тетры и сомы. А на сталактитах живут пауки птицееды-голиафы. Вода удивительно прозрачна: если подсветить фонариком, река забвения переливается всеми оттенками синего.
На юкатекском «спасибо» – jum bo’otik. Перед тем как расстаться, я выяснила это у Перфекто – хотелось поблагодарить его на языке предков.
– Сколько же у тебя вопросов!
– Ну, я пишу колонки для National Geographic Traveler.
– Что же сразу не сказала? Я бы был повежливее... Знаешь что, если напишешь про меня, покажу тебе ещё одну древнюю пещеру, о которой вообще никто не знает. Идёт?
Идёт, Перфекто. Показывай!