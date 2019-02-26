Нефритовая комната, хаммам и японские купальни: как парятся в разных странах
Сауна
Для финнов сауна (кстати, они говорят «соу-на») – предмет гордости, национальная идея и почти религия. Недаром здесь принято сначала строить баню и только потом уже – дом. В Финляндии на пять миллионов населения приходится около двух миллионов саун, их можно обнаружить не только в отелях или квартирах, но и в специальных автобусах, кабинках горнолыжного подъёмника или колеса обозрения в центре Хельсинки. Парная есть даже в здании парламента – и зачастую встречи с иностранными дипломатами проводятся именно там.
Классическая финская баня – это обитое деревом помещение, наполненное сухим горячим воздухом. Здесь всегда полумрак и никаких других запахов, кроме аромата берёзового веника vasta (или vihta – в зависимости от того, в каком районе страны происходит дело). Кстати, финны им по коже не хлещут, а легко похлопывают. Поддать пару можно в любой момент, плеснув из ковшика (kippo) на камни (kiuas). В саунах проводят довольно много времени, и местные жители порой тут же и обедают, поджаривая сардельки прямо на каменке. Суетиться после бани не принято: в финском языке даже есть выражение saunamajuri («после сауны»), которое означает особенное состояние души и тела, когда нет никакого желания торопиться, а хочется просто побыть немного в тишине и покое.
Онсэн
В живущей в прямом смысле слова на вулканах Японии – огромное количество термальных источников, и издревле на них строили купальни – онсэны. При них, как правило, есть и гостиница – рёкан, этакий японский санаторий. Многие из них построены несколько веков назад и до сих пор управляются членами одной и той же семьи, но и современные строятся по образу и подобию древних – матрасы-футоны вместо кроватей, бумажные перегородки, а в душевой – ванна-офуро: что-то вроде деревянного ящика, наполненного водой. В онсэны приходят расслабиться, что включает созерцание природы из открытого бассейна. Порой для пущей сосредоточенности гостям подают саке на плавающих подносах.
Обычно в купальнях несколько обычных бассейнов и парочка экзотических – например, сухая ванна, наполненная опилками, песком или камнями, или фурако – баня-бочка. Если вода в бассейнах не природная, а нагреваемая обычным способом, то такое заведение называется сэнто. Стоит иметь в виду, что вода в бассейнах и гидромассажных ваннах в Японии довольно горячая. И что мыло, шампуни и прочие гигиенические принадлежности принято приносить с собой. А вот полотенца (большое, чтобы вытираться после душа, и маленькое, чтобы взять с собой в зону купания) выдадут. Ещё одно важное правило: халат-юката запахивают на правую сторону (на левую запахивается только похоронное кимоно).
Хаммам
Так сегодня называют любую парную с влажным паром, но настоящий турецкий хаммам – это не про пар. Турецкая баня – целый ритуал, который занимает несколько часов: так на Ближнем Востоке адаптировали идею римских терм. В хаммаме не очень жарко (+30...+50 °С), но очень влажно, поэтому парные обычно накрывает высокий купол – чтобы конденсат стекал по стенкам, а не капал на головы собравшихся.
В центре харарета – главной парной – стоит большой тёплый мраморный постамент – гёбек-таши. На него теллак – хаммамщик, крепкий дяденька с огромными кулаками или пожилая усатая женщина в гидрокостюме, – укладывает своих подопечных, чтобы сначала вымыть как младенцев, растирая жёсткой варежкой кесе, а затем сделать мыльный массаж с огромным количеством взбитой пены. Иногда после или вместо пенного массажа делают расслабляющий массаж с ароматическими маслами. Напоследок осоловевшего клиента ведут к каменной нише у стены, там окатывают прохладной водой и отправляют в соседнюю комнату – приходить в себя со стаканчиком турецкого чая и сладостями.
В Марокко всё примерно так же, но большого стола может не быть, а для пенного массажа используется специальное оливковое мыло – савон бельди.
Чимчильбан
Традиционная корейская баня меньше всего похожа на баню – это скорее общественное пространство для досуга и отдыха, где комплекс с парными и бассейнами – лишь часть аттракциона. Сюда приходят не столько поплескаться, сколько приятно провести время с друзьями и семьёй и даже остаются на ночь – чимчильбаны открыты круглосуточно, для сна и отдыха есть отдельные комнаты или залы с перегородками, но можно улечься спать на тёплом полу (ондоле) там, где сморило, тут так принято. В общем зале все сидят на полу, пьют сладкий рисовый чай и едят варёные яйца.
Банные отделения уже имеют разделение по половому признаку – там положено находиться без пижамы. Помимо всевозможных парных, саун, бассейнов и джакузи в больших чимчильбанах имеются и комнаты для стоунтерапии, солевые и ледяные комнаты, массажные столы, на которых беспощадные бабушки и дедушки в форменных чёрных трусах делают желающим энергичный скраб-массаж. Поначалу кажется, что с тебя заживо сняли кожу, но потом обнаруживается, что кожа на месте – нежная, как у младенца, зато от джетлага, усталости и стресса не осталось и следа.
В живущей в прямом смысле слова на вулканах Японии — огромное количество термальных источников, и издревле на них строили купальни — онсэны. При них, как правило, есть и гостиница — рёкан, этакий японский санаторий. Многие из них построены несколько веков назад и до сих пор управляются членами одной и той же семьи, но и современные строятся по образу и подобию древних — матрасы-футоны вместо кроватей, бумажные перегородки, а в душевой — ванна-офуро: что-то вроде деревянного ящика, наполненного водой. В онсэны приходят расслабиться, что включает созерцание природы из открытого бассейна. Порой для пущей сосредоточенности гостям подают саке на плавающих подносах.
Обычно в купальнях несколько обычных бассейнов и парочка экзотических — например, сухая ванна, наполненная опилками, песком или камнями, или фурако — баня-бочка. Если вода в бассейнах не природная, а нагреваемая обычным способом, то такое заведение называется сэнто. Стоит иметь в виду, что вода в бассейнах и гидромассажных ваннах в Японии довольно горячая. И что мыло, шампуни и прочие гигиенические принадлежности принято приносить с собой. А вот полотенца (большое, чтобы вытираться после душа, и маленькое, чтобы взять с собой в зону купания) выдадут. Ещё одно важное правило: халат-юката запахивают на правую сторону (на левую запахивается только похоронное кимоно).
Хаммам
Так сегодня называют любую парную с влажным паром, но настоящий турецкий хаммам — это не про пар. Турецкая баня — целый ритуал, который занимает несколько часов: так на Ближнем Востоке адаптировали идею римских терм. В хаммаме не очень жарко (+30…+50 °С), но очень влажно, поэтому парные обычно накрывает высокий купол — чтобы конденсат стекал по стенкам, а не капал на головы собравшихся.
В центре харарета — главной парной — стоит большой тёплый мраморный постамент — гёбек-таши. На него теллак — хаммамщик, крепкий дяденька с огромными кулаками или пожилая усатая женщина в гидрокостюме, — укладывает своих подопечных, чтобы сначала вымыть как младенцев, растирая жёсткой варежкой кесе, а затем сделать мыльный массаж с огромным количеством взбитой пены. Иногда после или вместо пенного массажа делают расслабляющий массаж с ароматическими маслами. Напоследок осоловевшего клиента ведут к каменной нише у стены, там окатывают прохладной водой и отправляют в соседнюю комнату — приходить в себя со стаканчиком турецкого чая и сладостями.
В Марокко всё примерно так же, но большого стола может не быть, а для пенного массажа используется специальное оливковое мыло — савон бельди.
Чимчильбан
Традиционная корейская баня меньше всего похожа на баню — это скорее общественное пространство для досуга и отдыха, где комплекс с парными и бассейнами — лишь часть аттракциона. Сюда приходят не столько поплескаться, сколько приятно провести время с друзьями и семьёй и даже остаются на ночь — чимчильбаны открыты круглосуточно, для сна и отдыха есть отдельные комнаты или залы с перегородками, но можно улечься спать на тёплом полу (ондоле) там, где сморило, тут так принято. В общем зале все сидят на полу, пьют сладкий рисовый чай и едят варёные яйца.
Банные отделения уже имеют разделение по половому признаку — там положено находиться без пижамы. Помимо всевозможных парных, саун, бассейнов и джакузи в больших чимчильбанах имеются и комнаты для стоунтерапии, солевые и ледяные комнаты, массажные столы, на которых беспощадные бабушки и дедушки в форменных чёрных трусах делают желающим энергичный скраб-массаж. Поначалу кажется, что с тебя заживо сняли кожу, но потом обнаруживается, что кожа на месте — нежная, как у младенца, зато от джетлага, усталости и стресса не осталось и следа.