Точка на карте: Тобольск, Россия
По преданию, где-то здесь высадились воины Ермака перед битвой, решившей судьбу Сибирского ханства. Тобольск стал одним из первых русских острогов в этих краях и первым получил статус города в 1590 году. На протяжении двух веков он был столицей Сибири, о чём напоминает белокаменный кремль – главный исторический памятник Тобольска.
«Ссылка и каторга – интереснейшая страница истории нашего города», – говорят местные гиды. В тюремном замке, ныне ставшем музеем, расскажут, что Тобольск помнит и пленённых Петром I шведов, и ссыльных декабристов с жёнами, тут ждал отправки на каторгу Достоевский, томились в застенках Чернышевский и Короленко. Николай II с семьёй провёл несколько месяцев – в Губернаторском доме, где теперь тоже музей. С музеями в Тобольске вообще всё хорошо. Во Дворце наместника рассказывают об истории управления Сибирью, в архиерейском доме – о становлении православия за Уралом, в Доме мастеров и частном музее резьбы по кости этажом выше – о традиционных сибирских ремёслах.
А ещё в Тобольске очень неплохо с заведениями общепита. Недавно здесь по-явился выдающийся ресторан новой русской кухни «Марк и Лев» (ул. Семёна Ремезова, 19, markilev.ru) – даже не будь в городе других достопримечательностей, он один вполне мог бы служить оправданием для поездки. Непременно попробуйте божественный тартар из оленины с брусникой и маринованной свёклой, карпаччо из тающего во рту муксуна с облепиховым соусом, пельмени из дичи c копчёным маслом, дивную уху из четырёх видов рыб и смородиновые леваши.
Если хватит времени, стоит посмотреть и окрестности: съездить на горнолыжный курорт «Алемасова», в реконструированный острог и мужской монастырь в Абалаке. Но каждый из них заслуживает отдельного уик-энда, так что придётся возвращаться снова и снова. Сибирь, она такая: раз попал – и пропал.
Как добраться
Перелёт до Тюмени (около 3 часов), далее 270 км на машине или электричке (около 4 часов).