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Точка на карте: Тобольск, Россия

На старинных картах его называли «Город Сибирь». Но, даже перестав быть столицей, Тобольск и сегодня остаётся первым в Сибири по части достопримечательностей и исторических памятников.
Ольга Яковина
25 февраля 2019 в 13:00
  • Точка на карте: Тобольск, Россия
    Зимой Тобольск выглядит как картинка на расписной шкатулке. Фото: архив комитета по культуре и туризму администрации г. Тобольска

По преданию, где-то здесь высадились воины Ермака перед битвой, решившей судьбу Сибирского ханства. Тобольск стал одним из первых русских острогов в этих краях и первым получил статус города в 1590 году. На протяжении двух веков он был столицей Сибири, о чём напоминает белокаменный кремль – главный исторический памятник Тобольска. 

«Ссылка и каторга – интереснейшая страница истории нашего города», – говорят местные гиды. В тюремном замке, ныне ставшем музеем, расскажут, что Тобольск помнит и пленённых Петром I шведов, и ссыльных декабристов с жёнами, тут ждал отправки на каторгу Достоевский, томились в застенках Чернышевский и Короленко. Николай II с семьёй провёл несколько месяцев – в Губернаторском доме, где теперь тоже музей. С музеями в Тобольске вообще всё хорошо. Во Дворце наместника рассказывают об истории управления Сибирью, в архиерейском доме – о становлении православия за Уралом, в Доме мастеров и частном музее резьбы по кости этажом выше – о традиционных сибирских ремёслах.

А ещё в Тобольске очень неплохо с заведениями общепита. Недавно здесь по-явился выдающийся ресторан новой русской кухни «Марк и Лев» (ул. Семёна Ремезова, 19, markilev.ru) – даже не будь в городе других достопримечательностей, он один вполне мог бы служить оправданием для поездки. Непременно попробуйте божественный тартар из оленины с брусникой и маринованной свёклой, карпаччо из тающего во рту муксуна с облепиховым соусом, пельмени из дичи c копчёным маслом, дивную уху из четырёх видов рыб и смородиновые леваши.         

  • Точка на карте: Тобольск, Россия
    Смородиновые леваши — что-то вроде равиоли из нежной ягодной пастилы. Фото: Юлия Потатуева

Если хватит времени, стоит посмотреть и окрестности: съездить на горнолыжный курорт «Алемасова», в реконструированный острог и мужской монастырь в Абалаке. Но каждый из них заслуживает отдельного уик-энда, так что придётся возвращаться снова и снова. Сибирь, она такая: раз попал – и пропал.

Как добраться

Перелёт до Тюмени (около 3 часов), далее 270 км на машине или электричке (около 4 часов).

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№68, февраль — март 2019).
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