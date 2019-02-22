Пойти в народ: 7 лучших этнотуров
Калмыкия
Чтобы пройти с караваном по пустыне, необязательно лететь в Африку или Казахстан – просто отправляйтесь в гости к «друзьям степей» калмыкам. Во время поездки по этой крошечной республике можно увидеть бывшую ставку Золотой Орды – город Сарай-Бату, совершить переход между барханами на спине верблюда, посетить Хошеутовский и Цаган-Аманский хурулы (буддийские храмы), переночевать в войлочной кибитке, попробовать блюда национальной кухни и знаменитый калмыцкий чай – джомбу – в Элисте.
Сезон: с апреля по октябрь
Продолжительность: 7 дней
russiadiscovery.ru, от 38 000 руб.
Тыва
В программе путешествия по одной из самых загадочных республик России собраны все основные её достопримечательности – столичный Кызыл с экспозицией «Золото скифов» в Национальном музее, буддийский монастырь Устуу-Хурээ, священные горы, мастерские ремесленников, где изготавливают традиционные украшения и бубны. Ночёвки запланированы в юрточных лагерях, в один из дней состоится концерт горлового пения хоомей, в другой – камлание шаманов, а на мастер-классах желающие смогут попробовать приготовить тувинский сыр и молочную водку араку.
Сезон: с апреля по октябрь
Продолжительность: 7 дней
dego.ru, от 63 000 руб.
Дагестан
Джип-тур по самому многонациональному региону России – здесь живёт порядка сотни народов, они говорят на 60 языках, 14 из которых считаются государственными, – позволит увидеть наиболее интересные аулы республики и поближе познакомиться с историей и бытом их жителей. Известные своими промыслами горные сёла Кубачи, Балхар, Рахата и Унцукуль, зияющий Сулакский каньон, древние городища, лезгинка и вольная борьба, хинкал и урбеч – и не забудьте захватить с собой второй чемодан для сувениров, ведь их тут хочется купить все и сразу.
Сезон: с апреля по октябрь
Продолжительность: 6 дней
ru-way.com, от 74 000 руб.
Карелия и Архангельская область
Новый этнотур «От карела до помора» включает в себя Калевалу – край лесов, озёр и одноимённого эпоса – и Соловки, исторический и географический центр Белого моря. В программе поездки помимо прочего – экскурсии в Этнографический музей рунопевцев, в музей под открытым небом в деревне Хайколя, где все дома возведены старинными дедовскими способами, в 400-летнюю карельскую деревню Вокнаволок и Соловецкий монастырь с его скитами, а также трапезы с традиционными карельскими блюдами, напитками и настойками.
Сезон: Карелия – круглый год, Архангельская область – в период навигации на Белом море (с июня по сентябрь)
Продолжительность 7 дней
kaleva-tour.ru, от 37 000 руб.
Башкортостан
Участникам этнотура «Настоящая Башкирия» предстоит открыть для себя множество традиций и обычаев региона, это настоящее путешествие «с погружением». Туристов ждут мастер-классы по игре на курае и кубызе и по национальным танцам, дегустация местных блюд, кумыса, айрана и хите балы (медовухи из мёда бурзянской пчелы), башкирская баня (парение с мёдом, медвежьим жиром и травами) и массаж с топлёным маслом, прогулки на санях в национальных костюмах, участие в театрализованной постановке из истории башкир и даже небольшие игры кочевников.
Сезон круглый год
Продолжительность от 3 дней
1001bus-ufa.ru, 10 500 руб.
Удмуртия
Короткая поездка «Здравствуй, Удмуртия!» рассчитана на уик-энд. По прибытии в Ижевск её участники осмотрят Национальный музей имени Кузебая Герда, где гиды подробно рассказывают об истории удмуртского народа, посетят музейный комплекс имени М. Т. Калашникова и, при желании, побывают на концерте народного ансамбля. Тур продолжится в Доме дружбы народов, где представлены 33 национально-культурных объединения республики, и в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Лудорвай», где можно почувствовать атмосферу финно-угорского села XIX века и попробовать пирожки-перепечи и водку-кумышку.
Сезон: круглый год
Продолжительность: 2 дня
linatours.ru, от 4150 руб.
Бурятия
В этом этнографическом путешествии – все хиты бурятской земли: Музей народов Забайкалья в Улан-Удэ, знаменитый Иволгинский дацан, где можно пообщаться с ламами, заповедная Ацаганская долина с этнокомплексом «Степной кочевник», где туристов вовлекают в бурятские ритуалы, учат стрелять из лука, танцевать «Ёхор» и готовить бурятские буузы, священная Шаман-гора, Дом-музей староверов в Новой Бряни и, конечно же, озеро Байкал.
Сезон: круглый год
Продолжительность: 7 дней
baigaltravel.ru, от 22 800 руб.
Джип-тур по самому многонациональному региону России — здесь живёт порядка сотни народов, они говорят на 60 языках, 14 из которых считаются государственными, — позволит увидеть наиболее интересные аулы республики и поближе познакомиться с историей и бытом их жителей. Известные своими промыслами горные сёла Кубачи, Балхар, Рахата и Унцукуль, зияющий Сулакский каньон, древние городища, лезгинка и вольная борьба, хинкал и урбеч — и не забудьте захватить с собой второй чемодан для сувениров, ведь их тут хочется купить все и сразу.
Сезон: с апреля по октябрь
Продолжительность: 6 дней
ru-way.com, от 74 000 руб.
Карелия и Архангельская область
Новый этнотур «От карела до помора» включает в себя Калевалу — край лесов, озёр и одноимённого эпоса — и Соловки, исторический и географический центр Белого моря. В программе поездки помимо прочего — экскурсии в Этнографический музей рунопевцев, в музей под открытым небом в деревне Хайколя, где все дома возведены старинными дедовскими способами, в 400-летнюю карельскую деревню Вокнаволок и Соловецкий монастырь с его скитами, а также трапезы с традиционными карельскими блюдами, напитками и настойками.
Сезон: Карелия — круглый год, Архангельская область — в период навигации на Белом море (с июня по сентябрь)
Продолжительность 7 дней
kaleva-tour.ru, от 37 000 руб.
Башкортостан
Участникам этнотура «Настоящая Башкирия» предстоит открыть для себя множество традиций и обычаев региона, это настоящее путешествие «с погружением». Туристов ждут мастер-классы по игре на курае и кубызе и по национальным танцам, дегустация местных блюд, кумыса, айрана и хите балы (медовухи из мёда бурзянской пчелы), башкирская баня (парение с мёдом, медвежьим жиром и травами) и массаж с топлёным маслом, прогулки на санях в национальных костюмах, участие в театрализованной постановке из истории башкир и даже небольшие игры кочевников.
Сезон круглый год
Продолжительность от 3 дней
1001bus-ufa.ru, 10 500 руб.
Удмуртия
Короткая поездка «Здравствуй, Удмуртия! » рассчитана на уик-энд. По прибытии в Ижевск её участники осмотрят Национальный музей имени Кузебая Герда, где гиды подробно рассказывают об истории удмуртского народа, посетят музейный комплекс имени М. Т. Калашникова и, при желании, побывают на концерте народного ансамбля. Тур продолжится в Доме дружбы народов, где представлены 33 национально-культурных объединения республики, и в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Лудорвай», где можно почувствовать атмосферу финно-угорского села XIX века и попробовать пирожки-перепечи и водку-кумышку.
Сезон: круглый год
Продолжительность: 2 дня
linatours.ru, от 4150 руб.
Бурятия
В этом этнографическом путешествии — все хиты бурятской земли: Музей народов Забайкалья в Улан-Удэ, знаменитый Иволгинский дацан, где можно пообщаться с ламами, заповедная Ацаганская долина с этнокомплексом «Степной кочевник», где туристов вовлекают в бурятские ритуалы, учат стрелять из лука, танцевать «Ёхор» и готовить бурятские буузы, священная Шаман-гора, Дом-музей староверов в Новой Бряни и, конечно же, озеро Байкал.
Сезон: круглый год
Продолжительность: 7 дней
baigaltravel.ru, от 22 800 руб.